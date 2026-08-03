Εντυπωσιακά σπίτια – πρότυπα ποιοτικής ζωής για το μέλλον

Σε έναν κόσμο που επιταχύνεται, η αρχιτεκτονική αρχίζει να απαντά επιβραδύνοντας. Αυτή είναι η βαθύτερη διαπίστωση που διατρέχει το νέο βιβλίο της Έλλης Σταθάκη “Future Homes: Domestic Architecture in a Changing World”