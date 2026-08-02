Το νέο «Ελ Ντοράντο»: Το βασίλειο που ενώνει τις πράσινες business του Τραμπ με την «Οδύσσεια» του Νόλαν
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Το νέο «Ελ Ντοράντο»: Το βασίλειο που ενώνει τις πράσινες business του Τραμπ με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Με την υπογραφή Τραμπ, οι ΗΠΑ ανοίγουν τον δρόμο για επενδύσεις σε μια αμφισβητούμενη περιοχή της Σαχάρας, η οποία μετατρέπεται ταυτόχρονα σε κόμβο πράσινης ενέργειας και σκηνικό του Χόλιγουντ

Το νέο «Ελ Ντοράντο»: Το βασίλειο που ενώνει τις πράσινες business του Τραμπ με την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ένα βασίλειο στη βορειοδυτική Αφρική εξελίσσεται ταχύτατα σε σημείο συνάντησης της γεωπολιτικής, της πράσινης οικονομίας και της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Από τη μία πλευρά προσελκύει δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινες επενδύσεις για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, με την υποστήριξη ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, τα εντυπωσιακά τοπία του μετατρέπονται σε φυσικό σκηνικό για μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως η πολυσυζητημένη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Κοινός παρονομαστής είναι η Δυτική Σαχάρα, μια περιοχή που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διεθνούς διαμάχης, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο επενδυτικό και κινηματογραφικό ενδιαφέρον.

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