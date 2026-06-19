Ασανσέρ: Προς παράταση η απογραφή – Αναζητείται σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες
Ασανσέρ: Προς παράταση η απογραφή – Αναζητείται σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες
Χιλιάδες ανελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο μητρώο. Μεγάλο αγκάθι είναι το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή. Αναζητείται πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή φορολογικών κινήτρων
Παράταση στην προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων παραμένει ακόμη εκτός μητρώου. Πολλοί ανελκυστήρες σε μικρές πολυκατοικίες, μεζονέτες και κτίρια περιορισμένης χρήσης δεν έχουν δηλωθεί, καθώς επικρατεί η λανθασμένη εντύπωση ότι η υποχρέωση αφορά μόνο τις μεγάλες πολυκατοικίες ή τα επαγγελματικά κτίρια. Ωστόσο, η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για παράταση της διαδικασίας.
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