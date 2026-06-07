Αγγελική Δράκου & Κώστας Παπάζογλου (Grizo & Prasino): Τα ελληνικά βότανα από τη Θράκη
Αγγελική Δράκου & Κώστας Παπάζογλου (Grizo & Prasino): Τα ελληνικά βότανα από τη Θράκη
Κόντρα στα στερεότυπα που θέλουν τα βότανα κατάλληλα μόνο για ασθένειες, ένα ζευγάρι από την Κομοτηνή τα βάζει στην καθημερινότητα των καταναλωτών - Η απόλυτη βιολογική καλλιέργεια, η καθετοποιημένη παραγωγή και οι πολλές δυσκολίες
«Είμαστε ο Κώστας & η Αγγελική που με τον καιρό γίναμε grizo & prasino. Ζούμε στη Θράκη κι εδώ εξερευνούμε, ονειρευόμαστε και παράγουμε με αφοσίωση, σεβασμό και ειλικρίνεια αληθινά βιολογικά βότανα και εμπνευσμένα βοτανικά ροφήματα. Παραμένουμε πιστοί ακόμη (και πάντα) στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Θέλουμε τα ροφήματά μας να γεμίζουν το φλιτζάνι που βρίσκεται μπροστά σας στις γκρίζες και τις πράσινες στιγμές της καθημερινότητας».
Ετσι παρουσιάζεται η πρωτοποριακή επιχείρηση από την Κομοτηνή που εστιάζει στην αξία και τη μοναδικότητα των βοτάνων, αυτόν τον σπάνιο πλούτο της ελληνικής γης, παράγοντας και προσφέροντας στην αγορά απολύτως βιολογικά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ετσι παρουσιάζεται η πρωτοποριακή επιχείρηση από την Κομοτηνή που εστιάζει στην αξία και τη μοναδικότητα των βοτάνων, αυτόν τον σπάνιο πλούτο της ελληνικής γης, παράγοντας και προσφέροντας στην αγορά απολύτως βιολογικά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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