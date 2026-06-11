Αγοράζοντας σπίτι που χωράει τρεις γενιές
Αγοράζοντας σπίτι που χωράει τρεις γενιές
Ένας στους πέντε αγοραστές πολυτελούς κατοικίας στις ΗΠΑ ψάχνει σήμερα σπίτι για παππούδες, γονείς και παιδιά μαζί. Μια αγορά τρισεκατομμυρίων αλλάζει αρχιτεκτονική και πίσω της κρύβεται κάτι βαθύτερο από απλή νοσταλγία
Ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει τρεις εισόδους. Μία κεντρική, για τον κοινό χώρο. Δύο πλαϊνές, για αυτόνομα διαμερίσματα που επικοινωνούν με την κύρια κατοικία χωρίς να παραβιάζουν τα όριά της. Υπάρχει ένα κοινό σαλόνι, μια κουζίνα για μεγάλα οικογενειακά τραπέζια, αλλά και δύο ξεχωριστά κύρια υπνοδωμάτια με δικές τους κουζινούλες, δικά τους μπαλκόνια, δικές τους ήσυχες γωνιές. Δικές τους, αυτή είναι η λέξη που μετράει. Το σπίτι σχεδιάστηκε για τρεις γενιές. Και σήμερα, αυτό δεν είναι εξαίρεση. Είναι τάση.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Luxury Outlook 2026 της Sotheby’s International Realty -την πιο ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της αγοράς πολυτελούς κατοικίας παγκοσμίως- ένας στους πέντε αγοραστές κατοικιών αυτής της κατηγορίας στις ΗΠΑ σχεδιάζει να συγκατοικήσει με συγγενείς πέρα από τον άμεσο πυρήνα της οικογένειας. Εκτός συζύγου και ανήλικων παιδιών δηλαδή. Τη ζήτηση για τέτοια σπίτια την οδηγούν οι Millennials και οι Gen X. Όλο και περισσότεροι ψάχνουν σπίτια που να λειτουργούν και για τα μικρά παιδιά τους και για τους γηράσκοντες γονείς τους. Πολλές φορές -κι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι- οι ίδιοι οι παππούδες συμμετέχουν στο κόστος της αγοράς. Τρία πορτοφόλια, ένα κουδούνι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Luxury Outlook 2026 της Sotheby’s International Realty -την πιο ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της αγοράς πολυτελούς κατοικίας παγκοσμίως- ένας στους πέντε αγοραστές κατοικιών αυτής της κατηγορίας στις ΗΠΑ σχεδιάζει να συγκατοικήσει με συγγενείς πέρα από τον άμεσο πυρήνα της οικογένειας. Εκτός συζύγου και ανήλικων παιδιών δηλαδή. Τη ζήτηση για τέτοια σπίτια την οδηγούν οι Millennials και οι Gen X. Όλο και περισσότεροι ψάχνουν σπίτια που να λειτουργούν και για τα μικρά παιδιά τους και για τους γηράσκοντες γονείς τους. Πολλές φορές -κι αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι- οι ίδιοι οι παππούδες συμμετέχουν στο κόστος της αγοράς. Τρία πορτοφόλια, ένα κουδούνι.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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