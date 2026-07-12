ArtCinema: Από την Υδρα στις άκρες του κόσμου

Από τα διεθνή residencies και τις νέες εικαστικές συνεργασίες μέχρι τον κινηματογράφο, τη μουσική και τα εργαστήρια, το ArtCinema επιχειρεί να μετατρέψει την ιστορική πολιτιστική ταυτότητα της Ύδρας σε μια ζωντανή δημιουργική διαδικασία που φέρνει στο νησί από τον διευθυντή του μουσείου του Άντι Γουόρχολ μέχρι τον Ουίλιαμ Νταφόε και τον Πάνο Καρνέζη