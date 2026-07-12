Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο
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Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο

Η διαδρομή του Χαράλαμπου Κωνσταντάκη από το Καμερούν στα Ψαχνά, η σκυτάλη στη δεύτερη γενιά και το νέο εργοστάσιο των 11 εκατ. ευρώ που στηρίζει το σχέδιο για τζίρο 50 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία

Χαράλαμπος, Νίκος και Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης (Ευβοϊκή Ζύμη): Aπό την Εύβοια σε 43 χώρες ανά τον κόσμο
Στη ζωή πολλές φορές οι τυχαίες επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν τελικά τη διαδρομή. Ο Χαράλαμπος Κωνσταντάκης ονειρευόταν να ασχοληθεί με την αεροπορία και σπούδασε στη φημισμένη σχολή Air Service Training της Σκωτίας, έχοντας μπροστά του μια καριέρα ως μηχανικός αεροσκαφών. Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια.

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