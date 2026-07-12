Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο

Η διαδρομή του Χαράλαμπου Κωνσταντάκη από το Καμερούν στα Ψαχνά, η σκυτάλη στη δεύτερη γενιά και το νέο εργοστάσιο των 11 εκατ. ευρώ που στηρίζει το σχέδιο για τζίρο 50 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία