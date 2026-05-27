Η ΕΛΑΣ του Αλέξη (και όχι του Χρυσοχοΐδη), το σκηνικό Μητσοτάκη και το κοριτσάκι του Ανδρέα, το γκάλοπ που βγάζει τον Νίκο Α. τέταρτο, ο νόμος Σοβιέτ στο υπουργικό

Λοιπόν, σου λέει ο Τσίπρας, ωραία τα rebranding, οι Γάλλοι της Publicis, τα εφέ, το γλυκούλι κοριτσάκι (σαν από παλαιά συγκέντρωση του Ανδρέα), το ειδυλλιακό φόντο Ακρόπολη (το οποίο βρήκε ο Μητσοτάκης), αλλά πού να ψάχνω τώρα για κόσμο; Το μαγαζί μου είναι εκεί έτοιμο στημένο, θα του τραβήξω μια ανακαίνιση, τίποτε μερεμέτια, θα διώξω τους Πολάκηδες και θα δηλώσω ότι «λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση». Και στη χειρότερη θα πάρω τα ίδια ποσοστά, άντε και 15% να πάρω, δεύτερος θα ’μαι. Γιατί, όπως θα καταλάβατε, κεντρώο όνομα με τη λέξη Αριστερά δεν παίζει και αυτό το ξέρει ο Τσίπρας καλά. Αν δεν ήθελε να ξαναπάρει μαζί του το ίδιο κοινό, τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ έστω, θα το ονόμαζε αλλιώς. Πάντως, δεν θα έβαζε μέσα τη λέξη Αριστερά.Κεφάτος…-Κατά τα λοιπά ο Τσίπρας ήταν κεφάτος, χαμογελαστός και όπως πάντα επικοινωνιακός και… γλυκούλης. Ηθοποιός κανονικός στο τέλος με το κοριτσάκι. Από ουσία μην την ψάχνετε… βάλε μια απ’ όλα. Δεν άφησε και κάτι που να μην πει από γενικολογίες. Σημείωσα αρκετές φορές τη λέξη διαφθορά, ολιγάρχες και μάλιστα ειδική μνεία στους ενεργειακούς ολιγάρχες! (Έλεος, Αλεξ, μας βλέπουν).Οργάνωση-Καλή οργάνωση με μπόλικο κόσμο, δίχως παλμό μεν αλλά γεμάτη πλατεία, παραφωνία τεχνική τα autocue να τα κοιτάζει κάτω και όχι «δύο καθρέφτες» δεξιά και αριστερά του. Κόσμος από κάτω… οι συνήθεις συριζαίικες φάτσες με κάποιο face control μπροστά να μην προκαλούν.Συμπέρασμα-Σαν πολιτική περσόνα τον φουκαρά τον Νίκο τον έχει για πρωινό, τους δε πρώην δικούς του όλους στην ουρά για να διαλέξει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη, αλλά πάντως για το όνομα έπεσε κραξιματάκι. ΕΛΑΣ-ΕΛΑΣ Αντώνης Σαμαράς, ΕΛΑΣ του Χρυσοχοΐδη, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του παππού κ.λπ. Άντε, λοιπόν, καλοτάξιδος ο αρχηγός και καλή μας διασκέδαση.ΠΑΣΟΚ-γκάλοπ-Τώρα χθες είχαμε το πρώτο γκάλοπ μετά Καρυστιανού και προ Αλέξη γκάλοπ (interview) όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση λίγο πιο κάτω από Τσίπρα, αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων και βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μου λένε για μία σήμερα που δείχνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 16%, τη Μαρία Κ. στο 13,5% και τον Νίκο μας κάτω από 10%. Προβλέπω να τραγουδάνε στο ΠΑΣΟΚ το επίκαιρο τραγούδι της Λιόλιου σε παράφραση “το δικό μας το σπίτι στον Αλέξη νοικιάστηκε”!Πελοποννησιακός πόλεμος δια χειρός ΠΑΣΟΚ-Αυτό με τα όρια θητειών και το «φύγε εσύ-έλα εσύ» στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει καλά. Και φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά, διότι το «μέτρο» Ανδρουλάκη αφενός αποδεικνύεται προσχηματικό (βλέπε την περίπτωση του αποκλεισμού, δια της νέας ρύθμισης, του Καστανίδη από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης) και αφετέρου καταλήγει να βάλει απέναντι ακόμη και τις… εξαιρέσεις στον κανόνα. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ναι μεν έχει 20 και πολλά παραπάνω έτη βουλευτής, αλλά ως πρώην πρωθυπουργός απαλλάχτηκε από τον «κόφτη» Ανδρουλάκη κι έτσι μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος (χωρίς σταυρό) στην Αχαΐα. Στην κάθοδο του πρώην πρωθυπουργού ομνύουν βεβαίως οι πιστοί παπανδρεϊκοί (που αποτελούν διόλου αμελητέα δύναμη στην Αχαΐα), όχι όμως και οι ανδρουλακικοί και οι άλλοι σύμμαχοι του προέδρου Νίκου, οι οποίοι έχουν σηκώσει μπαϊράκι κοντά στο… Καλέντζι, στη γενέτειρα των Παπανδρέου. Κατά της υποψηφιότητας Παπανδρέου μάλιστα τάχθηκε δημοσίως και ένας εκ των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον νομό το 2023, ο Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Ο Μπέσκος λοιπόν πρέπει να είδε τα γκάλοπ, πρέπει να κατέληξε ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι μία έδρα θα βγάλει το πιθανότερο στην Αχαΐα και άρχισε τον πόλεμο. Τι για «πολιτικά τζάκια» είπε, τι για «πολιτικές γλάστρες» έκραξε, τον έκανε τον σαματά. Κι αν αληθεύουν οι φήμες έριξε και τα τηλέφωνά του σε «συντρόφια» του στη Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας να μπει τέλος στην υποψηφιότητα Παπανδρέου, μπας και (όπως λέει) κουνηθούν οι υποψήφιοι με σταυρό και ξεκολλήσει η βελόνα στην Αχαΐα. Ακούστηκαν και άλλα πολλά και διάφορα στην περιοχή μεταξύ προεδρικών και ανδρουλακικών - κάποιοι προβλέπουν… μίνι πελοποννησιακό πόλεμο με «έδρα» την Πάτρα λίαν συντόμως, εκτός και αν η Χαριλάου Τρικούπη θελήσει να ξεκαθαρίσει εγκαίρως τα πράγματα. Εκτός και αν όσοι συσπειρώνονται εναντίον του Παπανδρέου εκφράζουν εμμέσως πλην σαφώς και το κλίμα που επικρατεί στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη για τον πρώην πρωθυπουργό… Αν ισχύει, μα καλά, δεν έχουν σκεφτεί πιθανές μαζικές διαρροές παπανδρεϊκών προς το κόμμα Τσίπρα; Ε;Το δύσκολο Υπουργικό για τα εργασιακά