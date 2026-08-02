Το νέο «Ελ Ντοράντο»: Το βασίλειο που ενώνει τις πράσινες business του Τραμπ με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Με την υπογραφή Τραμπ, οι ΗΠΑ ανοίγουν τον δρόμο για επενδύσεις σε μια αμφισβητούμενη περιοχή της Σαχάρας, η οποία μετατρέπεται ταυτόχρονα σε κόμβο πράσινης ενέργειας και σκηνικό του Χόλιγουντ