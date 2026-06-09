Νταντάδες της Γειτονιάς: Επίδομα έως 500 ευρώ τον μήνα, δικαιούχοι, κριτήρια και αιτήσεις

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, που επιδοτεί τη φροντίδα βρεφών και νηπίων με voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως, δίνοντας στήριξη σε εργαζόμενους, ανέργους και σπουδάζοντες γονείς





Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, με τη διαδικασία να έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης και να περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους και συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος.







Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν Η φροντίδα των παιδιών παρέχεται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα στο Μητρώο Επιμελητών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα από το οικογενειακό ή ευρύτερο οικείο περιβάλλον, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης.



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν αναλάβει την επιμέλεια παιδιών ηλικίας έως δυόμισι ετών και είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία είτε παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών.







Τα εισοδηματικά όρια Για την ένταξη στο πρόγραμμα εφαρμόζονται συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.





Στην περίπτωση οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται κανένα εισοδηματικό όριο, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων.



Κλείσιμο Η διαδικασία της αίτησης βήμα προς βήμα Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα και επιλέγουν την ένδειξη «Αίτηση voucher». Στη συνέχεια πραγματοποιούν σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, μέσω των οποίων τα βασικά προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.



Αφού επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία και επισυνάπτουν αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης. Παράλληλα, καταχωρίζουν τον ΑΜΚΑ του παιδιού για το οποίο ζητείται η ενίσχυση.



Στο επόμενο στάδιο δηλώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης, καταχωρίζουν το επιθυμητό ωράριο φροντίδας, ώστε το σύστημα να μπορεί να εντοπίσει διαθέσιμο επιμελητή ή επιμελήτρια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειας.



Οι δικαιούχοι καλούνται ακόμη να επιλέξουν τον χώρο όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας, είτε στην κατοικία του παιδιού είτε στην κατοικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, καθώς και να δηλώσουν τον τόπο διαμονής τους.



Μια νέα ευκαιρία οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με μικρά παιδιά τίθεται σε εφαρμογή, καθώς ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» . Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποσκοπεί στη διευκόλυνση των γονέων που εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν, καλύπτοντας μέρος του κόστους φροντίδας βρεφών και νηπίων μέσω ειδικού voucher.Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, με τη διαδικασία να έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης και να περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους και συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος.Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και παρέχει οικονομική στήριξη για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας, ενώ για μερική απασχόληση το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ τον μήνα.Η φροντίδα των παιδιών παρέχεται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα στο Μητρώο Επιμελητών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα από το οικογενειακό ή ευρύτερο οικείο περιβάλλον, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν αναλάβει την επιμέλεια παιδιών ηλικίας έως δυόμισι ετών και είτε εργάζονται είτε αναζητούν εργασία είτε παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών.Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, καθώς και μητέρες που φοιτούν σε πανεπιστήμια, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ή ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν πατέρες που διαθέτουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια παιδιού και εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια βρέφους ή νηπίου με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη.Για την ένταξη στο πρόγραμμα εφαρμόζονται συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.Στην περίπτωση οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται κανένα εισοδηματικό όριο, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων.Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα και επιλέγουν την ένδειξη «Αίτηση voucher». Στη συνέχεια πραγματοποιούν σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, μέσω των οποίων τα βασικά προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.Αφού επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία και επισυνάπτουν αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης. Παράλληλα, καταχωρίζουν τον ΑΜΚΑ του παιδιού για το οποίο ζητείται η ενίσχυση.Στο επόμενο στάδιο δηλώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και υποβάλλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης, καταχωρίζουν το επιθυμητό ωράριο φροντίδας, ώστε το σύστημα να μπορεί να εντοπίσει διαθέσιμο επιμελητή ή επιμελήτρια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειας.Οι δικαιούχοι καλούνται ακόμη να επιλέξουν τον χώρο όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες φροντίδας, είτε στην κατοικία του παιδιού είτε στην κατοικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, καθώς και να δηλώσουν τον τόπο διαμονής τους.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή των όρων συμμετοχής και της δήλωσης ιδιωτικότητας. Με την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο πιστοποιεί ότι η αίτηση έχει καταχωριστεί επιτυχώς στο σύστημα.



Με τη νέα αυτή δράση, η πολιτεία επιχειρεί να προσφέρει μια πρόσθετη λύση φύλαξης και φροντίδας μικρών παιδιών, διευκολύνοντας χιλιάδες οικογένειες να συνδυάσουν αποτελεσματικότερα την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσβαση σε πιστοποιημένες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.