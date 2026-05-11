Οι εκλογές, τι λέει το Μ.Μ για τον «δεύτερο» και τι πιάνει η Μαρία Κ στη Β. Ελλάδα, ο γραμματέας ΝΔ, το νέο project στα Νότια, η ΔΕΗ και οι κινητές τηλεφωνίες
Χαίρετε, μπήκαμε μάλλον σε πρόωρο καλοκαιράκι με υψηλότερες θερμοκρασίες από τις κανονικές, άρχισε και η κίνηση τα σαββατοκύριακα στους δρόμους που οδηγούν στις κοντινές παραλίες, αναμένουμε το προσεχές διάστημα να δούμε και τι σημαίνει για τον τουρισμό όλη αυτή η ανακατωσούρα του πολέμου στον Κόλπο
Έρχομαι σε ένα θέμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό για τη χώρα και την εξέλιξή της και ας άργησε μερικά χρόνια ή μάλλον μερικές δεκάδες χρόνια. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς Παπασταύρου και Κεφαλογιάννη ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό, εντός της εβδομάδας θα γίνει το ίδιο και για τις ΑΠΕ και μετά για τη βιομηχανία. Πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το θέμα για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, γιατί έτσι έστω και τώρα θα μπει επιτέλους, ή ας ελπίσουμε ότι θα μπει, τάξη και κανόνες για το τι χτίζουμε και πού. Και εμείς αλλά και πολλά άλλα media έχουν αναφερθεί δεκάδες φορές με ρεπορτάζ σε περιβαλλοντικά στραβά κι ανάποδα που δυστυχώς συμβαίνουν στην Ελλάδα, γύρω μας. Όταν τα γράφουμε όλοι συμφωνούν έως ότου θιγούν οι ίδιοι και τα συμφέροντά τους, όλοι λένε γιατί δεν κάνει κάτι ο Μητσοτάκης και εν προκειμένω τώρα ο αρμόδιος υπουργός Παπασταύρου, αλλά όταν είναι να κάνουν (όπως τώρα) αρχίζουν τα δύσκολα και οι γκρίνιες. Δεν πάει έτσι όμως γιατί όσο το κενό, η πολυνομία και η ασάφεια μένει, τόσο η περιβαλλοντική καταστροφή μεγαλώνει και... ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα δεν γκρεμίζεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Ας μπουν κανόνες λοιπόν να τους γνωρίζουν όλοι. Να ξέρουν ότι δεν γίνεται να κάνεις τις Κυκλάδες Κέρκυρα ή Ρόδο, ούτε όλη την Κέρκυρα… Μπενίτσες. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την πορεία και την εξέλιξή του το θέμα και έχει σημασία να τοποθετηθούν σωστά και όσοι κερδίζουν από όλο αυτό εκατομμύρια, δηλαδή οι μεγάλοι ξενοδόχοι και όσοι τους εκπροσωπούν.
Τα σενάρια για εκλογές…
-Κατά τα λοιπά, επιστρέφοντας στην καθημερινότητα, θέμα συζήτησης στα πολιτικά και επιχειρηματικά σπίτια είναι ο χρόνος των εκλογών, αν δηλαδή ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτό που όντως σκέφτεται, να δει πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι και αν όλα του πάνε καλά να πατήσει το κουμπί στη ΔΕΘ για κάλπη στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Τώρα να σας πω με τη βεβαιότητα της κοινής λογικής ότι απάντηση σ’ αυτό δεν υπάρχει σήμερα αφού είμαστε ακόμα στον Μάιο και ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα έστω και στο εγγύς μέλλον. Αλλά το σενάριο του Σεπτεμβρίου και πραγματικό είναι και λειτουργεί καλά εντός του κόμματός του γιατί μαζεύει γκρίνιες, συσπειρώνει και κινητοποιεί, κυρίως τους βουλευτές που θέλουν να ξαναβγούν.
Ποιος είναι δεύτερος;
-Η άλλη ενδιαφέρουσα κουβέντα που γίνεται στα ίδια πολιτικοεπιχειρηματικά σπίτια είναι ποιος τελικά θα είναι δεύτερος, ο αγαπημένος μας Αλέξης ή ο θυμωμένος Νίκος, και πού τελικά θα «καθίσει» η πρόεδρος Μαρία την οποία, παρακαλώ, μέτρησε ένας δημοσκόπος στο Κιλκίς και τη βρήκαν δεύτερη στο 19%, με τη ΝΔ στο 25%, το ΠΑΣΟΚ στο 10%, τον Τσίπρα στο 12% και όλους τους άλλους σε μονοψήφια. Αυτά τα ποσοστά βέβαια δεν ξέρω αν είναι γενικά για όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά είναι για την ώρα εντυπωσιακά, να δούμε πόσο θα κρατήσουν όταν αρχίσει το προεκλογικό ματς. Ρώτησα την πηγή μου τώρα στο Μ.Μ τι πιστεύουν για το ποιος θα είναι δεύτερος και μου απάντησε το εξής: «Νωρίς για να πεις και να προβλέψεις, αλλά από τα ποιοτικά και τα focus που βλέπουμε πιο πολύ πάει προς Τσίπρα», για να καταλήξει (η πηγή) με ένα ρητορικό ερώτημα: «Καλά, δεν βλέπεις ότι ο Τσίπρας την πέφτει στη ΔΕΗ και στις τράπεζες -που ο ίδιος κόντεψε να κλείσει- αλλά όπως και να το κάνουμε ενδιαφέρει τον κόσμο, ενώ ο Ανδρουλάκης έχει κολλήσει στις υποκλοπές που δεν πουλάνε τίποτα;».
Συνέδριο
-Αυτές τις μέρες θα γίνουν και οι τελευταίες ετοιμασίες για το συνέδριο της ΝΔ που θα ξεκινήσει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo. Το σύνθημα θα είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», δείχνοντας με έναν τρόπο και τη στόχευση για την τρίτη τετραετία. Μου λένε ότι το Σάββατο, που θα είναι και η βασική μέρα των ομιλιών, θα διαμορφωθούν έξι θεματικές ενότητες και δύο πιο ελεύθερες, η μια για τη νεολαία. Συνεπώς, όποιος θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει σε ένα πιο «εξειδικευμένο» περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και πιο αιχμηρές ομιλίες. Γενικά, δεν αναμένεται το συνέδριο να έχει ιδιαίτερα θαλασσοταραχή, από τη στιγμή που έχουν ζεσταθεί ακόμα και σενάρια εκλογικής ετοιμότητας για το φθινόπωρο.
Δένδιας
-Μπορεί η εμφάνιση του Δένδια στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη να ήταν θεσμική, στο συνέδριο όμως αν θέλει να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο μιας εμφάνισης έστω μελλοντικού μνηστήρα θα πρέπει… κάτι να πει ως προς την πολιτική στρατηγική της ΝΔ. Στη Θεσσαλονίκη απέφυγε να σηκώσει το γάντι του Άδωνι, ενώ η κατακλείδα της ομιλίας του, που είχε χαρακτήρα διακυβεύματος για τις εκλογές, είχε και μια θερμή αναφορά στον Μητσοτάκη. Είναι προφανές όμως ότι στο πεδίο του συνεδρίου, όπου όλοι μιλάνε κάπως πιο ελεύθερα, η ομιλία του Δένδια θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ή έτσι νομίζω.
Η shortlist για γραμματέα-βουλευτή
-Μια απόφαση του Μητσοτάκη που εκκρεμεί και μπορεί να ανακοινωθεί στο συνέδριο -όχι όμως και υποχρεωτικά- είναι αυτή για τον νέο γραμματέα του κόμματος. Με βάση τις πληροφορίες ο Μητσοτάκης έχει καταλήξει ότι ο γραμματέας πρέπει να είναι βουλευτής, αλλά κατά βάση σε μια περιφέρεια που δεν έχει πρόβλημα με τον σταυρό. Ή μπορεί να προκριθεί και μια περίπτωση, όπου η θέση του γραμματέα θα του δώσει αβάντα στη σταυροδοσία. Έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του μια shortlist, η οποία περιλαμβάνει περίπου 10 ονόματα με κομματικά ένσημα και διαδρομή. Ακούγονται τα ονόματα του Γιώργου Στύλιου και του Βασίλη Σπανάκη, αλλά δεν είναι οι μόνες άλλες επιλογές. Ο Στέλιος Κονταδάκης -που ανέλαβε υπηρεσιακός, μετά την παραίτηση Σκρέκα- θα παραδώσει μετά το συνέδριο, ενώ κάποια σενάρια για τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου είναι μάλλον ουτοπικά.
Η ΔΕΗ ταρακουνά την κινητή τηλεφωνία
Η ΔΕΗ ταρακουνά την κινητή τηλεφωνία
-Για την αγορά, η εβδομάδα που ξεκινά θα έχει αναμφισβήτητα τη σφραγίδα της ΔΕΗ. Όχι μόνο επειδή η αγορά περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις της διοίκησης για τα σχέδια εισόδου στην κινητή τηλεφωνία, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου που θα γίνουν αύριο Τρίτη 12 Μαΐου αλλά και επειδή στις 14 του μήνα έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον, όμως, των αναλυτών στρέφεται και σε κάτι ευρύτερο από τα οικονομικά μεγέθη: στο κατά πόσο η ΔΕΗ ετοιμάζεται να μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, διεκδικώντας ρόλο και στην κινητή. Η συζήτηση για πιθανή είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες δεν είναι καινούργια. Εδώ και λίγα χρόνια η επιχείρηση βρισκόταν στο επίκεντρο σεναρίων για εξαγορά υφιστάμενου παίκτη, με τη Nova να ήταν το πιο πιθανό -αλλά όχι μόνο- σενάριο, ιδιαίτερα την περίοδο που η μητρική United Group αναζητούσε στρατηγικές επιλογές. Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα, οι αποτιμήσεις και τα τιμήματα που ζητήθηκαν φαίνεται πως οδήγησαν τη διοίκηση Στάσση σε διαφορετική κατεύθυνση. Αντί μιας εξαγοράς, η ΔΕΗ δείχνει να εξετάζει πλέον την οργανική είσοδο στην αγορά, αξιοποιώντας τις υποδομές που έχει ήδη αναπτύξει. Το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών που «χτίζεται» τα τελευταία δύο χρόνια, σε συνδυασμό με την πρόθεση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας και φωνής -την οποία είχε ήδη προαναγγείλει ο Γιώργος Στάσσης στο Investor Day του Λονδίνου- συνθέτουν μια εικόνα στρατηγικής επέκτασης πολύ πέρα από τον πυρήνα της ενέργειας. Το πιο κρίσιμο, ωστόσο, στοιχείο αφορά τον διαγωνισμό για τις συχνότητες κινητής τηλεφωνίας που αναμένεται το φθινόπωρο. Μέχρι σήμερα, οι διαδικασίες κατανομής φάσματος πραγματοποιούνταν σε ένα σχετικά προβλέψιμο περιβάλλον, όπου οι υφιστάμενοι πάροχοι κινούνταν με προσεκτικές κινήσεις και στη βάση ισορροπιών, αποφεύγοντας ακραίες συγκρούσεις στις προσφορές. Η αγορά λειτουργούσε ουσιαστικά με δεδομένους συσχετισμούς, καθώς κάθε πλευρά γνώριζε περίπου ποιο τμήμα φάσματος θα διεκδικήσει και μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει. Η πιθανή εμφάνιση της ΔΕΗ αλλάζει αυτή τη συνθήκη. Οι συχνότητες που επαναδιατίθενται θεωρούνται κρίσιμες για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων κινητής. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα διεκδίκηση θα συμπιέσει τον διαθέσιμο χώρο για τους υφιστάμενους παρόχους και θα αναγκάσει τις εταιρείες να κινηθούν πιο επιθετικά για να διασφαλίσουν τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης. Παράλληλα, η είσοδος ενός οικονομικά ισχυρού ομίλου στη διαδικασία εκτιμάται ότι θα αλλάξει και τα δεδομένα των αποτιμήσεων. Η αγορά θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός για τις επίμαχες ζώνες συχνοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά υψηλότερα τιμήματα σε σχέση με προηγούμενες δημοπρασίες, όπου οι διαδικασίες ολοκληρώνονταν γρήγορα και χωρίς έντονες ανατροπές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ΟΤΕ, Vodafone και Nova δεν θα κληθούν απλώς να υπερασπιστούν τα μερίδιά τους, αλλά να επανακαθορίσουν τη στρατηγική τους απέναντι σε έναν παίκτη που διαθέτει ισχυρή χρηματοδοτική δυνατότητα και ήδη αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές δικτύου.
Τα πρώτα deals του Ταμβακάκη
-Ακόμα καλά καλά δεν ξεκίνησε και ήδη πληροφορούμαι πως το fund υποδομών της EOS, που κατάφερε να συγκεντρώσει «δύναμη πυρός» 300 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ώστε να κάνει τις πρώτες του επενδύσεις. Συγκεκριμένα, 4 projects είναι ήδη στο pipeline της ομάδας του Απόστολου Ταμβακάκη για τα οποία έχουν υπογραφεί μνημόνια και στα οποία είναι σε εξέλιξη due diligence. Ένα αφορά την ανακύκλωση, δύο τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας και ένα τις υποδομές για νερό. Ένα απ’ αυτά τα deals που κυοφορούνται, όπως μαθαίνω, δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, αλλά έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Στόχος της ομάδας της EOS Global, όπως μετονομάστηκε πλέον, είναι να έχουν κλείσει τουλάχιστον τα τρία φέτος.
Έρχεται και η πρώτη του Ταμείου Υποδομών
-Και αφού μιλάμε για υποδομές, φαίνεται πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αρκετά projects αφού, παρά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, φαίνεται πως κινητοποιούνται ήδη κεφάλαια. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλείσει και η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών (HIIF) του Υπερταμείου υπό τον κ. Στέλιο Φράγκο. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Ταμείου είναι να συγκροτεί επενδυτικές συμπράξεις που θα προκαλέσουν τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως πληροφορούμαι, αναμένονται το επόμενο διάστημα.
H Ryanair, η Fraport και η επόμενη ημέρα στη Θεσσαλονίκη
-Μπορεί το θέμα της Ryanair και το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης για τη χειμερινή περίοδο του 2026- 2027, που μονοπώλησε τις τελευταίες ημέρες με πολύ… ντόρο την επικαιρότητα, στα υπόλοιπα ωστόσο από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, η περασμένη εβδομάδα σηματοδότησε την αρχή της σεζόν και μάλιστα με πτήσεις από προορισμούς που δεν είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν ή σε λιγότερα προβεβλημένα σημεία στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που βρέθηκε στο επίκεντρο την περασμένη εβδομάδα, η Finnair εγκαινίασε την πρώτη πτήση από το Ελσίνκι, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη στο δίκτυο εξωτερικού της συμπρωτεύουσας από τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα από τις εν λόγω αγορές. Αντίστοιχα, στη Σάμο η βρετανική jet2.com και Jet2holidays εγκαινίασε την πρώτη πτήση της από το Μάντσεστερ στη Σάμο, ενισχύοντας έναν νησιωτικό προορισμό της χώρας που δεν είναι τόσο στην πρώτη γραμμή, όπως π.χ. οι Κυκλάδες και προσφέροντας παράλληλα μία νέα πρόταση για διακοπές στους Βρετανούς που βρίσκονται μαζί με τους Γερμανούς στην πρώτη θέση για τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας. Σε έναν νησιωτικό προορισμό πρώτης γραμμής όπως η Σαντορίνη, η Air Serbia επίσης ξεκίνησε απευθείας συνδέσεις την περασμένη εβδομάδα με το Βελιγράδι αυτή τη φορά. Το «παρών» έδωσε και ο πρέσβης της Σερβίας Nikola Nedelijkovic. Παρεμπιπτόντως, για τη Θεσσαλονίκη πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για νέες πτήσεις έχει εκδηλωθεί και από άλλους αερομεταφορείς, όπως π.χ. ο όμιλος της jet2.
Νέα projects στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
-Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει γίνει πόλος έλξης για νέα πολυτελή projects οικιστικών συγκροτημάτων που έρχονται να μοιραστούν την αίγλη την οποία αποκτά η περιοχή από την εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό. Οι Morshedy Group και H. Morshedy Developments, συμφερόντων του Αιγύπτιου Hassan Morshedy, έχοντας χαρτοφυλάκιο άνω των 6 δισ. δολ. και περισσότερα από 20 μεγάλα έργα σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τη χώρα μας. Έτσι, ήδη δίνουν το «παρών» με τα έργα Elara στη Βούλα και Eden στη Γλυφάδα, ενώ έχουν στα σκαριά και άλλα… Έτσι, την περασμένη Παρασκευή 8 Μαΐου, συστάθηκε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία “Kyprou Ι.Κ.Ε.” με έδρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στον Άλιμο. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια, οι υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, τα ξενοδοχεία πολυτελείας και Α’ κατηγορίας κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.260.000 ευρώ και το έχουν βάλει από 50% ο Mohamed Hassan Mahmo Morsehdy και ο Hassan Morshedy, ενώ η διοίκηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον Ibrahim Mokhtar Ezze Nassouf.
Ο τραγικός τραπεζικός απολογισμός του Go back
-Λέγαμε πιο πάνω για τα πεπραγμένα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ σε ΔΕΗ, τράπεζες κ.λπ. Δεν ξέρω αν στο σπίτι του κρεμασμένου μπορεί κάποιος να μιλάει για σχοινί, αλλά εν τέλει φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας μπορεί και το πράττει καθιστώντας μέσα του άυλο, ασώματο και αιθέριο, το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν του... Ο λόγος αφορά τις τράπεζες και όσα ακολούθησαν εκείνο το φοβερό πρώτο εξάμηνο του 2015 που κατέληξε από το αμίμητο «go back madame Merkel», στα capital controls, ως αποτέλεσμα μιας χαοτικής διαπραγμάτευσης κι ενός απροσδόκητου και όχι χωρίς συνέπειες δημοψηφίσματος. Δεν θα αναφερθούμε γενικώς και αορίστως στο αχρείαστο τρίτο μνημόνιο και τις συνέπειές του ως αποτέλεσμα εκείνης της θλιβερής διαπραγμάτευσης. Σε ό,τι αφορά όμως τον τραπεζικό απολογισμό της περιόδου, μιας και αποτελεί κεντρικό άξονα του πολιτικού σχεδιασμού του κ. Τσίπρα, έχουμε και λέμε: 1. Μεταξύ του τέλους του 2014 και του Ιουνίου του 2015 οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στο τραπεζικό σύστηµα µειώθηκαν κατά 38,5 δισ. ευρώ (δηλ. κατά 24%) 2. Οι τράπεζες διεκπεραίωσαν μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. ευρώ από ιδιώτες κυρίως ξένους και 2,7 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ μηδενίζοντας τις χρηματιστηριακές τους αξίες και αλλάζοντας δια παντός την ταυτότητα του πιστωτικού μας συστήματος 3. Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν το α’ εξάμηνο του 2015 σε πολύ δύσκολη θέση, επειδή δεν μπορούσαν να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα από την ΕΚΤ και αναγκάστηκαν να στηρίζονται στην έκτακτη χρηματοδότηση (ELA), που ήταν πολύ ακριβότερη. Αυτό αύξησε το κόστος δανεισμού για τις ίδιες τις τράπεζες που με τη σειρά τους το μετακύλισαν στους πελάτες τους οι οποίοι πλήρωναν πολύ ακριβά τον όποιον δανεισμό ήταν διαθέσιμος 4. Το βουνό των κόκκινων δανείων έγινε δυσθεώρητο αφήνοντας στην ένδεια και στο χρέος μέχρι και σήμερα μεγάλη μερίδα πολιτών και επιχειρήσεων που βρίσκονται στις παρυφές της πραγματικής οικονομίας και επιχειρούν σταδιακά να επανενταχθούν μέσα από ένα πλήθος εργαλείων που θεσπίστηκαν για τον σκοπό αυτόν τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε...
Δίπλα δίπλα στο ΣΕΦ, δίπλα και στις θάλασσες
-Δίπλα δίπλα στο ΣΕΦ, δίπλα δίπλα και στις μεγάλες θάλασσες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Νίκος Τσάκος είναι ερυθρόλευκοι με πάθος, αλλά τους ενώνει και κάτι άλλο πολύ ισχυρό. Η πίστη στην ελληνική ναυτιλία και η διαρκής παρουσία της χώρας στην κορυφή του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Η πρόσφατη επιχείρηση μεταφόρτωσης πετρελαίου ανοιχτά του Χιούστον επιβεβαίωσε ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Το νεότευκτο Dr Irene Tsakos της TEN του Νίκου Τσάκου και το Aegean Winner της Arcadia Shipmanagement των αδελφών Αγγελόπουλων συμμετείχαν σε μία απαιτητική επιχείρηση ship-to-ship transfer, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά αλλάζει με ταχύτητα. Σε μία επιχείρηση υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που αναδεικνύει την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την ποιότητα του ελληνικού στόλου. Η εκρηκτική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δημιουργήσει σοβαρή πίεση στις χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Οι διαθέσιμοι επίγειοι χώροι δεν επαρκούν και έτσι ολοένα περισσότερα σύγχρονα δεξαμενόπλοια ναυλώνονται ως λύσεις προσωρινής αποθήκευσης φορτίων. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση το πλοίο της ΤΕΝ φόρτωσε πετρέλαιο από το δεξαμενόπλοιο της Arcadia. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγάλη εικόνα. Από το ΣΕΦ μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να εκπέμπει ισχύ, συνέπεια και διεθνές κύρος, με ελληνικές εταιρείες που επενδύουν σε σύγχρονα πλοία, νέα τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου.
Πώς οι Έλληνες εφοπλιστές κρατούν ζωντανές τις εξαγωγές πετρελαίου
-Στον Περσικό Κόλπο φαίνεται πως παίζεται ένα νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών και στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά Έλληνες εφοπλιστές. Παρά τις επιθέσεις, τις παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού και τη διαρκή στρατιωτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ, μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές συνεχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για λογαριασμό της ADNOC. Σύμφωνα με διεθνείς ναυτιλιακές αναλύσεις, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με ισχυρά ελληνικά ονόματα της ναυτιλίας, όπως η Dynacom Tankers Management, ώστε να συνεχιστούν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου παρά τους κινδύνους στην περιοχή. Το παρασκήνιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: δεξαμενόπλοια VLCC και suezmax reportedly περνούν από τα Στενά με κλειστά AIS, δηλαδή χωρίς ενεργό σύστημα εντοπισμού, πρακτική που θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη σε περιόδους στρατιωτικής κρίσης. Οι πληροφορίες δείχνουν πως τα φορτία μεταφέρονται μέσω «αλυσίδας» πλοίων, με ship-to-ship transfers ανοιχτά της Μαλαισίας ή αποθήκευση στο Ομάν, ώστε να μειώνεται η έκθεση κινδύνου μέσα στον Κόλπο. Στη ναυτιλιακή αγορά σχολιάζεται ήδη ότι οι Έλληνες εφοπλιστές αποδεικνύονται για ακόμη μία φορά πρόθυμοι να επιχειρήσουν εκεί όπου άλλοι αποχωρούν. Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, «όταν ανεβαίνει το ρίσκο, ανεβαίνουν και οι ναύλοι» και αυτό παραδοσιακά αποτελεί πεδίο όπου οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν τεράστια εμπειρία. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύφλεκτη. Η παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων, οι επιθέσεις κατά τάνκερ και η αυξανόμενη ηλεκτρονική παρεμβολή δημιουργούν σκηνικό που αρκετοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ήδη ως τη σοβαρότερη κρίση ναυσιπλοΐας μετά το 2019.
Οι πωλήσεις-ρεκόρ αλλάζουν τον χάρτη της Contships
-Σταθερά σε τροχιά αναδιάρθρωσης και συσσώρευσης ρευστότητας κινείται η Contships Logistics Corp του Νικόλα Πατέρα, με τις κινήσεις της να θυμίζουν περισσότερο χρηματοοικονομικό σκάκι παρά απλή διαχείριση στόλου feeder. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση πέντε πλοίων, αντλώντας περίπου 59 εκατ. δολάρια, συνεχίζοντας ένα ευρύτερο πρόγραμμα αποεπένδυσης που από τις αρχές του 2025 έχει φτάσει τα 20 πλοία και συνολικά έσοδα 210 εκατ. δολαρίων. Το αποτέλεσμα; Ένας στόλος που έχει μειωθεί στα 27 πλοία, αλλά ένα ταμείο που φουσκώνει επικίνδυνα για την επόμενη μέρα. Η εικόνα ρευστότητας είναι ενδεικτική με $229,1 εκατ. δολάρια σε διαθέσιμα, μόλις 12 εκατ. δολάρια τραπεζικό δανεισμό και 100% αξιοποίηση του στόλου στο τρίμηνο. Στην πράξη, η Contships δείχνει να «μαζεύει πυρομαχικά» πριν από το επόμενο επενδυτικό της βήμα, με την αγορά να προεξοφλεί ήδη κύκλο ανανέωσης στόλου. Την ίδια στιγμή, τα ναυλοσύμφωνα παραμένουν ισχυρά, με μέση ημερήσια τιμή στα 15.360 δολάρια και προβλέψεις για άνοδο στα 17.000 δολάρια στο υπόλοιπο της χρονιάς. Τα νέα deals με X-Press Feeders, Zim και CMA CGM επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για χωρητικότητα feeder παραμένει ισχυρή, παρά τις διακυμάνσεις στις παγκόσμιες εμπορικές ροές.
Οι δύο κινήσεις της Cenergy
-Συγκρατημένα αισιόδοξη εμφανίστηκε η διοίκηση της Cenergy στην παρουσίαση της περασμένης Παρασκευής στην Ένωση Θεσμικών. Η διοίκηση της εταιρείας επανέλαβε την εκτίμηση για λειτουργικά κέρδη 370-400 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2026. Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες του Μέριλαντ στις ΗΠΑ και τη μονάδα της Liberty Pipes Hartlepool, η οποία εξαγοράστηκε έναντι £10 εκατ. τον Μάρτιο του 2026. Η μονάδα του Μέριλαντ θα είναι επιχειρησιακά και εμπορικά έτοιμη το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ η μονάδα παραγωγής σωλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο προς το τέλος του φετινού έτους. Για την επένδυση στο Ηνωμένο Βασίλειο η διοίκηση ανέφερε ότι η μονάδα θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς ειδικεύεται στην παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου για ενεργειακά έργα, όπως φυσικό αέριο, υδρογόνο, carbon capture & storage (CCS) και offshore εφαρμογές. Με την εξαγορά αυτή η Corinth Pipeworks στοχεύει ουσιαστικά στον διπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας στους σωλήνες LSAW. Οι δύο αυτές κινήσεις εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τα λειτουργικά κέρδη κατά 100-120 εκατ. ευρώ από το 2028 και μετά. Το συνολικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά των 3,4 δισ. ευρώ με αυξητικές τάσεις, εξασφαλίζοντας με άνεση τζίρο για τις επόμενες δύο χρήσεις, ενώ αναμένεται να συμβασιοποιηθούν έργα τα οποία βρίσκονταν από το 2025 σε φάση τελικής υπογραφής. Όχι άδικα, η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας έφτασε στα 5,2 δισ. ευρώ, καθώς η συνέπεια των εκτιμήσεων και η σταθερή αύξηση των μεγεθών έχουν προσελκύσει σταδιακά μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Ο παράγων MSCI
-Aύριο αργά το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, θα μάθουμε την ανακοίνωση του MSCI για την πρώτη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών για το 2026 που θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί πολλά, από τη μείωση της στάθμισης της Ελληνικής Αγοράς στον Δείκτη μέχρι την αύξηση της στάθμισης της Allwyn και την είσοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά και της ΤΙΤΑΝ. Αυτή μάλλον θα είναι η τελευταία «κανονική» αναδιάρθρωση υπό το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών αφού τον Μάιο του 2027, η Ελλάδα εντάσσεται στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών και το παιχνίδι αλλάζει οριστικά. Ο MSCI Greece Standard αριθμεί σήμερα 8 μετοχές (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo). Όταν η Ελλάδα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο 2027, το ειδικό βάρος της θα μειωθεί σε περίπου 0,30% στον MSCI Europe και 0,05% στον MSCI World. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλοί που προεξοφλούν περισσότερες εκροές από εισροές, μετά την αυριανή ανακοίνωση.
Ο Μυστικός Δείπνος της JP Morgan
-Στο Λονδίνο αύριο το μεσημέρι η JPMorgan Chase διοργανώνει ένα από τα πιο «exclusive events» του παγκόσμιου οικονομικού ημερολογίου. Είναι μια κλειστή σύναξη CEOs από όλον τον κόσμο, με οικοδεσπότη τον Τζέιμι Ντάιμον και ομιλητή τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Tόνι Μπλερ. Δεν θα υπάρξει Δελτίο Τύπου ούτε livestream μετάδοση. Ισχύουν οι κανόνες του Chatham House. Ό,τι λέγεται, μένει στο δωμάτιο. Γι’ αυτό ακριβώς η συνάντηση αυτή είναι ιδιαίτερη. Ο Τόνι Μπλερ προεδρεύει του JPMorgan International Council. Είναι ένα σώμα που συγκεντρώνει κορυφαίους CEOs παγκόσμιων ομίλων και πρώην αρχηγούς κρατών για να συμβουλεύουν την τράπεζα σε στρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Κάθε χρόνο το Συμβούλιο συνεδριάζει για να αξιολογήσει τους μεγάλους κινδύνους και ευκαιρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Μοναδικό δημόσιο δεδομένο γι’ αυτή τη συνάντηση είναι η έκθεση που δημοσίευσαν ο Τζέιμι Ντάιμον και ο Τόνι Μπλερ τον περασμένο Δεκέμβριο. Εκεί χαρακτήριζαν τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας ως «νέα εποχή χωρίς προηγούμενο» που απειλεί χώρες και θεσμούς που βασίζονταν στις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυσσαν εμπορικούς δεσμούς με Κίνα και κάλεσαν την Ευρώπη να ενοποιηθεί βαθύτερα, αλλιώς κινδυνεύει με περιθωριοποίηση (θα γίνει «irrelevant»). Από τότε, ο κόσμος άλλαξε δραματικά με τον πόλεμο στο Ιράν, την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, τους δασμούς Τραμπ, τη φούσκα του AI, την αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου. Η JPMorgan έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα 1,5 τρισ. δολαρίων για τη στήριξη κλάδων κρίσιμων για την οικονομική ασφάλεια ΗΠΑ και Ευρώπης, με ρητή αναφορά στη στήριξη της Βρετανίας.
