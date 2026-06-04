Lamda Malls: Υψηλές επιδόσεις στα 4 malls και ισχυρή ζήτηση για τα νέα εμπορικά του Ελληνικού
Lamda Malls: Υψηλές επιδόσεις στα 4 malls και ισχυρή ζήτηση για τα νέα εμπορικά του Ελληνικού
Ο συνολικός αριθμός επισκεπτών έφτασε στα 26 εκατομμύρια για το 2025, με μέση πληρότητα στο 100% - Η συνολική αξία των 4 εμπορικών κέντρων διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ
Νέο ιστορικό ρεκόρ τζίρου στα 910 εκατ. ευρώ, συνολικός αριθμός επισκεπτών στα 26 εκατομμύρια για το 2025, μέση πληρότητα στο 100% και συνολική αξία των 4 εμπορικών κέντρων στα 1,4 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αφορούν τα συνολικά μεγέθη του ομίλου “LAMDA Malls’’, που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες των εμπορικών κέντρων του ομίλου LAMDA Development, ήτοι τα τέσσερα εν λειτουργία (Τhe Mall Athens, Golden Hall στο Μαρούσι, Designer Outlet στα Σπάτα και The Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη) αλλά και τα δύο νέα υπό κατασκευή στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Με βάση την οικονομική έκθεση που δημοσιεύτηκε τώρα από την εταιρεία, η οποία, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της LAMDA, έχει θέσει στόχο μελλοντικά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS στο τέλος του 2025, όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, με την αξία των εν λειτουργία εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα 1,4 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με βάση την οικονομική έκθεση που δημοσιεύτηκε τώρα από την εταιρεία, η οποία, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της LAMDA, έχει θέσει στόχο μελλοντικά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS στο τέλος του 2025, όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, με την αξία των εν λειτουργία εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα 1,4 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα