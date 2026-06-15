ΔΕΔΔΗΕ: Το 50% των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή – Στα 450 εκατ. το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές

Στόχος η εγκατάσταση 2,4 εκατ. έξυπνων μετρητών έως το 2026 - Στις 77 μέρες η μείωση του μέσου χρόνου νέων συνδέσεων από 145 το 2021