Παλίρροια: Το επενδυτικό πλάνο, τα 20 εκατ. ευρώ μερίσματα και η εκκρεμότητα με τη VNK
Παλίρροια: Το επενδυτικό πλάνο, τα 20 εκατ. ευρώ μερίσματα και η εκκρεμότητα με τη VNK
Στα 115,2 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του ομίλου το 2025 - Νέες γραμμές παραγωγής και αποθηκευτικοί χώροι, η ιδιαίτερη εικόνα της μητρικής, τα 20 εκατ. ευρώ μερισμάτων της τελευταίας διετίας και η εκκρεμότητα με την επαναγορά του 36% από τον Κωνσταντίνο Σουλιώτη
UPD:
Με σταθερή κερδοφορία, επενδύσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ και νέο επενδυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, η «Παλίρροια» δημοσιοποίησε μέσω του ΓΕΜΗ τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025. Για τον όμιλο του Κωνσταντίνου Σουλιώτη, η περσινή χρήση αποτυπώνει τη συνέχιση ενός πολυετούς επενδυτικού προγράμματος, την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του δομής και τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, ενώ ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο της συμφωνίας με τη VNK Capital του Βασίλη Κάτσου για την επαναγορά του 36% της εταιρείας.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2025 στα 115,19 εκατ. ευρώ, από 113,29 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 1,7%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 41,04 εκατ. ευρώ, από 40,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ενισχύθηκαν στα 19,57 εκατ. ευρώ, έναντι 19,12 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ, από 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 13,29 εκατ. ευρώ, έναντι 13,35 εκατ. ευρώ το 2024.
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε το 2025 στα 115,19 εκατ. ευρώ, από 113,29 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 1,7%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 41,04 εκατ. ευρώ, από 40,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ενισχύθηκαν στα 19,57 εκατ. ευρώ, έναντι 19,12 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ, από 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 13,29 εκατ. ευρώ, έναντι 13,35 εκατ. ευρώ το 2024.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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