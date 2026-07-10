Οι Ιάπωνες επιχειρηματίες που υιοθετούν τους διαδόχους τους
Οι Ιάπωνες επιχειρηματίες που υιοθετούν τους διαδόχους τους
Το μυστικό πίσω από τις οικογενειακές αυτοκρατορίες που αντέχουν αιώνες στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όσο μεγάλες κι αν είναι, περνούν σχεδόν πάντα από τον πατέρα σ’ ένα από τα παιδιά. Είναι η εικόνα που έχουμε συνηθίσει σε απόλυτο ποσοστό στη Δύση: το επώνυμο που συνεχίζεται, η οικογένεια που κρατά τον έλεγχο, ο κληρονόμος που προετοιμάζεται από μικρός για τον ρόλο του. Στην Ιαπωνία, όμως, υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο, που έχει μάλιστα και συγκεκριμένη ονομασία: Mukoyoshi.
Τι είναι to mukoyoshi;
Πρόκειται για μια διαδικασία υιοθεσίας, κανονικής και με το νόμο. Όπου η οικογένεια δεν ψάχνει τον επόμενο ιδιοκτήτη ανάμεσα στα παιδιά της, αλλά μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Η λέξη σημαίνει στην κυριολεξία «υιοθετημένος γαμπρός», αλλά η πιστή μετάφραση δεν μεταφέρει απόλυτα όλες τις πτυχές. Το mukoyōshi είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας άνδρας, συνήθως ένας εργαζόμενος ή στέλεχος της εταιρείας, «υιοθετείται» νομικά από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Υιοθεσία με όλα τα νόμιμα έγγραφα, που του δίνει μάλιστα και το επώνυμο της οικογένειας και τον καθιστά πλήρες και ισότιμο μέλος της. Μukoyοshi μπορεί να γίνει πιο εύκολα με γάμο του στελέχους της επιχείρησης με την κόρη ή μία από τις κόρες της οικογένειας, ή και χωρίς γάμο. Ακόμα και με γάμο, ο επιλεγμένος δεν μένει στον τίτλο του «γαμπρού» της οικογένειας, αλλά ξεκινούν οι διαδικασίες της υιοθεσίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τι είναι to mukoyoshi;
Πρόκειται για μια διαδικασία υιοθεσίας, κανονικής και με το νόμο. Όπου η οικογένεια δεν ψάχνει τον επόμενο ιδιοκτήτη ανάμεσα στα παιδιά της, αλλά μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Η λέξη σημαίνει στην κυριολεξία «υιοθετημένος γαμπρός», αλλά η πιστή μετάφραση δεν μεταφέρει απόλυτα όλες τις πτυχές. Το mukoyōshi είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας άνδρας, συνήθως ένας εργαζόμενος ή στέλεχος της εταιρείας, «υιοθετείται» νομικά από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Υιοθεσία με όλα τα νόμιμα έγγραφα, που του δίνει μάλιστα και το επώνυμο της οικογένειας και τον καθιστά πλήρες και ισότιμο μέλος της. Μukoyοshi μπορεί να γίνει πιο εύκολα με γάμο του στελέχους της επιχείρησης με την κόρη ή μία από τις κόρες της οικογένειας, ή και χωρίς γάμο. Ακόμα και με γάμο, ο επιλεγμένος δεν μένει στον τίτλο του «γαμπρού» της οικογένειας, αλλά ξεκινούν οι διαδικασίες της υιοθεσίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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