Funky Buddha: Η Altex αλλάζει μοντέλο ανάπτυξης με το βλέμμα στο εξωτερικό

Νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων, αλλά χαμηλότερα λειτουργικά και καθαρά κέρδη κατέγραψε το 2025 η Altex, η εταιρεία της οικογένειας Αλεξίου πίσω από το brand Funky Buddha, καθώς η επέκταση του δικτύου και οι αυξημένες επενδύσεις επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος.Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 45,74 εκατ. ευρώ από 43,06 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 28,61 εκατ. ευρώ από 26,54 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται στο 62,6% από 61,6%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να περιορίσει την ένταση των προωθητικών ενεργειών και των εκπτώσεων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των πωλήσεων και στη διατήρηση υψηλότερων περιθωρίων κέρδους.Το 2025, ωστόσο, δεν ήταν απλώς μία ακόμη χρονιά ανάπτυξης. Μέσα στη χρήση η εταιρεία προχώρησε στην οργανωμένη είσοδο στη Ρουμανία μέσω θυγατρικής, αναβάθμισε την παρουσία της στην Κύπρο, δοκίμασε το νέο concept Funky Buddha Woman και αναδιάρθρωσε τη μετοχική της δομή με τη δημιουργία της Alexiou Holding, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε μια νέα φάση ανάπτυξης.