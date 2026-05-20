Διακοπές σε πεντάστερα ξενοδοχεία πολυτελούς αγροτουρισμού

Ένα δείπνο υπό το φως των κεριών, βόλτες στους αμπελώνες, δοκιμές κρασιών από ιδιωτικές παραγωγές, θεραπείες με τοπικό παρθένο ελαιόλαδο ή καλλυντικές συνεδρίες που βασίζονται στα παράγωγα του κρασιού (vinotherapy). Όλες οι δραστηριότητες και τα προσφερόμενα έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη σύνδεση με το περιβάλλον και την ανακάλυψη της ησυχίας που προσφέρει. Από την Κορσική έως την Απουλία και από τη Νότια Αφρική μέχρι την Ίμπιζα, τα αγροτουριστικά ξενοδοχεία 5 αστέρων παρέχουν αξέχαστη φιλοξενία και μοναδική εμπειρία διαμονής.Το γνωστό βιοδυναμικό αγρόκτημα και καταφύγιο θεραπείας (healing farm) φημίζεται για τις ολιστικές θεραπείες του. Συνδυάζει την απόλυτη ιδιωτικότητα με την υψηλή αισθητική και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες ευεξίας, ενώ η κουζίνα του χρησιμοποιεί υλικά που προέρχονται από τη φάρμα του και έχουν καλλιεργηθεί με βιολογικές μεθόδους. Η φιλοσοφία της λειτουργίας του, εστιάζει στη συνειδητή, αναγεννητική διαβίωση και τη σύνδεση με τη φύση, ενώ οι καθημερινές δραστηριότητες είναι σε μεγάλο ποσοστό ομαδικές. Τα καταλύματα είναι διακοσμημένα με ένα κομψό colonial στιλ και αγκαλιάζονται από 50 εκτάρια γης με οπωρώνες, αμπελώνες, ελαιώνες και κήπους με βότανα και λουλούδια.Έχει βραβευτεί με την υψηλή διάκριση των 3 Κλειδιών Michelin και περιλαμβάνεται στη λίστα του The World’s 50 Best Hotels. Ο κύριος λόγος της μοναδικότητάς του είναι ότι αποτελεί ένα πρότυπο ιστορικής αποκατάστασης, όπου ένα αυθεντικό κάστρο 1.000 ετών, χτισμένο το 1050, μετατράπηκε από την αριστοκρατική οικογένεια αρχιτεκτόνων Bolza σε ένα υπερπολυτελές καταφύγιο. Ο αρχιτέκτονας κόμης Benedikt Bolza σχεδίασε τα έπιπλα, τα κρεβάτια και τα φωτιστικά, τα οποία κατασκευάστηκαν από ντόπιους τεχνίτες. Τα δωμάτια κοσμούνται επίσης από αυθεντικές αντίκες, λινές κουρτίνες ραμμένες στο χέρι και δάπεδα από τερακότα και μάρμαρο. Το οίκημα δεσπόζει σε ένα τεράστιο κτήμα 15.000 στρεμμάτων, γεμάτο με ελαιώνες, αμπελώνες, δάση και λίμνες. Παράλληλα, διαθέτει τρία εξαιρετικά εστιατόρια, ένα εντυπωσιακό μπαρ, υπερσύγχρονους στάβλους με 40 καθαρόαιμα ισπανικά άλογα από την Ανδαλουσία και μια απίστευτη παραγωγή βιολογικών προϊόντων από το ιδιωτικό κτήμα.Σε έναν κόσμο που κινείται με φρενήρεις ρυθμούς, το αγρόκτημα Helder, προσφέρει στον επισκέπτη μια αναζωογονητική παύση. Οι άνθρωποι του προτείνουν να αναπνεύσουμε βαθιά, να αφουγκραστούμε τους ήχους της φύσης και να αντικαταστήσουμε το θόρυβο με τη σιωπή. Οι κατοικίες διαθέτουν αφαιρετική διακόσμηση με έθνικ, πορτογαλικά στοιχεία, ενώ όλες είναι εξοπλισμένες με πλήρη κουζίνα. Εξάλλου, αγαπημένες ενασχολήσεις στο κτήμα είναι τα μαθήματα μαγειρικής, η συμμετοχή στο στρώσιμο των τραπεζιών για την προετοιμασία των υπαίθριων γευμάτων μέσα στον ελαιώνα και η συγκομιδή φρέσκων λαχανικών. Το Helder Farm εστιάζει στην απλότητα της αγροτικής ζωής αλλά πάνω από όλα, προσφέρει μία επανεκκίνηση στους κουρασμένους κατοίκους των μεγάλων πόλεων.Ένα υπερπολυτελές οικολογικό καταφύγιο στην κοιλάδα Ortolo, κοντά στο Sartène, της Νότιας Κορσικής. Η τεράστια έκταση του κτήματος είναι 25.000 στρέμματα παρθένας φύσης ενώ διαθέτει 8 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μοναδικής ομορφιάς. Στο κέντρο του κτήματος λειτουργεί το πεντάστερο L’Hôtel de la Ferme, με πολυτελείς σουίτες και αρχοντική ρουστίκ διακόσμηση. Διαθέτει ακόμα 20 πέτρινες αναπαλαιωμένες κατοικίες (πρώην ποιμνιοστάσια) του 17ου αιώνα, αλλά και βίλες που βρίσκονται διάσπαρτες στο μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον. Η κουζίνα λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και το εστιατόριο La Table de la Ferme, το ένα από τα τρία του αγροκτήματος, έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin. Οι παροχές και οι δραστηριότητες είναι πολλές όπως ιππασία, ψάρεμα, μαθήματα κορσικανικής μαγειρικής, γκόλφ σε γήπεδο 12 οπών έως υπαίθριο παραθαλάσσιο σπα.Ένα ιστορικό ολλανδικό αγρόκτημα του 1692, που διαθέτει πολυτελή καταλύματα και είναι διάσημο για τους κήπους του, την παραγωγή κρασιού, τη φάρμα και τη βραβευμένη «farm-to-table» εμπειρία στο εστιατόριο Babel. Διαθέτει επίσης το Green House, έναν χώρο για τσάι, με απίστευτες ποικιλίες από όλο τον κόσμο, ένα αρτοποιείο και ένα οινοποιείο με απόλυτα σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στο αγρόκτημα παράγεται εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο και τα περισσότερα υλικά για τις κουζίνες του προέρχονται από ιδιωτική παραγωγή. Οι εξοχικές κατοικίες με την ιστορική αρχιτεκτονική, είναι διακοσμημένες με λιτή αισθητική και έμφαση στο λευκό χρώμα, ενώ περιτριγυρίζονται από τους κήπους του αγροκτήματος. Ένας ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν πολυτελή διαμονή και επαφή με τη φύση.Ένα μικρό χωριό, έκτασης 780 στρεμμάτων, που έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο και ανήκει στην οικογένεια Uva εδώ και 200 χρόνια. Παλαιότερα, πριν γίνει ξενοδοχείο, λειτουργούσε με αυτάρκεια διαθέτοντας μάλιστα φούρνο και κρεοπωλείο, ενώ για τη νέα του χρήση ανακαινίστηκε προσεκτικά από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Eduardo Souto de Moura. Διαθέτει δικούς του αμπελώνες, ελαιώνες, οπωρώνες και παράγει το δικό του κρασί και βιολογικό ελαιόλαδο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην υγιεινή κουζίνα με προϊόντα από την παραγωγή του. Η διακόσμηση στα καταλύματα που θυμίζουν ανεξάρτητες αγροικίες, αποφεύγουν τον επιδεικτικό πλούτο με κατασκευές από τοπικά υλικά και πινελιές μοντέρνου σχεδιασμού. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ιππασία με άλογα της αρχαίας καθαρόαιμης ράτσας Lusitano, να εξερευνήσουν το κτήμα με ποδήλατα, να απολαύσουν την παρατήρηση των άστρων ή να επισκεφθούν το Spa της Suzanne Kaufman, διάσημου brand με premium προϊόντα περιποίησης από αγνές πρώτες ύλες.Η πλήρως ανακαινισμένη ιστορική αγροικία βρίσκεται στην πανέμορφη Τοσκάνη και χαρακτηρίζεται από ένα mix and match στιλ όπου οι αντίκες, τα ακριβά υφάσματα και οι αυθεντικές τοιχογραφίες, συνδυάζονται με μοντέρνες πινελιές. Τα δωμάτια διαθέτουν υψηλή αισθητική και πολλά περιλαμβάνουν ιδιωτικό κήπο και πισίνα. Το εστιατόριο Saporium έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin και τα λαχανικά προέρχονται από τους κήπους του κτήματος. Το Spa, με την ολιστική προσέγγιση, προσφέρει θεραπείες βασισμένες στα βότανα και το μέλι από τη δική τους παραγωγή. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής, διαδικασία τυροκόμησης, δοκιμές κρασιών ή ακόμα και να εξερευνήσουν τις παραλιακές περιοχές με το ιδιωτικό γιοτ του ξενοδοχείου.Στη δημοφιλή Ίμπιζα, το Atzaró είναι ένα από τα κορυφαία πολυτελή καταλύματα της Ευρώπης καθώς εισήγαγε την έννοια της φυσικής πολυτέλειας, συνδυάζοντας την αυθεντική αγροτική παράδοση με υπηρεσίες πέντε αστέρων. Στεγάζεται σε μια αγροικία με ιστορία 300 ετών που ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και πολλές γενιές και εκτείνεται σε 130 στρέμματα γεμάτα με πορτοκαλεώνες, προφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα. Κρυμμένο στους καταπράσινους λόφους του νησιού, διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, με τους λευκούς τοίχους και τις ξύλινες ρουστίκ επενδύσεις, αλλά με high-end πολυτελείς ανέσεις. Διαθέτει μόλις 24 δωμάτια, το σύνολο των εγκαταστάσεών του χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και όλα τα λαχανικά καλλιεργούνται βιολογικά στους ιδιωτικούς κήπους.Ένα συγκρότημα παραδοσιακών καταλυμάτων με ιστορία 500 ετών στην πανέμορφη Απουλία που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια μέσα από την αυθεντικότητα, την ιστορική κληρονομιά και τη slow life φιλοσοφία. Τα καταλύματα συνδυάζουν την παράδοση με τις εκλεπτυσμένες ανέσεις και στεγάζονται σε μια οχυρωμένη αγροικία του 16ου αιώνα και σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα. Είναι διακοσμημένα με αυθεντικά έπιπλα-αντίκες, θολωτές οροφές και περιβάλλονται από αιωνόβιους ελαιώνες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών, που προσφέρουν κυριολεκτικά, έναν επίγειο παράδεισο απομόνωσης. Η κουζίνα που προσφέρει φημίζεται για τις επιρροές από την γευστική παράδοση της Απουλίας ενώ βασίζεται στη δική του βιολογική παραγωγή και προσφέρεται σε ένα γαστρονομικό δείπνο οκτώ πιάτων. Στο χώρο του αγροκτήματος, λειτουργεί και ένα ελαιοτριβείο από τον 15ο αιώνα.