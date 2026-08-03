Εντυπωσιακά σπίτια – πρότυπα ποιοτικής ζωής για το μέλλον
Εντυπωσιακά σπίτια – πρότυπα ποιοτικής ζωής για το μέλλον
Σε έναν κόσμο που επιταχύνεται, η αρχιτεκτονική αρχίζει να απαντά επιβραδύνοντας. Αυτή είναι η βαθύτερη διαπίστωση που διατρέχει το νέο βιβλίο της Έλλης Σταθάκη “Future Homes: Domestic Architecture in a Changing World”
Η Έλλη Σταθάκη είναι γνωστή διεθνώς στον χώρο της αρχιτεκτονικής δημοσιογραφίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασε Ιστορία της Αρχιτεκτονικής στο Bartlett του Λονδίνου. Από το 2006 αποτελεί βασικό μέλος της συντακτικής ομάδας του Wallpaper*, όπου σήμερα κατέχει τη θέση της Architecture & Environment Director, έχοντας περιηγηθεί σε κτίρια σε κάθε γωνιά του πλανήτη και συνομιλήσει με μεγάλα ονόματα όπως ο Tadao Ando και ο Rem Koolhaas. Τα προηγούμενα βιβλία της, μεταξύ των οποίων The Contemporary House (Thames & Hudson, 2018) και House London (2022), έχουν καθιερωθεί ως σημεία αναφοράς στο είδος τους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα