Ασανσέρ: Προς παράταση η απογραφή – Αναζητείται σχέδιο διάσωσης για τις παλιές πολυκατοικίες

Χιλιάδες ανελκυστήρες δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στο μητρώο. Μεγάλο αγκάθι είναι το κόστος των υποχρεωτικών αναβαθμίσεων μετά την καταγραφή. Αναζητείται πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή φορολογικών κινήτρων