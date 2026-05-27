Η ΕΛΑΣ του Αλέξη (και όχι του Χρυσοχοΐδη), το σκηνικό Μητσοτάκη και το κοριτσάκι του Ανδρέα, το γκάλοπ που βγάζει τον Νίκο Α. τέταρτο, ο νόμος Σοβιέτ στο υπουργικό
Χαίρετε, μερικά πρώτα σχόλια για το νέο κόμμα του πολυαγαπημένου μας Αλέξη, ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα από το όνομά του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη
Λοιπόν, σου λέει ο Τσίπρας, ωραία τα rebranding, οι Γάλλοι της Publicis, τα εφέ, το γλυκούλι κοριτσάκι (σαν από παλαιά συγκέντρωση του Ανδρέα), το ειδυλλιακό φόντο Ακρόπολη (το οποίο βρήκε ο Μητσοτάκης), αλλά πού να ψάχνω τώρα για κόσμο; Το μαγαζί μου είναι εκεί έτοιμο στημένο, θα του τραβήξω μια ανακαίνιση, τίποτε μερεμέτια, θα διώξω τους Πολάκηδες και θα δηλώσω ότι «λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση». Και στη χειρότερη θα πάρω τα ίδια ποσοστά, άντε και 15% να πάρω, δεύτερος θα ’μαι. Γιατί, όπως θα καταλάβατε, κεντρώο όνομα με τη λέξη Αριστερά δεν παίζει και αυτό το ξέρει ο Τσίπρας καλά. Αν δεν ήθελε να ξαναπάρει μαζί του το ίδιο κοινό, τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ έστω, θα το ονόμαζε αλλιώς. Πάντως, δεν θα έβαζε μέσα τη λέξη Αριστερά.
Κεφάτος…
-Κατά τα λοιπά ο Τσίπρας ήταν κεφάτος, χαμογελαστός και όπως πάντα επικοινωνιακός και… γλυκούλης. Ηθοποιός κανονικός στο τέλος με το κοριτσάκι. Από ουσία μην την ψάχνετε… βάλε μια απ’ όλα. Δεν άφησε και κάτι που να μην πει από γενικολογίες. Σημείωσα αρκετές φορές τη λέξη διαφθορά, ολιγάρχες και μάλιστα ειδική μνεία στους ενεργειακούς ολιγάρχες! (Έλεος, Αλεξ, μας βλέπουν).
Οργάνωση
-Καλή οργάνωση με μπόλικο κόσμο, δίχως παλμό μεν αλλά γεμάτη πλατεία, παραφωνία τεχνική τα autocue να τα κοιτάζει κάτω και όχι «δύο καθρέφτες» δεξιά και αριστερά του. Κόσμος από κάτω… οι συνήθεις συριζαίικες φάτσες με κάποιο face control μπροστά να μην προκαλούν.
Συμπέρασμα
-Σαν πολιτική περσόνα τον φουκαρά τον Νίκο τον έχει για πρωινό, τους δε πρώην δικούς του όλους στην ουρά για να διαλέξει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη, αλλά πάντως για το όνομα έπεσε κραξιματάκι. ΕΛΑΣ-ΕΛΑΣ Αντώνης Σαμαράς, ΕΛΑΣ του Χρυσοχοΐδη, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του παππού κ.λπ. Άντε, λοιπόν, καλοτάξιδος ο αρχηγός και καλή μας διασκέδαση.
ΠΑΣΟΚ-γκάλοπ
-Τώρα χθες είχαμε το πρώτο γκάλοπ μετά Καρυστιανού και προ Αλέξη γκάλοπ (interview) όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση λίγο πιο κάτω από Τσίπρα, αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων και βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μου λένε για μία σήμερα που δείχνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 16%, τη Μαρία Κ. στο 13,5% και τον Νίκο μας κάτω από 10%. Προβλέπω να τραγουδάνε στο ΠΑΣΟΚ το επίκαιρο τραγούδι της Λιόλιου σε παράφραση “το δικό μας το σπίτι στον Αλέξη νοικιάστηκε”!
Πελοποννησιακός πόλεμος δια χειρός ΠΑΣΟΚ
-Αυτό με τα όρια θητειών και το «φύγε εσύ-έλα εσύ» στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει καλά. Και φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά, διότι το «μέτρο» Ανδρουλάκη αφενός αποδεικνύεται προσχηματικό (βλέπε την περίπτωση του αποκλεισμού, δια της νέας ρύθμισης, του Καστανίδη από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης) και αφετέρου καταλήγει να βάλει απέναντι ακόμη και τις… εξαιρέσεις στον κανόνα. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ναι μεν έχει 20 και πολλά παραπάνω έτη βουλευτής, αλλά ως πρώην πρωθυπουργός απαλλάχτηκε από τον «κόφτη» Ανδρουλάκη κι έτσι μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος (χωρίς σταυρό) στην Αχαΐα. Στην κάθοδο του πρώην πρωθυπουργού ομνύουν βεβαίως οι πιστοί παπανδρεϊκοί (που αποτελούν διόλου αμελητέα δύναμη στην Αχαΐα), όχι όμως και οι ανδρουλακικοί και οι άλλοι σύμμαχοι του προέδρου Νίκου, οι οποίοι έχουν σηκώσει μπαϊράκι κοντά στο… Καλέντζι, στη γενέτειρα των Παπανδρέου. Κατά της υποψηφιότητας Παπανδρέου μάλιστα τάχθηκε δημοσίως και ένας εκ των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον νομό το 2023, ο Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Ο Μπέσκος λοιπόν πρέπει να είδε τα γκάλοπ, πρέπει να κατέληξε ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι μία έδρα θα βγάλει το πιθανότερο στην Αχαΐα και άρχισε τον πόλεμο. Τι για «πολιτικά τζάκια» είπε, τι για «πολιτικές γλάστρες» έκραξε, τον έκανε τον σαματά. Κι αν αληθεύουν οι φήμες έριξε και τα τηλέφωνά του σε «συντρόφια» του στη Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας να μπει τέλος στην υποψηφιότητα Παπανδρέου, μπας και (όπως λέει) κουνηθούν οι υποψήφιοι με σταυρό και ξεκολλήσει η βελόνα στην Αχαΐα. Ακούστηκαν και άλλα πολλά και διάφορα στην περιοχή μεταξύ προεδρικών και ανδρουλακικών - κάποιοι προβλέπουν… μίνι πελοποννησιακό πόλεμο με «έδρα» την Πάτρα λίαν συντόμως, εκτός και αν η Χαριλάου Τρικούπη θελήσει να ξεκαθαρίσει εγκαίρως τα πράγματα. Εκτός και αν όσοι συσπειρώνονται εναντίον του Παπανδρέου εκφράζουν εμμέσως πλην σαφώς και το κλίμα που επικρατεί στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη για τον πρώην πρωθυπουργό… Αν ισχύει, μα καλά, δεν έχουν σκεφτεί πιθανές μαζικές διαρροές παπανδρεϊκών προς το κόμμα Τσίπρα; Ε;
Το δύσκολο Υπουργικό για τα εργασιακά
Κεφάτος…
-Κατά τα λοιπά ο Τσίπρας ήταν κεφάτος, χαμογελαστός και όπως πάντα επικοινωνιακός και… γλυκούλης. Ηθοποιός κανονικός στο τέλος με το κοριτσάκι. Από ουσία μην την ψάχνετε… βάλε μια απ’ όλα. Δεν άφησε και κάτι που να μην πει από γενικολογίες. Σημείωσα αρκετές φορές τη λέξη διαφθορά, ολιγάρχες και μάλιστα ειδική μνεία στους ενεργειακούς ολιγάρχες! (Έλεος, Αλεξ, μας βλέπουν).
Οργάνωση
-Καλή οργάνωση με μπόλικο κόσμο, δίχως παλμό μεν αλλά γεμάτη πλατεία, παραφωνία τεχνική τα autocue να τα κοιτάζει κάτω και όχι «δύο καθρέφτες» δεξιά και αριστερά του. Κόσμος από κάτω… οι συνήθεις συριζαίικες φάτσες με κάποιο face control μπροστά να μην προκαλούν.
Συμπέρασμα
-Σαν πολιτική περσόνα τον φουκαρά τον Νίκο τον έχει για πρωινό, τους δε πρώην δικούς του όλους στην ουρά για να διαλέξει. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη, αλλά πάντως για το όνομα έπεσε κραξιματάκι. ΕΛΑΣ-ΕΛΑΣ Αντώνης Σαμαράς, ΕΛΑΣ του Χρυσοχοΐδη, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του παππού κ.λπ. Άντε, λοιπόν, καλοτάξιδος ο αρχηγός και καλή μας διασκέδαση.
ΠΑΣΟΚ-γκάλοπ
-Τώρα χθες είχαμε το πρώτο γκάλοπ μετά Καρυστιανού και προ Αλέξη γκάλοπ (interview) όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση λίγο πιο κάτω από Τσίπρα, αλλά μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν περιμένουν να κάτσει λίγο η σκόνη των ανακοινώσεων και βγάζουν δημοσκοπήσεις. Μου λένε για μία σήμερα που δείχνει τη ΝΔ στο 29%, τον Τσίπρα στο 16%, τη Μαρία Κ. στο 13,5% και τον Νίκο μας κάτω από 10%. Προβλέπω να τραγουδάνε στο ΠΑΣΟΚ το επίκαιρο τραγούδι της Λιόλιου σε παράφραση “το δικό μας το σπίτι στον Αλέξη νοικιάστηκε”!
Πελοποννησιακός πόλεμος δια χειρός ΠΑΣΟΚ
-Αυτό με τα όρια θητειών και το «φύγε εσύ-έλα εσύ» στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει καλά. Και φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά, διότι το «μέτρο» Ανδρουλάκη αφενός αποδεικνύεται προσχηματικό (βλέπε την περίπτωση του αποκλεισμού, δια της νέας ρύθμισης, του Καστανίδη από το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης) και αφετέρου καταλήγει να βάλει απέναντι ακόμη και τις… εξαιρέσεις στον κανόνα. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ναι μεν έχει 20 και πολλά παραπάνω έτη βουλευτής, αλλά ως πρώην πρωθυπουργός απαλλάχτηκε από τον «κόφτη» Ανδρουλάκη κι έτσι μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος (χωρίς σταυρό) στην Αχαΐα. Στην κάθοδο του πρώην πρωθυπουργού ομνύουν βεβαίως οι πιστοί παπανδρεϊκοί (που αποτελούν διόλου αμελητέα δύναμη στην Αχαΐα), όχι όμως και οι ανδρουλακικοί και οι άλλοι σύμμαχοι του προέδρου Νίκου, οι οποίοι έχουν σηκώσει μπαϊράκι κοντά στο… Καλέντζι, στη γενέτειρα των Παπανδρέου. Κατά της υποψηφιότητας Παπανδρέου μάλιστα τάχθηκε δημοσίως και ένας εκ των υποψηφίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον νομό το 2023, ο Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου. Ο Μπέσκος λοιπόν πρέπει να είδε τα γκάλοπ, πρέπει να κατέληξε ότι το ΠΑΣΟΚ πάλι μία έδρα θα βγάλει το πιθανότερο στην Αχαΐα και άρχισε τον πόλεμο. Τι για «πολιτικά τζάκια» είπε, τι για «πολιτικές γλάστρες» έκραξε, τον έκανε τον σαματά. Κι αν αληθεύουν οι φήμες έριξε και τα τηλέφωνά του σε «συντρόφια» του στη Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας να μπει τέλος στην υποψηφιότητα Παπανδρέου, μπας και (όπως λέει) κουνηθούν οι υποψήφιοι με σταυρό και ξεκολλήσει η βελόνα στην Αχαΐα. Ακούστηκαν και άλλα πολλά και διάφορα στην περιοχή μεταξύ προεδρικών και ανδρουλακικών - κάποιοι προβλέπουν… μίνι πελοποννησιακό πόλεμο με «έδρα» την Πάτρα λίαν συντόμως, εκτός και αν η Χαριλάου Τρικούπη θελήσει να ξεκαθαρίσει εγκαίρως τα πράγματα. Εκτός και αν όσοι συσπειρώνονται εναντίον του Παπανδρέου εκφράζουν εμμέσως πλην σαφώς και το κλίμα που επικρατεί στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη για τον πρώην πρωθυπουργό… Αν ισχύει, μα καλά, δεν έχουν σκεφτεί πιθανές μαζικές διαρροές παπανδρεϊκών προς το κόμμα Τσίπρα; Ε;
Το δύσκολο Υπουργικό για τα εργασιακά
-Ενώ γενικά τα Υπουργικά τον τελευταίο καιρό περνάνε χωρίς πολλές αναταράξεις, το χθεσινό είχε από την αρχή ζόρια και φάνηκε αυτό όταν μπήκε προς συζήτηση το νομοσχέδιο της Κεραμέως που αφορά την εξίσωση των αμοιβών ανδρών και γυναικών για ίδια θέση ή ίδια εργασία. Ο μηχανισμός προβλέπει ότι, αν υπάρχει απόκλιση 5% χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, παρεμβαίνουν ο Συνήγορος του Πολίτη και η Επιθεώρηση Εργασίας. Τώρα, το κείμενο προφανώς και αφορά υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, αλλά πολλοί υπουργοί έγιναν Τούρκοι και ακούστηκαν έντονα επιχειρήματα. Ο Άδωνις είπε ότι η ρύθμιση έχει μια σοβιετική νότα και ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση πάει σε υπερρύθμιση της αγοράς εργασίας, πολύ σκληρός ήταν ο Πλεύρης, ενώ και ο Φλωρίδης που τοποθετήθηκε είπε ότι η διάταξη είναι ανεφάρμοστη και η κυβέρνηση δεν έχει ανάγκη να υιοθετήσει την οδηγία. Επίσης ακούστηκε ότι δεν χρειάζεται οι στρεβλές πρακτικές του Δημοσίου να μεταφερθούν και στον ιδιωτικό τομέα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εναντίον της ρύθμισης μίλησαν και άλλοι υπουργοί, όπως ο Γεραπετρίτης και η Δόμνα, ενώ ο Μητσοτάκης είπε κάτι του στυλ "να το ξαναδούμε" και πλέον η ρύθμιση πάει προς "καλιμπράρισμα" στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Μάλιστα, μου λένε ότι ο Κ.Μ έκανε και χιούμορ στην Κεραμέως ότι φοράει... κόκκινο σακάκι. Αλήθεια, αυτά πού τα σκέφτονται, ρε παιδιά;
Ο Πιερρ και η φορολόγηση των κρυπτοποϊόντων
-Να σας αποκαλύψω επίσης ότι ο Πιερρ το είπε μέσα στο Υπουργικό ότι ετοιμάζει φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτοπροϊόντα, όπως το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα που παίζουν στην αγορά. Το πλαίσιο θα είναι παρόμοιο με αυτό για assets όπως οι μετοχές, ενώ δεν είναι άσχετη η προαναγγελία για δραστηριοποίηση εν Ελλάδι της Binance που "παίζει μπάλα" σε αυτή την τεράστια και γενικώς αρρύθμιστη αγορά.
Συνέδριο ygeiamou.gr
-Σήμερα γίνεται στη «Μεγάλη Βρεταννία» το καθιερωμένο event, το ετήσιο συνέδριο του site ygeiamou.gr με θέμα την «υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ανθεκτικότητα, πρόσβαση, εμπιστοσύνη». Στο συνέδριο συμμετέχουν ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια Ειρήνη Αγαπηδάκη, επιχειρηματίες από τον χώρο της υγείας και του φαρμάκου, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου.
«Ακυρο» της Κομισιόν στην Κοβέσι
-Μπορεί η Λάουρα Κοβέσι να έχει υιοθετήσει μια πολεμική εναντίον της κυβέρνησης, με φόντο τη ρύθμιση για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και να στέλνει εδώ και εκεί επιστολές, πρέπει να σας πω όμως ότι η Κομισιόν δεν μοιάζει έτοιμη να υιοθετήσει τη ζέση της. Έτσι, διάφορα σενάρια που ακούστηκαν ότι θα κινηθεί διαδικασία για παράβαση των ευρωπαϊκών κανονισμών είναι μάλλον αστεία, ενώ και χθες εκπρόσωπος της Κομισιόν επέλεξε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας ότι η Επιτροπή είναι σε πλήρη συνεργασία με την Ελλάδα και ότι γενικώς υπάρχει επικοινωνία, προκειμένου να συνταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο η έκθεση για το κράτους δικαίου για το 2026.
Η κόρη Μητρόπουλου και η Καρυστιανού
-Αρκετοί επιδιώκουν να πιάσουν στασίδι αυτό το διάστημα στην Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα βγάλει αρκετές έδρες. Μου είπε χθες πηγή που τα ξέρει καλά αυτά τα κατατόπια, ότι ο γνωστός εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος παρακολουθεί και αυτός τις εξελίξεις με το κόμμα της, κυρίως γιατί ενδιαφέρεται να πολιτευθεί η κόρη του και επίσης δικηγόρος Αγγελική Μητροπούλου, η οποία το 2019 είχε περάσει από το ψηφοδέλτιο του Βαρουφάκη στην Ανατολική Αττική χωρίς επιτυχία.
"Αφήστε τα ταξίδια, πιάστε το Ανάκαμψης"
-Μένω στο χθεσινό Υπουργικό καθώς παγίως και ως τον Αύγουστο συζητούνται οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης και έγινε ενημέρωση από τον Νίκο Παπαθανάση. Με δεδομένο ότι έχει μείνει ένα τρίμηνο μέχρι να τελευτήσει τον βίο του το RRF, ο Μητσοτάκης μου λένε ότι έκανε νέα σύσταση προς τους υπουργούς του να αφήσουν τα ταξίδια και να πιάσουν τα ορόσημα του Ταμείου, προκειμένου να μη χαθούν χρήματα.
Μπαράζ εισαγωγών ελληνικών ναυτιλιακών στο Χρηματιστήριο
-Σήμερα θα συζητηθεί από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η αίτηση της «Safe Bulkers Inc.» για την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Εuronext Athens. Είναι μια σημαντική εξέλιξη καθώς πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που περνά τις πύλες του Χρηματιστηρίου μας. Έχει προηγηθεί μια διακριτική αλλά συστηματική προσπάθεια, τόσο από τον Μπουζνά προσωπικά όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (για να μην παρουσιαστούν προβλήματα με το θεσμικό πλαίσιο) και τώρα οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς. Έχει σημασία ότι προτιμήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο και όχι εκείνο του Όσλο, το οποίο ως τώρα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Safe Bulkers κάνει την αρχή με το dual listing γιατί έπεται δυναμική συνέχεια. Πολύ σύντομα το Euronext Athens θα έχει έναν κλάδο ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών με πλούσια και ποιοτική εκπροσώπηση από βαριά ονόματα του εφοπλισμού.
H Safe Bulkers στο Euronext Athens
-Η αρχή, λοιπόν, γίνεται με τη ναυτιλιακή εταιρεία του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηωάννου, η οποία είναι γνώριμη του Χρηματιστηρίου καθώς προ 4ετίας είχε αντλήσει κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ εκδίδοντας ομολογίες που τέθηκαν προς διαπραγμάτευση στη σχετική κατηγορία του ΧΑ. Διαθέτει 45 πλοία ξηρού φορτίου και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου της πρόσφατα προχώρησε στην πώληση παλαιότερων πλοίων της κατηγορίας Kamsarmax και Post-Panamax, ενώ γνωστοποίησε πως η Safe Bulkers ανακοίνωσε την απόκτηση τεσσάρων νεότευκτων πλοίων ξηρού φορτίου ιαπωνικής κατασκευής, με παραδόσεις έως το 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει τρία πλοία Kamsarmax χωρητικότητας 82.000 dwt και ένα Capesize πλοίο 182.000 dwt.
Εως το τέλος Ιουλίου η συμφωνία της Lamda Development με τον Όμιλο ION
-Το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development για το ομόλογο διαφωτίζει πλήρως και αναλυτικά σε σχέση με τις εξελίξεις αναφορικά με τη δεσμευτική προσφορά που αποδέχθηκε από τον Όμιλο ION τον Αύγουστο 2025. Όπως αναφέρει λοιπόν η Lamda στη σελίδα 65 του δελτίου, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, του ομίλου ION θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η Lamda ανέρχεται σε €450 εκατ. “Η συναλλαγή τελεί υπό την ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence), καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2026”.
Η Metlen επιστρέφει
-Ισχυρή δυναμική επιδεικνύει και η Metlen συμπληρώνοντας στην Αθήνα πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Ο τίτλος έχει καταγράψει αθροιστικά κέρδη που υπερβαίνουν το 10% από τις 19 Μαΐου, πραγματοποιώντας άλμα από τα 37,2 ευρώ στα 41,04 ευρώ. Η κίνηση αυτή σήμανε την επιστροφή της μετοχής πάνω από το ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ, διαμορφώνοντας την αποτίμηση του ομίλου πολύ κοντά στα 6 δισ. ευρώ. Το πενθήμερο σερί εδραίωσε τη Metlen στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου και συγκεκριμένα από τις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την πλήρη τεχνική και θεμελιώδη ανάκαμψη του τίτλου από τα πρόσφατα χαμηλά των 32 ευρώ. Ταυτόχρονα, η μετοχή ανέκαμψε δυναμικά και στο Λονδίνο, όπου έκλεισε με κέρδη 6,46% στα 41,5 ευρώ. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Metlen ανακάμπτει έχοντας ως «μοχλούς» την εξωστρέφεια και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Την ίδια ώρα μειώνονται σταδιακά οι short θέσεις στη μετοχή.
Ο ΑΔΜΗΕ στο Λονδίνο - 10 συναντήσεις με Infrastructure Funds
-Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που προωθεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της στην αντίστοιχη ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ η οποία θα στηρίξει το στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα 2026-2029, περίπου 6 δισ. ευρώ. Στο Λονδίνο, έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 10 συναντήσεις με Infrastructure Funds από τους κύριους αναδόχους Goldman Sachs και Morgan Stanley. Η δυσκολία των παρουσιάσεων εντοπίζεται στη σύνθετη εταιρική δομή αφού συνυπάρχουν 3 επιχειρηματικές οντότητες με διαφορετικές λειτουργίες και προφίλ. Είναι ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ που εκτελεί τα έργα, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η Δημόσια Επιχείρηση Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ που είναι ο κρατικός εκπρόσωπος/μέτοχος που κρατά το 51% της ΑΔΜΗΕ ΑΕ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και φυσικά η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αυτή η πολυπλοκότητα είναι παράλληλα και το ισχυρό ατού του ΑΔΜΗΕ, αφού μπορεί να εγγυηθεί χαμηλότερη έκθεση στις τιμές ενέργειας, ρυθμιζόμενες αποδόσεις και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα έργων. Αυτό ακριβώς το προφίλ των εταιρειών που αναζητούν σήμερα τα ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία Υποδομών. «Καταλύτης» για τη διαδικασία είναι η επιτυχία της ΔΕΗ με την εντυπωσιακή συγκέντρωση κεφαλαίων. Η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι μια ανάσα κάτω από τα 4 ευρώ έχοντας κερδίσει 17,8% την τελευταία εβδομάδα, με την κεφαλαιοποίηση στα 915,2 εκατ. ευρώ.
Παντελιάδης vs Θεοδωρικάκου και στο βάθος Μασούτης
-Οι διαφορετικές απόψεις (sic) Αρ. Παντελιάδη-Τάκη Θεοδωρικάκου αρχίζουν να αναδεικνύουν ότι και μέσα στις τάξεις της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ υπάρχει έντονη ασυμφωνία (ξανά sic) για τον τρόπο που αντιδρά η Ένωση στα “άδικα” όπως ισχυρίζεται ο κλάδος μέτρα της Κυβέρνησης και κυρίως για το πλαφόν στο κέρδος. Κάτι που ίσως εξηγεί και την πρόσφατη αλλαγή της διοίκησης στην Ένωση με τον Ι. Μασούτη να αναλαμβάνει Πρόεδρος και τον Αριστοτέλη Παντελιάδη να μετακομίζει στη θέση του Αντιπροέδρου. Άλλωστε εδώ και καιρό φημολογείται στην αγορά ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των δυο επιχειρηματιών στα ζητήματα του κλάδου και ειδικά όσον αγορά τις σχέσεις με την Κυβέρνηση. Η διάσταση φαίνεται και από τη διαρροή του υπουργείου Ανάπτυξης που αδειάζει τις αιτιάσεις Παντελιάδη ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Ένωσης και υπουργείου, καθώς ανακοινώθηκε ότι σήμερα θα γίνει συνάντηση Θεοδωρικάκου-Μασούτη.
Tράπεζα Πειραιώς και Ποσειδώνια
-Σε ρυθμούς Ποσειδωνίων, που επίσημα ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα, μπαίνει η ναυτιλιακή αγορά και η Πειραιώς άνοιξε τον κύκλο των εκδηλώσεων. Παρέθεσε δείπνο σε πελάτες της από το χώρο της Ναυτιλίας, στον «Φάρο» του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Προσκεκλημένος ήταν ο αρθρογράφος των Financial Times και συγγραφέας Gideon Rachman, ο οποίος μίλησε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στο παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη. Έδωσε έμφαση στους δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στον Κόλπο, επισημαίνοντας ότι στην πρώτη περίπτωση η κατάσταση είναι αμφίρροπη και τους τελευταίους μήνες έχει «γυρίσει» υπέρ της Ουκρανίας, εξαιτίας της τεχνολογίας που έχει αναπτύξει στα drones και η οποία της επιτρέπει να μεταφέρει τον πόλεμο στη ρωσική ενδοχώρα. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον Κόλπο, σημείωσε ότι ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στους καλεσμένους απευθύνθηκε ο επικεφαλής της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου Θοδωρής Τζούρος, ενώ την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος μετά την ομιλία του Gideon Rachman είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Η εκδήλωση έκλεισε με τον αρθρογράφο των FT να απαντά σε ερωτήσεις των καλεσμένων σε μια ζωηρή συζήτηση που κράτησε έντονο το ενδιαφέρον των συνδαιτυμόνων.
Η συνεργασία Βακάκη με τον Σαμίρ Μανέ
-Το εμπορικό deal έκλεισε τελικά και η Jumbo έδωσε το franchise στον όμιλο BALFIN για την επέκταση του brand σε Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν, ενώ θα δημιουργηθεί κεντρικό logistics hub στην Κίνα για την εξυπηρέτηση του διευρυμένου δικτύου. Πίσω από την BALFIN βρίσκεται ο Σαμίρ Μανέ ο οποίος θεωρείται ο πρώτος Αλβανός που μπήκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes, με περιουσία που εκτιμάται κοντά στο 1,5 δισ. δολάρια. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, εμπορευόμενος ηλεκτρικές συσκευές από την Αυστρία προς τα Βαλκάνια. Με έδρα στη Βιέννη, ο όμιλος σήμερα δραστηριοποιείται σε 11 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 5.500 εργαζόμενους έχοντας εξελιχθεί σε επενδυτικό όμιλο με δραστηριότητα στο λιανεμπόριο, τα εμπορικά κέντρα, το real estate, τις τράπεζες, την ενέργεια, τα logistics και τον τουρισμό.
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΕΥΑΘ
-Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ενέκρινε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΕΥΑΘ για την περίοδο 2025–2029, καθορίζοντας το επιτρεπόμενο χρηματοοικονομικό κόστος, την απόδοση κεφαλαίων και τις νέες χρεώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Η απόφαση θέτει τις βάσεις λειτουργίας της εταιρείας για την επόμενη πενταετία, προβλέποντας αυξημένο επιτρεπόμενο κόστος αλλά και αυστηρότερο έλεγχο στις αποδόσεις και στις λειτουργικές δαπάνες. Συγκεκριμένα, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος που αυξάνεται σταδιακά από περίπου €80,4 εκατ. το 2025 σε €95,1 εκατ. το 2029, περιλαμβάνοντας λειτουργικές δαπάνες, αποσβέσεις και απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων. Ωστόσο, η Αρχή δεν υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση της ΕΥΑΘ και καθόρισε χαμηλότερη επιτρεπόμενη απόδοση κεφαλαίων (WACC 6,24%), περιορίζοντας έτσι το ύψος της επιτρεπόμενης κερδοφορίας σε σχέση με τις αρχικές επιδιώξεις (7,0%) της εταιρείας.
Αναπροσαρμογές στα τιμολόγια νερού
-Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ προχώρησε σε παρεμβάσεις στο λειτουργικό κόστος, κρίνοντας ότι ορισμένες δαπάνες είτε δεν τεκμηριώνονται επαρκώς είτε δεν θα πρέπει να μετακυλίονται εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές μέσω των τιμολογίων. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν δαπάνες παροχών τρίτων, προσωπικού, αποζημιώσεων και λοιπών λειτουργικών εξόδων, με στόχο τον περιορισμό μη αναγκαίων ή μη ανταποδοτικών επιβαρύνσεων. Η απόφαση συνοδεύεται και από αναπροσαρμογές στα τιμολόγια νερού. Στο γενικό οικιακό τιμολόγιο προβλέπονται αυξήσεις στις περισσότερες κλίμακες κατανάλωσης, με την τιμή για κατανάλωση έως 10 κυβικά μέτρα να αυξάνεται από €0,42 σε €0,49 ανά κυβικό μέτρο, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις καταγράφονται και στις υψηλότερες βαθμίδες κατανάλωσης. Αναθεωρήσεις εγκρίθηκαν επίσης για επαγγελματικά, βιομηχανικά και ειδικά τιμολόγια μεγάλων πελατών. Την ίδια στιγμή, η ΡΑΑΕΥ διατηρεί τις κοινωνικές προβλέψεις για ευάλωτα νοικοκυριά, μέσω ειδικών κοινωνικών τιμολογίων με μειωμένες χρεώσεις, ενώ τα πάγια τέλη ύδρευσης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα.
ΔΕΗ: Νέο ρεκόρ 18 ετών
-Η πρεμιέρα των νέων μετοχών της ΔΕΗ από την πρόσφατη ΑΜΚ εξελίχθηκε σε επίδειξη ισχύος στο ταμπλό της Euronext Athens. Παρά την αρχική νευρικότητα, η οποία οδήγησε τη μετοχή σε χαμηλό ημέρας στα 20,66 ευρώ, οι αγοραστές εμφανίστηκαν άμεσα, «σκουπίζοντας» με χαρακτηριστική ευκολία την αυξημένη προσφορά και οδηγώντας τον τίτλο έως τα 21,96 ευρώ στα υψηλά ημέρας, μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 22 ευρώ. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 21,48 ευρώ με άνοδο 1,32%, καταγράφοντας νέο υψηλό 18 ετών (επίπεδα Ιουλίου 2008). Η τεράστια δυναμική αποτυπώθηκε στον όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε τα 5,27 εκατ. τεμάχια, με τον τζίρο να αγγίζει τα 112,77 εκατ. ευρώ. Με την εισαγωγή των νέων τίτλων, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ εκτοξεύθηκε στα 12,8 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας πλέον το ορόσημο των 13 δισ. ευρώ. Ο όμιλος εδραιώνεται πλέον ως η τέταρτη μεγαλύτερη βάσει κεφαλαιοποίησης εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο, μειώνοντας αισθητά την απόσταση από την τρίτη Εθνική Τράπεζα, η αποτίμηση της οποίας βρίσκεται κοντά στα 13,5 δισ. ευρώ.
Η κίνηση-ματ του Αριστείδη Πίττα πριν εκτοξευθούν κι άλλο οι τιμές των πλοίων
-Την ώρα που οι τιμές των σύγχρονων μεταχειρισμένων bulk carriers έχουν εκτοξευθεί, ο Αριστείδης Πίττας αποφάσισε να αλλάξει «πίστα» και να στραφεί στα νεότευκτα. Η EuroDry έκλεισε συμφωνία για δύο νέα φορτηγά πλοία kamsarmaxes 82.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli στο Νταλιάν, έναντι περίπου 74 εκατ. δολαρίων, με deliveries μέσα στο 2028. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, πίσω από την επιλογή αυτή κρύβεται μια ξεκάθαρη στρατηγική. O επικεφαλής της EuroDry θεωρεί ότι η υπερθέρμανση στις αξίες των secondhand πλοίων έχει δημιουργήσει μια σπάνια συγκυρία όπου τα νεότευκτα κοστίζουν πλέον φθηνότερα από σύγχρονα μεταχειρισμένα. Με άλλα λόγια, ο Πίττας βλέπει value εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν ρίσκο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα νέα πλοία θα είναι eco-design και συμβατά με τις αυστηρές προδιαγραφές EEDI Phase 3, σε μια περίοδο όπου η πράσινη μετάβαση πιέζει ολοένα και περισσότερο τον παγκόσμιο στόλο. Άλλωστε, στη ναυτιλιακή κοινότητα θεωρούν ότι ο επικεφαλής της EuroDry χτίζει ήδη τον στόλο της επόμενης δεκαετίας, ποντάροντας σε αποδοτικότερα και εμπορικά πιο ανταγωνιστικά assets. Και το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Η EuroDry εμφανίζει αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις, με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 39% στα 12,8 εκατ. δολάρια και τα ημερήσια έσοδα του στόλου να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία επέστρεψε σε κερδοφορία, αφήνοντας πίσω τις ζημιές της προηγούμενης χρονιάς, ενώ συνεχίζει παράλληλα το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10 εκατ. δολαρίων. Στο παρασκήνιο, αρκετοί βλέπουν ότι ο Πίττας επιχειρεί κάτι περισσότερο από μια απλή ανανέωση στόλου. Με προσεκτικές κινήσεις, ισορροπεί ανάμεσα σε ανάπτυξη, χρηματοοικονομική πειθαρχία και επενδυτικό μήνυμα προς τη Wall Street. Και αυτό, σε μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται με έντονες διακυμάνσεις, μόνο απαρατήρητο δεν περνά.
Ο Βαφειάς ποντάρει στην «επόμενη μέρα» του Κόλπου
-Στην αγορά των tankers, οι περισσότεροι είχαν μάθει να κερδίζουν από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όμως, αρκετά funds αρχίζουν να εξετάζουν ένα διαφορετικό σενάριο. Ότι ακόμη και η αποκλιμάκωση μπορεί να αποδειχθεί εξίσου κερδοφόρα. Αυτό ακριβώς άφησε να εννοηθεί η Imperial Petroleum του Χάρη Βαφειά στα αποτελέσματα τριμήνου, μέσα από τη διατύπωση ότι ένα οριστικό τέλος στις εχθροπραξίες και η πλήρης επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια. Δεν πέρασε απαρατήρητο στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης ότι η Imperial διατήρησε σχεδόν όλο τον στόλο της στη spot αγορά την περίοδο της κρίσης. Ήταν ένα καθαρό στοίχημα πάνω στη μεταβλητότητα των ναύλων και μέχρι στιγμής βγήκε. Τα κέρδη των 28 εκατ. δολαρίων ήταν τα δεύτερα υψηλότερα στην ιστορία της εταιρείας από το 2021, ενώ η διοίκηση έσπευσε να συνδέσει ευθέως τις επιδόσεις με την έκθεση στα υψηλά spot rates. Παράλληλα, στους ναυλομεσιτικούς κύκλους συζητείται όλο και περισσότερο η ιδιαίτερη θέση που έχει σήμερα η εταιρεία. Μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, υψηλή ρευστότητα και συνεχής επέκταση στόλου. Σε μια περίοδο όπου αρκετές εισηγμένες πιέζονται από ακριβό χρήμα και refinancing, η Imperial κινείται σχεδόν αντίθετα από την υπόλοιπη αγορά. Ο Χάρης Βαφειάς συνεχίζει να δηλώνει ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα και την αξία του στόλου. Γι’ αυτό και οι επαναγορές ιδίων μετοχών αντιμετωπίζονται από αρκετούς στην αγορά όχι ως κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά ως μήνυμα ότι η διοίκηση θεωρεί πως η Wall Street εξακολουθεί να αποτιμά τη ναυτιλία με έκπτωση κινδύνου. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συζήτηση ανοίγει σε μια περίοδο όπου μεγάλα trading desks στις ΗΠΑ προσπαθούν να καταλάβουν ποια θα είναι η επόμενη ισορροπία στην αγορά πετρελαίου μετά την κρίση. Και αρκετοί πλέον θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τα tankers ίσως δεν βρίσκεται στην κορύφωση της έντασης, αλλά στην επαναφορά των ροών όταν η αγορά αρχίσει να λειτουργεί ξανά χωρίς περιορισμούς.
Οι Greeks πατούν γκάζι με νέα πλοία, δισεκατομμύρια επενδύσεις και στόλοι του μέλλοντος
-Την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κινείται σε νερά αβεβαιότητας και η ναυτιλία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε γεωπολιτικές εντάσεις, νέους περιβαλλοντικούς κανόνες και αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να επενδύουν την κατάλληλη στιγμή και να χτίζουν από τώρα τον στόλο της επόμενης δεκαετίας. Οι τελευταίες παραλαβές πλοίων από μεγάλους ελληνικών συμφερόντων ομίλους, αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου ανανέωσης, τεχνολογικής αναβάθμισης και στρατηγικής κυριαρχίας σε μια αγορά που αλλάζει με ταχύτητα. Η Αγγελική Φράγκου, μέσω της Navios Maritime Partners, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με την παραλαβή των «Nave Equator» και «Nave Hina». Ιδιαίτερα το «Nave Equator», ένα νεότευκτο Aframax/LR2 Product Tanker 117.059 dwt, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη νέα φιλοσοφία της ελληνικής ναυτιλίας ήτοι πλοία υψηλής μεταφορικής ισχύος, αλλά ταυτόχρονα σχεδιασμένα για την επόμενη ημέρα της πράσινης μετάβασης, LNG ready, methanol ready και Alternative Maritime Power ready. Η Alassia NewShips Management του Νικόλα Β. Χατζηιωάννου, με την τελετή ονοματοδοσίας του «Cymona Life», επιβεβαίωσε ότι η ανανέωση στόλου δεν αφορά μόνο τους κολοσσούς της αγοράς, αλλά διαπερνά συνολικά τον ελληνικό ναυτιλιακό χάρτη. Το νέο πλοίο, προϊόν ιαπωνικής ναυπηγικής τεχνογνωσίας και συνεργασίας υψηλών προδιαγραφών, συμβολίζει τη διαρκή επένδυση των ελληνικών συμφερόντων στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο μήνυμα εξέπεμψε και η Dynacom με την παραλαβή του «Leros», ενός σύγχρονου LRII product tanker 115.000 dwt, που παραδόθηκε μάλιστα 164 ημέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Και κάπως έτσι, οι Greeks συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν όχι μόνο κυρίαρχοι των θαλασσών, αλλά και από τους λίγους παίκτες διεθνώς που έχουν την οικονομική δύναμη, τη στρατηγική διορατικότητα και την τόλμη να επενδύουν επιθετικά ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.
Νέο «βήμα» από την οικογένεια Κέρτσικωφ
-Μια νέα εταιρεία ίδρυσαν χθες μέλη της νεότερης γενιάς της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Κέρτσικωφ, η οποία συνδέεται με τη ναυτιλιακή Eletson, αλλά και με το εμβληματικό ξενοδοχειακό συγκρότημα Angsana Corfu Resort & Spa στις Μπενίτσες της Κέρκυρας. Η επωνυμία της νέας εταιρείας είναι “Argo Benitses” και η έδρα της επί της Β. Σοφίας στην Αθήνα, ενώ στον σκοπό της περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία, διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων, οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτισμάτων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 1 εκατ. ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση με μετρητά. Τα λεφτά τα έβαλε η εταιρεία «Κέρκυρα Capital» την οποία εκπροσωπεί ο Ερρίκος Θωμάς Κέρτσικωφ. Στο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν τα παιδιά του Βασίλη Κέρτσικωφ, Ερρίκος Θωμάς Κέρτσικωφ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Αμαλία Κέτρσικωφ (ως μέλος), ενώ ιδιότητα μέλους έχει και Ιωάννης Μακρής.
Τα 4 κύματα του πολέμου
-Οι χθεσινοί Financial Times περιγράφουν πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει την παγκόσμια οικονομία με 4 διαδοχικά κύματα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι σήμερα οι πλούσιες χώρες αρχίζουν να νιώθουν σήμερα το βάρος του τρίτου. Το 1ο κύμα ήταν καθαρά ενεργειακό. Η μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού που έχει καταγραφεί στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, με αρχική μείωση της παγκόσμιας παραγωγής κατά περίπου 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Το 2ο κύμα ήταν ο πληθωρισμός. Πρώτα με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, κατόπιν με τις υψηλότερες τιμές τροφίμων και τελικά με τα επιτόκια που ανεβαίνουν και καθιστούν το χρέος ακριβότερο. Κάθε αύξηση των τιμών πετρελαίου κατά +10%, εφόσον διατηρηθεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ωθεί τον παγκόσμιο πληθωρισμό υψηλότερα κατά +0,4 ποσοστιαίες μονάδες και μειώνει την παγκόσμια παραγωγή έως -0,2%. Σήμερα, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά στο 3ο κύμα. Την κατάρρευση της ζήτησης. Τα νοικοκυριά πληρώνουν περισσότερα για ενέργεια και τρόφιμα, τα πραγματικά τους εισοδήματα συρρικνώνονται και υποχρεωτικά μειώνουν τις υπόλοιπες δαπάνες τους. Ο τίτλος των Financial Times είναι σαφής. «Ο πόλεμος συμπιέζει τους πραγματικούς μισθούς ακόμα και στις πλούσιες χώρες». Η κρίση παραπέμπει στη δεκαετία του '70, τότε που καταγράφηκαν δραματικές ελλείψεις εφοδιασμού, νομισματική αστάθεια, πληθωρισμός και αυξημένοι κίνδυνοι στασιμοπληθωρισμού με ύφεση. Οι κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Δεν μπορούν να μειώσουν τα επιτόκια για να στηρίξουν την ανάπτυξη, αφού ο πληθωρισμός τρέχει. Δεν μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια γιατί θα επιδεινωθεί η ύφεση. Από το 3ο μέχρι το 4ο κύμα η απόσταση είναι πολύ μικρή. Έρχεται χρηματοπιστωτική αστάθεια. Εκδηλώνεται με πτώση στις αγορές μετοχών και μαζικό ξεπούλημα ομολόγων. Σε ένα περιβάλλον με υψηλό δημόσιο χρέος και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, οι κυβερνήσεις διαθέτουν λιγότερα εργαλεία αντίδρασης από ό,τι στο παρελθόν.
Ο επενδυτικός κίνδυνος στις μετοχές και τα ομόλογα
-Οι επαγγελματίες επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, συχνά χρησιμοποιούν έναν δείκτη που δεν είναι ευρύτερα γνωστός, το equity risk premium. Ο Δείκτης ERP περιγράφει το επιπλέον κέρδος που υπόσχεται η αγορά μετοχών έναντι των κρατικών ομολόγων. Ποια είναι η επιπλέον απόδοση που προσδοκά ένας επενδυτής όταν επιλέγει να αγοράσει τις «επικίνδυνες» μετοχές έναντι των «ασφαλών» ομολόγων. Σήμερα, με όλα όσα έχουν συμβεί στις αγορές αυτό το επιπλέον κέρδος έχει σχεδόν μηδενιστεί. Ένα Αμερικανικό 10ετές κρατικό ομόλογο, αποδίδει σήμερα περίπου 4,5%. Οι μετοχές του S&P 500, βάσει των αναμενόμενων κερδών των εισηγμένων εταιρειών, αποδίδουν επίσης περίπου 4,5%. Η απόδοση κερδών των μετοχών και η απόδοση των ομολόγων είναι ουσιαστικά ίδιες. Αυτή η ισοτιμία έχει να συμβεί από την εποχή της φούσκας των dotcom. Η παγκόσμια άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, τροφοδοτείται από φόβους για πληθωρισμό. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου (+60% φέτος) έχουν αλλάξει δραματικά τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων. Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα γράφημα που εμφανίζει ότι από τη φούσκα του 2000 έως σήμερα, το equity risk premium αρχικά εκτινάχθηκε μετά την κρίση, παρέμεινε υψηλό για χρόνια και τώρα έχει επιστρέψει στο μηδέν. Η παλιά λογική «τα ομόλογα για ασφάλεια, οι μετοχές για απόδοση» χρειάζεται επανεξέταση. Σε έναν κόσμο όπου τα ασφαλή χαρτιά αποδίδουν όσο και τα επικίνδυνα, η κατασκευή ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου γίνεται πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.
Η νέα Ferrari Luce απογοήτευσε τους επενδυτές
-Η Ferrari πήρε μια σημαντική επιχειρηματική απόφαση, να έρθει σε ρήξη με το 70χρονο παρελθόν της. Το βράδυ της Δευτέρας, παρουσίασε στη Ρώμη, στο Vela di Calatrava, Città dello Sport, το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο, τη Ferrari Luce («Φως» στα ιταλικά), με 4 ηλεκτροκινητήρες, ισχύ άνω των 1.000 ίππων, μπαταρία 122 kWh και αυτονομία πάνω από 500 χιλιόμετρα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πάνω από 200 δημοσιογράφοι στους οποίους ο Διευθύνων Σύμβουλος Benedetto Vigna δήλωσε ότι το μοντέλο αυτό «είναι το αποτέλεσμα 5 χρόνων σκληρής δουλειάς». Η παρουσίαση συνοδεύθηκε από ένα εντυπωσιακό light show με 5 Luce σε χρώματα από το κλασικό κόκκινο της Ferrari έως το λευκό και το ανοιχτό μπλε. Τον σχεδιασμό του νέου αυτοκινήτου συνυπέγραψε ο πρώην επικεφαλής σχεδιαστής της Apple, ο Σερ Jony Ive. Έτσι δημιουργήθηκε ένα λείο, χωρίς γωνίες τετράθυρο σεντάν αυτοκίνητο, που μοιάζει περισσότερο μ’ ένα καλό Volvo παρά με Maranello. Αμέσως μετά την παρουσίαση, την Τρίτη, η μετοχή της Ferrari (RACE) κατέρρευσε -6% στο Μιλάνο, στα €290,80, περίπου 25% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά των €440. Οι αναλυτές ανησυχούν ότι το ηλεκτρικό στοίχημα θα ανεβάσει στα ύψη τον προϋπολογισμό Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας και θα μειώσει τις αποδόσεις της μετοχής. Έχουν κι ένα αρνητικό παράδειγμα, αφού η Lamborghini ακύρωσε το δικό της ηλεκτρικό μοντέλο λόγω μικρής ζήτησης, ενώ η Porsche έχει περιορίσει τα σχέδια για το δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η Ferrari σχεδιάζει να ξεκινήσει παραδόσεις της Luce στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, με τιμή εκκίνησης €550.000. Οι επενδυτές έχουν τις αμφιβολίες τους.
Πηγή: newmoney.gr
