Bank of America: Το ελληνικό story περνά σε πιο ώριμη φάση

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Η ελληνική αγορά παραμένει μέρος του βασικού επενδυτικού χάρτη για τα διεθνή funds που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, αλλά η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα ξεχώριζε κυρίως λόγω χαμηλών αποτιμήσεων φαίνεται να έχει περάσει. Αυτό προκύπτει από τη νέα στρατηγική έκθεση της Bank of America για την περιοχή EEMEA, στην οποία η χώρα υποχωρεί στην έβδομη θέση της κατάταξης, χωρίς όμως να χάνει τα χαρακτηριστικά που τη διατηρούν ελκυστική για τους ξένους επενδυτές.Η έκθεση βάζει στο επίκεντρο την αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος, την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης και την πτώση των τιμών του πετρελαίου που έδωσαν ανάσα στις αγορές, όμως ο βασικός κίνδυνος μεταφέρεται πλέον στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.Η BofA εκτιμά ότι η Fed θα προχωρήσει σε τρεις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που μπορεί να περιορίσει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Παρόλα αυτά, ο οίκος διατηρεί θετική άποψη για τις αναδυόμενες αγορές, καθώς θεωρεί ότι οι μεγάλες πληθωριστικές εκπλήξεις βρίσκονται πίσω και ότι το δολάριο θα κορυφωθεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο.