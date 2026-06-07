Ματιέ Πιγκάς: Ο εκδότης που θέλει να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας

Είναι ένας από τους ισχυρότερους μιντιακούς παράγοντες της Γαλλίας και καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027 πλησιάζουν, πολλοί αναρωτιούνται αν οι φιλοδοξίες του περιορίζονται στον ρόλο του εκδότη