ArtCinema: Από την Υδρα στις άκρες του κόσμου
ArtCinema: Από την Υδρα στις άκρες του κόσμου
Από τα διεθνή residencies και τις νέες εικαστικές συνεργασίες μέχρι τον κινηματογράφο, τη μουσική και τα εργαστήρια, το ArtCinema επιχειρεί να μετατρέψει την ιστορική πολιτιστική ταυτότητα της Ύδρας σε μια ζωντανή δημιουργική διαδικασία που φέρνει στο νησί από τον διευθυντή του μουσείου του Άντι Γουόρχολ μέχρι τον Ουίλιαμ Νταφόε και τον Πάνο Καρνέζη
Η Ύδρα παραμένει το νησί με την ανέπαφη γοητεία, άμεσα συνυφασμένη με τον πολιτισμό, που συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της: από τους ζωγράφους και τους λογοτέχνες που εγκαταστάθηκαν εδώ τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι τον Leonard Cohen, που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με το νησί, και από τις εμβληματικές εκθέσεις του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ μέχρι τις κινηματογραφικές μνήμες της ταινίας το Παιδί και το Δελφίνι, η Ύδρα δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα όμορφο σκηνικό αλλά ο τόπος όπου οι ιδέες δοκιμάζονταν πριν ακόμη πάρουν μορφή.
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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