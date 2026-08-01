Κατοικία: Κόπωση στις πωλήσεις στα έως 10ετίας σπίτια δείχνουν οι αγγελίες
Κατοικία: Κόπωση στις πωλήσεις στα έως 10ετίας σπίτια δείχνουν οι αγγελίες
Αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες, ακόμη και στις πιο δημοφιλείς περιοχές - Τα πιο καινούρια σπίτια, έως 10ετίας, πωλούνται τώρα πιο αργά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν
Μεγαλύτερη «κόπωση» και χαμηλότερες ταχύτητες που αποτυπώνονται και στους μεγαλύτερους χρόνους παραμονής των σπιτιών στις αγγελίες ακόμη και στα πλέον δημοφιλή προάστια της Αθήνας παρουσιάζει στο πρώτο μισό του 2026 η εγχώρια κτηματαγορά, σε συνέχεια και της επιβράδυνσης των ρυθμών ανόδου των τιμών από τις αρχές της χρονιάς.
Ειδικά τα πιο καινούρια σπίτια -έως 10ετίας- πωλούνται τώρα πιο αργά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν και παραμένουν περισσότερο στις αγγελίες σε σχέση με τα παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ οι πιο «γρήγορες» αγορές εντοπίζονται στις πιο προσιτές οικονομικά περιοχές. Ετσι, για μία κατοικία στην πολύ δημοφιλή αλλά και πιο ακριβή Γλυφάδα, ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες αγγίζει στο τέλος Ιουνίου του 2026 αισίως τους 8,5 μήνες, ενώ λίγο χαμηλότερα, στους 8,2 μήνες, είναι ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες για ένα σπίτι στην πιο δημοφιλή και ταυτόχρονα πιο ακριβή περιοχή των βορείων προαστίων, την Κηφισιά. Στον αντίποδα, στις πιο «γρήγορες» αγορές, όπου τα σπίτια μένουν κάτι παραπάνω από εξάμηνο στις αγγελίες, περιλαμβάνονται οι πολύ δημοφιλείς επίσης αλλά ταυτόχρονα και οικονομικότερες περιοχές στα πιο δυτικά και ανατολικά της Αθήνας, το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία και ο Γέρακας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ειδικά τα πιο καινούρια σπίτια -έως 10ετίας- πωλούνται τώρα πιο αργά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν και παραμένουν περισσότερο στις αγγελίες σε σχέση με τα παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ οι πιο «γρήγορες» αγορές εντοπίζονται στις πιο προσιτές οικονομικά περιοχές. Ετσι, για μία κατοικία στην πολύ δημοφιλή αλλά και πιο ακριβή Γλυφάδα, ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες αγγίζει στο τέλος Ιουνίου του 2026 αισίως τους 8,5 μήνες, ενώ λίγο χαμηλότερα, στους 8,2 μήνες, είναι ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες για ένα σπίτι στην πιο δημοφιλή και ταυτόχρονα πιο ακριβή περιοχή των βορείων προαστίων, την Κηφισιά. Στον αντίποδα, στις πιο «γρήγορες» αγορές, όπου τα σπίτια μένουν κάτι παραπάνω από εξάμηνο στις αγγελίες, περιλαμβάνονται οι πολύ δημοφιλείς επίσης αλλά ταυτόχρονα και οικονομικότερες περιοχές στα πιο δυτικά και ανατολικά της Αθήνας, το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία και ο Γέρακας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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