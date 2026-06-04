Lamda Malls: Υψηλές επιδόσεις στα 4 malls και ισχυρή ζήτηση για τα νέα εμπορικά του Ελληνικού

Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών έφτασε στα 26 εκατομμύρια για το 2025, με μέση πληρότητα στο 100% - Η συνολική αξία των 4 εμπορικών κέντρων διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ