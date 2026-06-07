Ματιέ Πιγκάς: Ο εκδότης που θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας
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Ματιέ Πιγκάς: Ο εκδότης που θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας

Είναι ένας από τους ισχυρότερους μιντιακούς παράγοντες της Γαλλίας και καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν, πολλοί αναρωτιούνται αν οι φιλοδοξίες του περιορίζονται στον ρόλο του εκδότη

Ματιέ Πιγκάς: Ο εκδότης που θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας
Ο Ματιέ Πιγκάς, πρώην στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας Lazard και σήμερα επικεφαλής ενός μικρού αλλά φιλόδοξου μιντιακού «βασιλείου», που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε αυτοκρατορία, παίζει ένα παιχνίδι με πολλαπλά επίπεδα: εκείνο του επιχειρηματία, του πολιτιστικού ακτιβιστή και σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, του πολιτικού εν αναμονή.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης και πολιτισμού Combat, που αποτελεί το βασικό επενδυτικό όχημα του Πιγκάς, περιλαμβάνει το πολιτιστικό και μουσικό περιοδικό Les Inrockuptibles, το δίκτυο Novapress με ναυαρχίδα το Radio Nova, φεστιβάλ όπως τα Rock en Seine και We Love Green, καθώς και συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Mediawan, ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, η πλατφόρμα μουσικής ροής Deezer και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος HuffPost.

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