Ποιους κλάδους χρηματοδοτούν οι τράπεζες – Πάνω από τα 14 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση το 2026

Σε μια περίοδο κατά την οποία η πιστωτική επέκταση των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ το 2026, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποκτούν καθοριστική σημασία τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας όσο και για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος.



Οι τράπεζες έχουν επιστρέψει δυναμικά στον βασικό τους ρόλο, τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, έχοντας όμως αυτή τη φορά πολύ πιο αυστηρά κριτήρια διαχείρισης κινδύνου. Τα μεγέθη της πιστωτικής επέκτασης είναι εντυπωσιακά. Οι συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τα 12 δισ. ευρώ σε καθαρή αύξηση χορηγήσεων μέσα στο 2026, ενώ όλο το τραπεζικό σύστημα εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ.



Μόνο στο πρώτο τρίμηνο η πιστωτική επέκταση για τις τρεις μεγάλες τράπεζες διαμορφώθηκε στα 2,9 δισ. ευρώ. Η Eurobank εκτιμά ότι θα υπερβεί τα 2,8 δισ., η Εθνική Τράπεζα τα 3 δισ. και η Τράπεζα Πειραιώς τα 3,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους σταθεροποιούν την κερδοφορία του συστήματος, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τα 9 δισ. συνολικά το 2026.

