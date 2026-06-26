Φορολογική ενημερότητα: Οι νέοι κανόνες για οφειλέτες της Εφορίας, τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Με νέα εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το καθεστώς έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, τις εξαιρέσεις, τις παρακρατήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων και τους συμψηφισμούς για φορολογούμενους με οφειλές