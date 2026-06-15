ΔΕΔΔΗΕ: Το 50% των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή – Στα 450 εκατ. το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές
ΔΕΔΔΗΕ: Το 50% των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή – Στα 450 εκατ. το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές
Στόχος η εγκατάσταση 2,4 εκατ. έξυπνων μετρητών έως το 2026 - Στις 77 μέρες η μείωση του μέσου χρόνου νέων συνδέσεων από 145 το 2021
Ένας στους δύο στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ καταλήγει στη διαπίστωση πραγματικής ρευματοκλοπής, αναδεικνύοντας το μέγεθος ενός φαινομένου που εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στο ηλεκτρικό σύστημα και να επιβαρύνει τελικά το σύνολο των καταναλωτών με 450 εκατ. το χρόνο.
Με τις συνολικές απώλειες του δικτύου (ρευματοκλοπές, τεχνικές απώλειες) να εκτινάσσονται κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης σε πάνω από 11%, έναντι στόχου που για φέτος κινείται γύρω στο 10%, η αντιμετώπιση του φαινομένου εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Διαχειριστή του δικτύου διανομής. Μόνο το ποσοστό της ρευματοκλοπής επί του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται αυξήθηκε από 1,1 % το 2012-2013 σε 4,5 – 5 % στην περίοδο του κορονοϊού και έφθασαν σε 5,6 % την εποχή της ενεργειακής κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με τις συνολικές απώλειες του δικτύου (ρευματοκλοπές, τεχνικές απώλειες) να εκτινάσσονται κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης σε πάνω από 11%, έναντι στόχου που για φέτος κινείται γύρω στο 10%, η αντιμετώπιση του φαινομένου εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον Διαχειριστή του δικτύου διανομής. Μόνο το ποσοστό της ρευματοκλοπής επί του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται αυξήθηκε από 1,1 % το 2012-2013 σε 4,5 – 5 % στην περίοδο του κορονοϊού και έφθασαν σε 5,6 % την εποχή της ενεργειακής κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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