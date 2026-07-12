Το σπίτι του αρχιτέκτονα Λουκά Μπομπότη: Μια εντυπωσιακή κατοικία με 5 επίπεδα

Πώς σχεδιάζει τον προσωπικό του χώρο, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας. Και πώς αντιμετωπίζει ο Λουκάς Μπομπότης τον εαυτό του;