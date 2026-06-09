Πώς η μεταμόσχευση μαλλιών στην Τουρκία έγινε βιομηχανία δισεκατομμυρίων
Πώς η μεταμόσχευση μαλλιών στην Τουρκία έγινε βιομηχανία δισεκατομμυρίων
Η μάχη του σύγχρονου άνδρα κατά της φαλάκρας έγινε η πιο ανατρεπτική βιομηχανία της εποχής
Γιατί η Κωνσταντινούπολη κέρδισε το χαριτωμένο προσωνύμιο «Istanbul Hairport» και η Turkish Airlines αποκαλείται πλέον στους διαδρόμους της λαϊκής κουλτούρας «Turkish Hair Lines»; Η απάντηση κρύβεται πίσω από μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν χτίστηκε απλώς πάνω στο φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά πάνω σε ένα εντυπωσιακό ιατρικό «hacking».
Η εκπληκτική ανάπτυξη της μεταμόσχευσης μαλλιών στην Τουρκία είναι μια ιστορία όπου η αρχαία χειροτεχνική παράδοση της Ανατολίας συνάντησε την αλγοριθμική δεξιοτεχνία, αποδεικνύοντας ότι η μάχη του σύγχρονου άνδρα ενάντια στη βιολογική απώλεια της κερατίνης είναι, στην πραγματικότητα, μια από τις πιο καινοτόμες και απρόβλεπτες βιομηχανίες του αιώνα μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εκπληκτική ανάπτυξη της μεταμόσχευσης μαλλιών στην Τουρκία είναι μια ιστορία όπου η αρχαία χειροτεχνική παράδοση της Ανατολίας συνάντησε την αλγοριθμική δεξιοτεχνία, αποδεικνύοντας ότι η μάχη του σύγχρονου άνδρα ενάντια στη βιολογική απώλεια της κερατίνης είναι, στην πραγματικότητα, μια από τις πιο καινοτόμες και απρόβλεπτες βιομηχανίες του αιώνα μας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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