Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο
Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο
Η διαδρομή του Χαράλαμπου Κωνσταντάκη από το Καμερούν στα Ψαχνά, η σκυτάλη στη δεύτερη γενιά και το νέο εργοστάσιο των 11 εκατ. ευρώ που στηρίζει το σχέδιο για τζίρο 50 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία
Στη ζωή πολλές φορές οι τυχαίες επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν τελικά τη διαδρομή. Ο Χαράλαμπος Κωνσταντάκης ονειρευόταν να ασχοληθεί με την αεροπορία και σπούδασε στη φημισμένη σχολή Air Service Training της Σκωτίας, έχοντας μπροστά του μια καριέρα ως μηχανικός αεροσκαφών. Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα