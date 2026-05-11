Οι εκλογές, τι λέει το Μ.Μ για τον «δεύτερο» και τι πιάνει η Μαρία Κ στη Β. Ελλάδα, ο γραμματέας ΝΔ, το νέο project στα Νότια, η ΔΕΗ και οι κινητές τηλεφωνίες

Έρχομαι σε ένα θέμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τη χώρα και την εξέλιξή της και ας άργησε μερικά χρόνια ή μάλλον μερικές δεκάδες χρόνια. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς Παπασταύρου και Κεφαλογιάννη ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό, εντός της εβδομάδας θα γίνει το ίδιο και για τις ΑΠΕ και μετά για τη βιομηχανία. Πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το θέμα για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, γιατί έτσι έστω και τώρα θα μπει επιτέλους, ή ας ελπίσουμε ότι θα μπει, τάξη και κανόνες για το τι χτίζουμε και πού. Και εμείς αλλά και πολλά άλλα media έχουν αναφερθεί δεκάδες φορές με ρεπορτάζ σε περιβαλλοντικά στραβά κι ανάποδα που δυστυχώς συμβαίνουν στην Ελλάδα, γύρω μας. Όταν τα γράφουμε όλοι συμφωνούν έως ότου θιγούν οι ίδιοι και τα συμφέροντά τους, όλοι λένε γιατί δεν κάνει κάτι ο Μητσοτάκης και εν προκειμένω τώρα ο αρμόδιος υπουργός Παπασταύρου, αλλά όταν είναι να κάνουν (όπως τώρα) αρχίζουν τα δύσκολα και οι γκρίνιες. Δεν πάει έτσι όμως γιατί όσο το κενό, η πολυνομία και η ασάφεια μένει, τόσο η περιβαλλοντική καταστροφή μεγαλώνει και... ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα δεν γκρεμίζεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Ας μπουν κανόνες λοιπόν να τους γνωρίζουν όλοι. Να ξέρουν ότι δεν γίνεται να κάνεις τις Κυκλάδες Κέρκυρα ή Ρόδο, ούτε όλη την Κέρκυρα… Μπενίτσες. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την πορεία και την εξέλιξή του το θέμα και έχει σημασία να τοποθετηθούν σωστά και όσοι κερδίζουν από όλο αυτό εκατομμύρια, δηλαδή οι μεγάλοι ξενοδόχοι και όσοι τους εκπροσωπούν.Τα σενάρια για εκλογές…-Κατά τα λοιπά, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα, θέμα συζήτησης στα πολιτικά και επιχειρηματικά σπίτια είναι ο χρόνος των εκλογών, αν δηλαδή ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό που όντως σκέφτεται, να δει πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι και αν όλα του πάνε καλά να πατήσει το κουμπί στη ΔΕΘ για κάλπη στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Τώρα να σας πω με τη βεβαιότητα της κοινής λογικής ότι απάντηση σ’ αυτό δεν υπάρχει σήμερα αφού είμαστε ακόμα στον Μάιο και ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα έστω και στο εγγύς μέλλον. Αλλά το σενάριο του Σεπτεμβρίου και πραγματικό είναι και λειτουργεί καλά εντός του κόμματός του γιατί μαζεύει γκρίνιες, συσπειρώνει και κινητοποιεί, κυρίως τους βουλευτές που θέλουν να ξαναβγούν.Ποιος είναι δεύτερος;-Η άλλη ενδιαφέρουσα κουβέντα που γίνεται στα ίδια πολιτικοεπιχειρηματικά σπίτια είναι ποιος τελικά θα είναι δεύτερος, ο αγαπημένος μας Αλέξης ή ο θυμωμένος Νίκος, και πού τελικά θα «καθίσει» η πρόεδρος Μαρία την οποία, παρακαλώ, μέτρησε ένας δημοσκόπος στο Κιλκίς και τη βρήκαν δεύτερη στο 19%, με τη ΝΔ στο 25%, το ΠΑΣΟΚ στο 10%, τον Τσίπρα στο 12% και όλους τους άλλους σε μονοψήφια. Αυτά τα ποσοστά βέβαια δεν ξέρω αν είναι γενικά για όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά είναι για την ώρα εντυπωσιακά, να δούμε πόσο θα κρατήσουν όταν αρχίσει το προεκλογικό ματς. Ρώτησα την πηγή μου τώρα στο Μ.Μ τι πιστεύουν για το ποιος θα είναι δεύτερος και μου απάντησε το εξής: «Νωρίς για να πεις και να προβλέψεις, αλλά από τα ποιοτικά και τα focus που βλέπουμε πιο πολύ πάει προς Τσίπρα», για να καταλήξει (η πηγή) με ένα ρητορικό ερώτημα: «Καλά, δεν βλέπεις ότι ο Τσίπρας την πέφτει στη ΔΕΗ και στις τράπεζες -που ο ίδιος κόντεψε να κλείσει- αλλά όπως και να το κάνουμε ενδιαφέρει τον κόσμο, ενώ ο Ανδρουλάκης έχει κολλήσει στις υποκλοπές που δεν πουλάνε τίποτα;».Συνέδριο-Αυτές τις μέρες θα γίνουν και οι τελευταίες ετοιμασίες για το συνέδριο της ΝΔ που θα ξεκινήσει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo. Το σύνθημα θα είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», δείχνοντας με έναν τρόπο και τη στόχευση για την τρίτη τετραετία. Μου λένε ότι το Σάββατο, που θα είναι και η βασική μέρα των ομιλιών, θα διαμορφωθούν έξι θεματικές ενότητες και δύο πιο ελεύθερες, η μια για τη νεολαία. Συνεπώς, όποιος θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει σε ένα πιο «εξειδικευμένο» περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και πιο αιχμηρές ομιλίες. Γενικά, δεν αναμένεται το συνέδριο να έχει ιδιαίτερα θαλασσοταραχή, από τη στιγμή που έχουν ζεσταθεί ακόμα και σενάρια εκλογικής ετοιμότητας για το φθινόπωρο.Δένδιας-Μπορεί η εμφάνιση του Δένδια στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη να ήταν θεσμική, στο συνέδριο όμως αν θέλει να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο μιας εμφάνισης έστω μελλοντικού μνηστήρα θα πρέπει… κάτι να πει ως προς την πολιτική στρατηγική της ΝΔ. Στη Θεσσαλονίκη απέφυγε να σηκώσει το γάντι του Άδωνι, ενώ η κατακλείδα της ομιλίας του, που είχε χαρακτήρα διακυβεύματος για τις εκλογές, είχε και μια θερμή αναφορά στον Μητσοτάκη. Είναι προφανές όμως ότι στο πεδίο του συνεδρίου, όπου όλοι μιλάνε κάπως πιο ελεύθερα, η ομιλία του Δένδια θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ή έτσι νομίζω.Η shortlist για γραμματέα-βουλευτή-Μια απόφαση του Μητσοτάκη που εκκρεμεί και μπορεί να ανακοινωθεί στο συνέδριο -όχι όμως και υποχρεωτικά- είναι αυτή για τον νέο γραμματέα του κόμματος. Με βάση τις πληροφορίες ο Μητσοτάκης έχει καταλήξει ότι ο γραμματέας πρέπει να είναι βουλευτής, αλλά κατά βάση σε μια περιφέρεια που δεν έχει πρόβλημα με τον σταυρό. Ή μπορεί να προκριθεί και μια περίπτωση, όπου η θέση του γραμματέα θα του δώσει αβάντα στη σταυροδοσία. Έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του μια shortlist, η οποία περιλαμβάνει περίπου 10 ονόματα με κομματικά ένσημα και διαδρομή. Ακούγονται τα ονόματα του Γιώργου Στύλιου και του Βασίλη Σπανάκη, αλλά δεν είναι οι μόνες άλλες επιλογές. Ο Στέλιος Κονταδάκης -που ανέλαβε υπηρεσιακός, μετά την παραίτηση Σκρέκα- θα παραδώσει μετά το συνέδριο, ενώ κάποια σενάρια για τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου είναι μάλλον ουτοπικά.Η ΔΕΗ ταρακουνά την κινητή τηλεφωνία