Το σπίτι του αρχιτέκτονα Λουκά Μπομπότη: Μια εντυπωσιακή κατοικία με 5 επίπεδα
Το σπίτι του αρχιτέκτονα Λουκά Μπομπότη: Μια εντυπωσιακή κατοικία με 5 επίπεδα
Πώς σχεδιάζει τον προσωπικό του χώρο, ο ίδιος ο αρχιτέκτονας. Και πώς αντιμετωπίζει ο Λουκάς Μπομπότης τον εαυτό του;
Ο Λουκάς Μπομπότης, μαζί με τον πατέρα του Φάνη, διοικούν το “Bobotis+Bobotis Architects”, ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, με projects που εκτείνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλούσιο portfolio του γραφείου, εκτός από το πρόσφατο διοικητήριο της ΔΕΗ, ξεχωρίζουν έργα όπως η ανακαίνιση του εσωτερικού χώρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο σχεδιασμός του νέου τερματικού σταθμού του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία Πατρών και Χανίων, η βίλα «Casa Gaia» στη Μύκονο πάνω από τον κόλπο του Φωκού, καθώς και το σύμπλεγμα «3 Villas in Kea» στο Βουρκάρι της Κέας.
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