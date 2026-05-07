Ο Κ.Μ και το γαλάζιο group therapy, η απουσία Δένδια και το θράσος του Καραμανλή, από τον Καστανίδη στον Φαραντούρη, η Credia και η ΝΝ

Κλείσιμο

Ναι, πράγματι, έχει ενδιαφέρον η ΚΟ της ΝΔ αλλά διαισθητικά σας γράφω ότι όταν περιμένεις πολύ κρότο αυτός δεν γίνεται. Από την ώρα που ο Μητσοτάκης αποφάσισε να «κοιτάξει κατάματα» το ενδεχόμενο της κάλπης το Φθινόπωρο όλα θα αρχίσουν να μπαίνουν υπό το πρίσμα των εκλογών. Και οι βουλευτές θα είναι πιο προσεκτικοί και ο ίδιος ασχολείται προσωπικά πλέον με αυτούς.Το γαλάζιο group therapy-Τουλάχιστον 3-4 ώρες θα διαρκέσει σήμερα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καθώς έχουν γραφτεί για να μιλήσουν πάνω από 40 βουλευτές. Μου λένε λοιπόν ότι η ομιλία του Μητσοτάκη όπως σας είπα θα είναι ήπια και ενωτική, αλλά και με αιχμές, δεν θα κάνει δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει και τι γίνεται στο κόμμα του, αλλά δεν θα το τεντώσει κιόλας. Επίσης, αναμένεται να μείνει για να ακούσει όλους τους βουλευτές, ενώ θα απαντήσει και όπου χρειάζεται. Πάντως, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν θα γίνουν ακρότητες, αν και θα υπάρξουν αιχμηρές τοποθετήσεις. Σίγουρα έχουν γραφτεί για να μιλήσουν οι «5» που έστειλαν την ανοιχτή επιστολή στα «Νέα» προ ημερών, αν και λένε ότι οι τοποθετήσεις τους θα είναι πολιτικές και όχι «εν θερμώ» και με προσωπικά καρφιά. Υπάρχει πάντως μια αίσθηση αυτοσυντήρησης στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αν το πράγμα ξεφύγει σήμερα, η ΝΔ θα μπει σε ένα αχρείαστο σπιράλ εσωστρέφειας, ενώ απέχει δεκαπέντε μονάδες από το δεύτερο κόμμα σε κάθε δημοσκόπηση.Θα τα πουν στο συνέδριο-Υπάρχει πάντως και μια κατηγορία βουλευτών της ΝΔ που έχουν προβληματισμούς, έχουν επιφυλάξεις, όμως δεν θα μιλήσουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Για παράδειγμα, ο Στέλιος Πέτσας που ετοιμάζει μια πολιτική τοποθέτηση με γωνίες στο επικείμενο συνέδριο. Και άλλοι είναι στην ίδια κατηγορία, άλλωστε σας έχω γράψει κι εγώ ότι το Συνέδριο θα έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως.Η απουσία Δένδια-Από ένα ακόμα ορόσημο με εσωκομματική σημασία πάντως θα είναι απών ο Δένδιας. Προφανώς οι υπουργοί έχουν αυτοτελές πρόγραμμα και σπάνια όλοι παρακολουθούν το σύνολο των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου «παιχνίδι» κάνουν κυρίως όσοι δεν είναι υπουργοί. Όμως η σημειολογία είναι σημειολογία. Για την ιστορία να πω ότι ο υπουργός Άμυνας έχει προγραμματισμένο διήμερο ταξίδι στην Πορτογαλία όπως… και κάτι άλλο είχε προγραμματισμένο και στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, όπως… και κάτι άλλο στη συζήτηση για το κράτος Δικαίου, ενώ δεν είχε παραστεί και στην τροπολογία για τις αρμοδιότητες του υπουργείου του στη φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη.Καραμανλής (1)-Ο Καραμανλής δια της... σιωπής του στην Ντόρα επιβεβαίωσε ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της ΝΔ το παράλλο Σαββατοκύριακο, σε αντίθεση με αυτό που είχε κάνει το 2024. Βέβαια τότε είχε πάει μαζί με τον Σαμαρά, ο οποίος σήμερα έχει διαγραφεί, οπότε και να πάει σκέτος θα ήταν κάπως περίεργο. Βέβαια, τυπικά δεν έχει αρνηθεί. Θα του έρθει λοιπόν ως το τέλος της εβδομάδας η πρόσκληση από τον πρόεδρο της Οργανωτικής και διαχρονικό συνομιλητή του Θεόδωρο Ρουσόπουλο, στην οποία θα έχει όλο το περιθώριο να αρνηθεί και επισήμως.Καραμανλής (2)-Οπως θα έχετε διαπιστώσει με τον Καραμανλή (Ραφήνας) σπανίως ασχολούμαι γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, αλλά με ξεπερνάει το να μιλάει για «πελατειακή αντίληψη» ο πολιτικός που επί πρωθυπουργίας του το έλλειμμα ως προς το ΑΕΠ έφτασε το 12% και με 270.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η Ελλάδα στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Λίγη ντροπή!Αντιπολίτευση