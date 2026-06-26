Φορολογική ενημερότητα: Οι νέοι κανόνες για οφειλέτες της Εφορίας, τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Φορολογική ενημερότητα: Οι νέοι κανόνες για οφειλέτες της Εφορίας, τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Με νέα εγκύκλιο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το καθεστώς έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, τις εξαιρέσεις, τις παρακρατήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων και τους συμψηφισμούς για φορολογούμενους με οφειλές
Νέο πλαίσιο εφαρμόζεται στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας για φορολογούμενους με οφειλές προς την Εφορία, καθώς η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει, με νέα εγκύκλιο, τους κανόνες που ισχύουν για μεταβιβάσεις ακινήτων, συμψηφισμούς απαιτήσεων με το Δημόσιο και περιπτώσεις χρεών που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.
Με νέα εγκύκλιο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποσαφηνίζει το πλαίσιο έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες και χαρακτηριστικά παραδείγματα για μεταβιβάσεις ακινήτων, συστάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, οφειλές που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, αλλά και περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων, μετόχων και εταίρων επιχειρήσεων.
Ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται όταν η αναστολή είσπραξης έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Τότε το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής καλύπτεται από επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκη σε άλλο ακίνητο. Για τον υπολογισμό της εξασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που προσφέρεται ως εγγύηση.
Παράδειγμα: Φορολογούμενος πωλεί ακίνητο έναντι 100.000 ευρώ και έχει οφειλή 80.000 ευρώ σε αναστολή μετά από απόφαση της ΔΕΔ. Με τον γενικό κανόνα θα παρακρατηθούν 50.000 ευρώ. Αν όμως προσκομίσει επαρκείς εγγυήσεις για το υπόλοιπο ποσό, η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί στις 5.000 ευρώ.
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Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕΣε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος που αιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας διατηρεί οφειλές προς το Δημόσιο, η Φορολογική Διοίκηση θα μπορεί να προχωρά σε υποχρεωτικούς συμψηφισμούς με χρηματικές απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από το Δημόσιο. Οι συμψηφισμοί μπορούν να αφορούν τόσο προσωπικές φορολογικές οφειλές όσο και χρέη που έχουν περιέλθει από κληρονομιά ή ακόμη και υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος του ή της συζύγου.
Με νέα εγκύκλιο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποσαφηνίζει το πλαίσιο έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες και χαρακτηριστικά παραδείγματα για μεταβιβάσεις ακινήτων, συστάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων, οφειλές που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, αλλά και περιπτώσεις αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων, μετόχων και εταίρων επιχειρήσεων.
Μεταβίβαση ακινήτου με οφειλές σε αναστολήΕιδικές ρυθμίσεις προβλέπονται όταν φορολογούμενος με ληξιπρόθεσμα χρέη σε αναστολή είσπραξης άνω των 50.000 ευρώ προχωρά στην πώληση ακινήτου ή στη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, όπως υποθήκης ή επικαρπίας. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται το 50% του τιμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, χωρίς η παρακράτηση να υπερβαίνει το συνολικό ύψος της οφειλής.
Ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται όταν η αναστολή είσπραξης έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Τότε το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στο 5% του τιμήματος, εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής καλύπτεται από επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκη σε άλλο ακίνητο. Για τον υπολογισμό της εξασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που προσφέρεται ως εγγύηση.
Παράδειγμα: Φορολογούμενος πωλεί ακίνητο έναντι 100.000 ευρώ και έχει οφειλή 80.000 ευρώ σε αναστολή μετά από απόφαση της ΔΕΔ. Με τον γενικό κανόνα θα παρακρατηθούν 50.000 ευρώ. Αν όμως προσκομίσει επαρκείς εγγυήσεις για το υπόλοιπο ποσό, η παρακράτηση μπορεί να περιοριστεί στις 5.000 ευρώ.
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