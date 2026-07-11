Ο Eλληνας μετανάστης που άλλαξε για πάντα το παγωτό
Ο Eλληνας μετανάστης που άλλαξε για πάντα το παγωτό
Το κεφάλαιο των 15 δολαρίων, το σκασμένο λάστιχο και το μοντέλο franchise που δημιούργησε τη γλυκιά αυτοκρατορία Carvel Ice Cream
Πίσω από ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα του κόσμου κρύβεται ένας Έλληνας: ο Αθανάσιος Καρβέλας. Γνωστός στις ΗΠΑ ως Τομ Καρβέλ, όπου μετανάστευσε σε μικρή ηλικία, δεν υπήρξε απλώς ένας τυχερός επιχειρηματίας, αλλά ένας άνθρωπος που ήξερε να μετατρέπει τις αναποδιές σε ευκαιρίες. Όταν εμφανίστηκαν οι δυσκολίες, εκείνος δεν πτοήθηκε. Αντίθετα, τις αξιοποίησε με τέτοιο τρόπο ώστε να χτίσει τη μετέπειτα πορεία του, δημιουργώντας τη «γλυκιά αυτοκρατορία» του Carvel Ice Cream που κατέκτησε πρώτα την Αμερική και στη συνέχεια ολόκληρο τον πλανήτη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα