Μega γαλακτοκομικός συνεταιρισμός από Arla Foods και DMK Group: Τζίρος άνω των 20 δισ. και 11.200 παραγωγοί
Και εγένετο η νέα οντότητα ''Arla'' από τη γνωστή στην Ελλάδα δανέζικη Arla Foods και τη γερμανική DMK με τη φιλοδοξία να γίνει ευρωπαϊκός πρωταθλητής στα γαλακτοκομικά

Yπό το όνομα Arla, η δανέζικη Arla Foods και η γερμανική DMK Group, συνενώθηκαν από χθες 1η Ιουνίου, δημιουργώντας έτσι έναν γαλακτοκομικό συνεταιρισμό – μαμούθ – και τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη – με τη νέα οντότητα να εκπροσωπεί περίπου 11.200 κτηνοτρόφους και 28.800 εργαζόμενους.

Oι δύο εταιρείες είχαν γνωστοποιήσει τα πλάνα τους για συνένωση και απέμεναν μόνο τα τυπικά, όπως η πρόσφατη έγκριση της Κομισιόν στις 28 Μαΐου, η οποία έκρινε ότι η συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες ανταγωνισμού.

