Παλίρροια: Το επενδυτικό πλάνο, τα 20 εκατ. ευρώ μερίσματα και η εκκρεμότητα με τη VNK

Στα 115,2 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του ομίλου το 2025 - Νέες γραμμές παραγωγής και αποθηκευτικοί χώροι, η ιδιαίτερη εικόνα της μητρικής, τα 20 εκατ. ευρώ μερισμάτων της τελευταίας διετίας και η εκκρεμότητα με την επαναγορά του 36% από τον Κωνσταντίνο Σουλιώτη