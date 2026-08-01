Κατοικία: Κόπωση στις πωλήσεις στα έως 10ετίας σπίτια δείχνουν οι αγγελίες

Αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στις αγγελίες, ακόμη και στις πιο δημοφιλείς περιοχές - Τα πιο καινούρια σπίτια, έως 10ετίας, πωλούνται τώρα πιο αργά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν