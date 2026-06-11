Αγοράζοντας σπίτι που χωράει τρεις γενιές

Ένας στους πέντε αγοραστές πολυτελούς κατοικίας στις ΗΠΑ ψάχνει σήμερα σπίτι για παππούδες, γονείς και παιδιά μαζί. Μια αγορά τρισεκατομμυρίων αλλάζει αρχιτεκτονική και πίσω της κρύβεται κάτι βαθύτερο από απλή νοσταλγία