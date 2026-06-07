Αγγελική Δράκου & Κώστας Παπάζογλου (Grizo & Prasino): Τα ελληνικά βότανα από τη Θράκη

Κόντρα στα στερεότυπα που θέλουν τα βότανα κατάλληλα μόνο για ασθένειες, ένα ζευγάρι από την Κομοτηνή τα βάζει στην καθημερινότητα των καταναλωτών - Η απόλυτη βιολογική καλλιέργεια, η καθετοποιημένη παραγωγή και οι πολλές δυσκολίες