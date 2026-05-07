Ο Κ.Μ και το γαλάζιο group therapy, η απουσία Δένδια και το θράσος του Καραμανλή, από τον Καστανίδη στον Φαραντούρη, η Credia και η ΝΝ
Χαίρετε, ημέρα που τα νέα στρέφονται περισσότερο στα εσωκομματικά της ΝΔ η σημερινή και λιγότερο στην κυβερνητική δραστηριότητα
Ναι, πράγματι, έχει ενδιαφέρον η ΚΟ της ΝΔ αλλά διαισθητικά σας γράφω ότι όταν περιμένεις πολύ κρότο αυτός δεν γίνεται. Από την ώρα που ο Μητσοτάκης αποφάσισε να «κοιτάξει κατάματα» το ενδεχόμενο της κάλπης το Φθινόπωρο όλα θα αρχίσουν να μπαίνουν υπό το πρίσμα των εκλογών. Και οι βουλευτές θα είναι πιο προσεκτικοί και ο ίδιος ασχολείται προσωπικά πλέον με αυτούς.
Το γαλάζιο group therapy
-Τουλάχιστον 3-4 ώρες θα διαρκέσει σήμερα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καθώς έχουν γραφτεί για να μιλήσουν πάνω από 40 βουλευτές. Μου λένε λοιπόν ότι η ομιλία του Μητσοτάκη όπως σας είπα θα είναι ήπια και ενωτική, αλλά και με αιχμές, δεν θα κάνει δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνει και τι γίνεται στο κόμμα του, αλλά δεν θα το τεντώσει κιόλας. Επίσης, αναμένεται να μείνει για να ακούσει όλους τους βουλευτές, ενώ θα απαντήσει και όπου χρειάζεται. Πάντως, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν θα γίνουν ακρότητες, αν και θα υπάρξουν αιχμηρές τοποθετήσεις. Σίγουρα έχουν γραφτεί για να μιλήσουν οι «5» που έστειλαν την ανοιχτή επιστολή στα «Νέα» προ ημερών, αν και λένε ότι οι τοποθετήσεις τους θα είναι πολιτικές και όχι «εν θερμώ» και με προσωπικά καρφιά. Υπάρχει πάντως μια αίσθηση αυτοσυντήρησης στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αν το πράγμα ξεφύγει σήμερα, η ΝΔ θα μπει σε ένα αχρείαστο σπιράλ εσωστρέφειας, ενώ απέχει δεκαπέντε μονάδες από το δεύτερο κόμμα σε κάθε δημοσκόπηση.
Θα τα πουν στο συνέδριο
-Υπάρχει πάντως και μια κατηγορία βουλευτών της ΝΔ που έχουν προβληματισμούς, έχουν επιφυλάξεις, όμως δεν θα μιλήσουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Για παράδειγμα, ο Στέλιος Πέτσας που ετοιμάζει μια πολιτική τοποθέτηση με γωνίες στο επικείμενο συνέδριο. Και άλλοι είναι στην ίδια κατηγορία, άλλωστε σας έχω γράψει κι εγώ ότι το Συνέδριο θα έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως.
Η απουσία Δένδια
-Από ένα ακόμα ορόσημο με εσωκομματική σημασία πάντως θα είναι απών ο Δένδιας. Προφανώς οι υπουργοί έχουν αυτοτελές πρόγραμμα και σπάνια όλοι παρακολουθούν το σύνολο των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου «παιχνίδι» κάνουν κυρίως όσοι δεν είναι υπουργοί. Όμως η σημειολογία είναι σημειολογία. Για την ιστορία να πω ότι ο υπουργός Άμυνας έχει προγραμματισμένο διήμερο ταξίδι στην Πορτογαλία όπως… και κάτι άλλο είχε προγραμματισμένο και στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, όπως… και κάτι άλλο στη συζήτηση για το κράτος Δικαίου, ενώ δεν είχε παραστεί και στην τροπολογία για τις αρμοδιότητες του υπουργείου του στη φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη.
Καραμανλής (1)
-Ο Καραμανλής δια της... σιωπής του στην Ντόρα επιβεβαίωσε ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της ΝΔ το παράλλο Σαββατοκύριακο, σε αντίθεση με αυτό που είχε κάνει το 2024. Βέβαια τότε είχε πάει μαζί με τον Σαμαρά, ο οποίος σήμερα έχει διαγραφεί, οπότε και να πάει σκέτος θα ήταν κάπως περίεργο. Βέβαια, τυπικά δεν έχει αρνηθεί. Θα του έρθει λοιπόν ως το τέλος της εβδομάδας η πρόσκληση από τον πρόεδρο της Οργανωτικής και διαχρονικό συνομιλητή του Θεόδωρο Ρουσόπουλο, στην οποία θα έχει όλο το περιθώριο να αρνηθεί και επισήμως.
Καραμανλής (2)
-Οπως θα έχετε διαπιστώσει με τον Καραμανλή (Ραφήνας) σπανίως ασχολούμαι γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, αλλά με ξεπερνάει το να μιλάει για «πελατειακή αντίληψη» ο πολιτικός που επί πρωθυπουργίας του το έλλειμμα ως προς το ΑΕΠ έφτασε το 12% και με 270.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η Ελλάδα στη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Λίγη ντροπή!
Αντιπολίτευση
-Τώρα στην αντιπολίτευση διαβάζουν τα φρέσκα γκάλοπ και μάλλον απογοητεύονται γιατί διαπιστώνουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και οι υποκλοπές δεν φτούρησαν και ιδιαιτέρως ως όπλο εναντίον της κυβέρνησης. Έχω την εντύπωση ότι οι απώλειες που είχε, της τάξεως του 1% με 2%, περισσότερο οφείλονται στην αποσυσπείρωση λόγω του τέλους του rally around the flag του πολέμου στον Κόλπο παρά στα σκάνδαλα. Μια εξαιρετικά έμπειρη πηγή μου έλεγε ότι ο λόγος που δεν φθείρεται ραγδαία η κυβέρνηση ή μάλλον κρατάει σταθερά γύρω στο 30% (ότι δηλαδή είχε και προ της κάλπης του 2023) δεν είναι τόσο οι επιδοτήσεις της, αλλά η ίδια η αντιπολίτευση. «Τι είδαμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες», αναρωτιέται η πηγή και συνεχίζει: «Ο Ανδρουλάκης έδιωξε τον Καστανίδη δηλαδή κάποιον που η σύγκρουση μαζί του δεν σηματοδοτεί τίποτα και έφερε τον Φαραντούρη. Έναν τύπο που οι παλαιότεροι θυμούνται ως γαλάζιο υπάλληλο στα γραφεία του Σουφλιά, του Βουλγαράκη, του Κεφαλογιάννη ο οποίος μετά έγινε Συριζαίος, μετά Κασσελακικός, φλέρταρε την Καρυστιανού και στο τέλος τον πήρε ο Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα ξαναθυμόμαστε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 και το τι μας συνέβη με το ντοκιμαντέρ του Σκάι, ενώ σταθερά κάθε μέρα ακούμε και ένα επεισόδιο στη Βουλή από τη Ζωή. Ε, τι θέλετε να κάνει ένας κανονικός κόσμος που θέλει την ησυχία του για να εργάζεται και να παράγει, να ανοίξει η πόρτα του τρελάδικου;», λέει η πηγή που ασχολείται και με τα focus groups. Δεν θα διαφωνήσω, γιατί όποια δημοσκόπηση και να διαβάσεις κάπου εκεί καταλήγει στα ποιοτικά και ιδίως στις καταλληλότητες για διακυβέρνηση και πρωθυπουργό. Δηλαδή αν ο δεύτερος μετά τον Μητσοτάκη που είναι στο 32%-33%, είναι ο Τσίπρας στο 9%, καταλαβαίνετε πόση απελπισία υπάρχει στην κοινή γνώμη για την αντιπολίτευση.
Ο Πιερρακάκης στο Le Point
-Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα τα μεγάλα διεθνή Μέσα να επικαλούνται τα λεγόμενα ενός Έλληνα πολιτικού για να μιλήσουν για τη μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης. Ωστόσο, στην περίπτωση του χθεσινού άρθρου του Le Point, αυτό συνέβη. Στο αναλυτικό του αφιέρωμα για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το εμβληματικό γαλλικό Μέσο επιλέγει για τίτλο την αναφορά του Κυριάκου Πιερρακάκη στα «ξύλινα τείχη» στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ της περασμένης εβδομάδας. Το δημοσίευμα ξεκινά με τη φράση «στο ECOFIN της 5ης Μαΐου, ο Θεμιστοκλής βρέθηκε προσκεκλημένος στη μάχη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών» και συνεχίζει κάνοντας λόγο για «ένα μάθημα αρχαίας ιστορίας που ήρθε να δώσει ξεχωριστό χρώμα». Μάλιστα, ο συντάκτης του άρθρου ξεχώρισε την αποστροφή του Έλληνα ΥΠΟΙΚ προς τους ομολόγους του «θα μείνουμε στα λόγια ή θα περάσουμε στις πράξεις; Θέλετε να χτίσετε τείχη ή να χτίσετε πλοία;».
Η γκάφα και η σοβαρότητα
-Την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδι έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλήση για κακούργημα, ενώ αυτοί πάνε για πλημμέλημα, τη διαβάσατε. Προφανώς θα τους έρθει μια «ορθή επανάληψη», σαν τα δελτία Τύπου ένα πράγμα, όμως η είδηση αυτή συζητήθηκε πολύ στο πολιτικό παρασκήνιο χθες. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται, δείχνει και τη σοβαρότητα του μηχανισμού του εδώ γραφείου της Εισαγγελίας (Παπανδρέου & Σία), οι οποίοι έκαναν και την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Θα πει κανείς ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τα σφάλματα έχουν την σημασία τους, ε;
Ελληνο-ολλανδική προσέγγιση στις τραπεζοασφάλειες
-Ενώ η Εθνική Τράπεζα είναι στο τελικό στάδιο των συνομιλίες της με την Allianz, ένα νέο deal φαίνεται να καλλιεργείται στο παρασκήνιο. Η CrediaBank -δεν το κρύβει- αναζητά στρατηγικό σύμμαχο και λέγεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τον Ασφαλιστικό Όμιλο της NN. Η διοίκηση της CrediaBank θέλει να αναβαθμίσει το κομμάτι του bancassurance παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συνεργασία με την ERGO και την Interamerican. Τα έσοδά της ωστόσο από αυτές τις συνεργασίες παραμένουν χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, η NN Hellas έχει ήδη αποδείξει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στο ελληνικό bancassurance, μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την Piraeus Bank, μια σύμπραξη που, στα χαρτιά, ανανεώθηκε για 10 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης άλλων 5. Ωστόσο, η Piraeus επέλεξε τον γάμο με την Εθνική Ασφαλιστική, επομένως οι συζητήσεις σήμερα αφορούν πλέον μόνο τους όρους του διαζυγίου με την ΝΝ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν ήδη τεθεί και τα Αμοιβαία Κεφάλαια, με την ΑΕΔΑΚ της NN να αναβαθμίζει ποιοτικά τη σχέση με την Credia από απλή διανομή σε ουσιαστική στρατηγική σύμπραξη. H CrediaBank με ανανεωμένη κεφαλαιακή δομή, εστίαση στο retail και πολλές φιλοδοξίες, αποτελεί ελκυστική εναλλακτική για τους θυμωμένους Ολλανδούς.
Ο Βακάκης επιμένει κι αυξάνει το στοίχημα στη Ρουμανία
-Η μετοχή της JUMBO (-0,87% στα €22,7) δεν συμμετείχε στο χθεσινό πάρτι του Χρηματιστηρίου στο οποίο πρωταγωνιστούσαν όλες οι μετοχές «υψηλού beta» (οι επιθετικές). Έχει όμως ενδιαφέρον ότι χθες άλλαξαν χέρια πάνω από 1,16 εκατομμύρια μετοχές, όγκος που ξεπερνά ακόμη και εκείνον της ημέρας του rebalancing στις 27 Φεβρουαρίου. Κάποιοι πούλησαν με πανικό. Κάποιοι άλλοι αγόρασαν με πεποίθηση. Η αχίλλειος πτέρνα των JUMBO σήμερα είναι η ρουμανική αγορά, τη δυναμική της οποίας εμπιστεύεται ο Τόλης Βακάκης και γι’ αυτό συνεχίζει να επενδύει μεγάλα ποσά. Το νόμισμα της Ρουμανίας, το λέι, έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλή ισοτιμία, αφού χρειάζονται 5,23 λέι για 1 €. Η κυβέρνηση έχασε την εμπιστοσύνη της Βουλής, ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 8% και ο Ρουμάνος καταναλωτής βλέπει το εισόδημά του να συρρικνώνεται σε πραγματικούς όρους. Ο Βακάκης επιμένει. Θα δημιουργήσει νέο κατάστημα στο Baia Mare και νέο τεράστιο κέντρο διανομής 60.000 τ.μ. μέσα στη χρονιά το οποίο ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και για πωλήσεις εκτός Ρουμανίας. Μόνο τον Απρίλιο, οι πωλήσεις JUMBO στη Ρουμανία φυσικό δίκτυο και e-jumbo.ro κατέγραψαν πτώση -15% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ο συνήθως απαισιόδοξος Βακάκης αγνοεί τα μηνύματα και επενδύει με αισιοδοξία στην περιοχή.
Δεν υπάρχει συμφωνία
-Η εταιρία “Αμοιρίδης -Σαββίδης ΑΕ” ενημέρωσε τη στήλη σε σχέση με το χθεσινό σχόλιο για εξαγορά από τον Κωτσόβολο πως «δεν υπάρχει συμφωνία προς υλοποίηση».
Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο για την ακτοπλοΐα και τα ακριβά καύσιμα
-Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Βασίλη Κικίλια με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Θέμα της συζήτησης ήταν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις λόγω των ακριβών καυσίμων, συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός είναι πάνω στο θέμα και ερευνά κάθε δυνατότητα που υπάρχει, σε θεσμικό πλαίσιο, για να δει στη συνέχεια η κυβέρνηση, συνολικά, τι μέτρα θα λάβει ώστε να αποτραπούν οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Τα δεδομένα είναι τα εξής: Τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο η επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση του ακτοπλοϊκού κλάδου λόγω καυσίμων ανήλθε στα 18 εκατομμύρια ευρώ και στο επίπεδο αυτό υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί και ο Μάιος, άρα σύνολο 54 εκατομμύρια. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, από τον Ιούνιο που θα αυξηθούν και τα δρομολόγια οι ακτοπλόοι υπολογίζουν τη συνολική μηνιαία επιβάρυνση στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου, αρχές της άνοιξης, εκπρόσωποι του ΣΕΕΝ με την κυβέρνηση, αποφασίστηκε να επιδοτηθούν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις που ανέρχονται, ετησίως, συνολικά στα 56 εκατομμύρια τα οποία όμως οι εταιρείες θα εισπράξουν σε βάθος χρόνου. Προς το παρόν ψηφίστηκε ο νόμος, βγήκε το ΦΕΚ και υπάρχει αναμονή για την εκτέλεση. Σε εκείνη τη πρώτη συνάντηση οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει ότι θα προχωρούσαν βλέποντας και κάνοντας. Είπαν ότι αν συνεχιζόταν ο πόλεμος θα ακολουθούσε δεύτερη επαφή μέσα στον Μάιο. Ακόμα δεν έχει οριστεί. Οι ακτοπλόοι μέσω του ΣΕΕΝ ζητούν επιδότηση καυσίμου στο διυλιστήριο για να καλυφθεί η διαφοράς της αύξησης. Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό περί τα 25 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα και για όσο διάστημα εξακολουθήσει η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Επίσης, ο ΣΕΕΝ έβαλε στο τραπέζι την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ, για χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο δέσμης μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
Έρχονται τα Attica Beauty
-Τα πολυκαταστήματα Αttica, που συζητούνται αυτήν την περίοδο λόγω της επικείμενης εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, προωθούν αυτό το διάστημα ένα νέο concept καταστημάτων αποκλειστικά για καλλυντικά και είδη προσωπικής περιποίησης, με την επωνυμία Attica Beauty. Στο πλαίσιο αυτό έκλεισαν το κατάστημα στον πρώτο όροφο του Μall και ετοιμάζονται να ανοίξουν στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου το πρώτο Attica Beauty σε κατάστημα 470 τμ. Το δεύτερο Attica Beauty θα ανοίξει στο Riviera Galleria, το εμπορικό κέντρο στο Ελληνικό. Η διοίκηση θα παρακολουθήσει πώς θα κινηθούν τα δυο πρώτα καταστήματα και θα αποφασίσουν αν θα τα αναπτύξουν και πώς. Φέτος τα πολυκαταστήματα Αttica (πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή) είχαν θέσει στόχο αύξηση μεγεθών κατά 6% και παρά τα όσα μεσολάβησαν θεωρούν εφικτό τον στόχο. Το στοίχημα της διοίκησης είναι να διατηρηθεί η σχέση EBITDA προς πωλήσεις στο 12%, που είναι από τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο διεθνώς.
Και στις μπαταρίες ο Φώλιας
-Υπερδραστήριος σε επιχειρηματικό επίπεδο εμφανίζεται ο Χρήστος Φώλιας. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή ξεκίνησε από το επιχειρείν -με γνωστότερο «επίτευγμα» την ίδρυση με τον αδελφό του Αχιλλέα, των ταχυφαγείων Goody’s- και εκεί επέστρεψε μετά την «αποστράτευσή» του από τον στίβο της πολιτικής εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή την περίοδο είναι πρόεδρος της καπνοβιομηχανίας Real Tobacco SA, διευθύνων σύμβουλος της Emerald Foods, συμφερόντων της οικογένειας Γιαβρόγλου, ενώ όπως μαθαίνω συμμετέχει και σε ένα νέο εταιρικό σχήμα που ποντάρει σε πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως στις μπαταρίες, καθότι η αποθήκευση ενέργειας είναι το σύγχρονο «ιερό δισκοπότηρο» της αγοράς. Η εταιρεία Thalior S.A. που συστάθηκε χθες Τετάρτη 6 Μαΐου, έχει έδρα στην οδό Κανάρη και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Στο εν λόγω εγχείρημα συμμετέχουν ο Μιχαήλ Δίγκας ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της κινεζικής εταιρείας Jade Peak Holdings Limited, ο Χρήστος Φώλιας ως εκπρόσωπος της «Χρήστος Φώλιας και Σία Ε.Ε.» και ο Δημήτριος Αρβανίτης ως διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της κυπριακής Malgani Ltd. Τώρα, όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, η Jade Peak Holdings Limited έβαλε 13.750 ευρώ (ποσοστό 55%), ο Μ. Δίγκας, 4.375 ευρώ (17,5%), η «Φώλιας και Συνεργάτες» 5.625 ευρώ (ποσοστό 22,5%) και η Malgani Ltd 1.250 ευρώ (5%). Στο πρώτο Δ.Σ. Πρόεδρος ανέλαβε ο Μ. Δίγκας, Αντιπρόεδρος ο Χρ. Φώλιας και Διευθύνων Σύμβουλος ο Δ. Αρβανίτης. Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού (περιλαμβανομένων συσσωρευτών/αποθήκευση ενέργειας), η εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού (περιλαμβανομένων συστημάτων μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας-BESS), η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, η κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, μέχρι και η κατασκευή… αεροπλάνων και διαστημικών οχημάτων. Μεγάλες προσδοκίες…
Η «ευλογία» του χρέους υπό βρετανικό δίκαιο
-Χθες αποδομήθηκε ένα ακόμη «αντιμνημονιακό παραμύθι». Η υπαγωγή του ελληνικού χρέους στο αγγλικό δίκαιο που κάποιοι θεωρούσαν «προδοτική» παραχώρηση στους πιστωτές της χώρας, αποδείχτηκε τελικά η μεγαλύτερη προστασία του ελληνικού Δημοσίου. Η Ελλάδα κέρδισε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας την υπόθεση επαναγοράς των GDP-linked warrants. Ήταν τίτλοι ονομαστικής αξίας άνω των 62 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη σειρά τίτλων συνδεδεμένων με το ΑΕΠ που έχει ποτέ εκδώσει κυρίαρχο κράτος. Η αγγλική δικαιοσύνη έκρινε σε χρόνο-ρεκόρ, λιγότερο από έναν χρόνο από την κατάθεση της αγωγής. Αν η υπόθεση κρινόταν από ελληνικά δικαστήρια, μια δεκαετία δεν θα ήταν αρκετή. Το δεύτερο μάθημα αφορά τον ΟΔΔΗΧ. Ορισμένοι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές (VR Capital, Wellington Management, Pharo Management) αμφισβήτησαν την επαναγορά των τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο, ισχυριζόμενοι ότι η τιμή κτήσης ήταν -36% χαμηλότερη από την αγοραία. Αντί να υποχωρήσει στις πιέσεις και τις απειλές για τη «φήμη» της Ελλάδας, ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να ζητήσει «αναγνωριστική απόφαση» από τα βρετανικά δικαστήρια που αποδείχθηκε ο «πλέον αποτελεσματικός» τρόπος επίλυσης, αποφεύγοντας κατακερματισμένες διαδικασίες και αντιφατικές αποφάσεις. Σπάνια η διαχείριση δημοσίου χρέους αντιμετωπίζεται με τέτοια νομική πυγμή και επαγγελματική ψυχραιμία. Το τρίτο μάθημα είναι πολιτικό: η ανάπτυξη δεν πρέπει να τιμωρείται. Τα GDP warrants σχεδιάστηκαν ώστε η Ελλάδα να «μοιραστεί» τους καρπούς της ανάκαμψης με τους πιστωτές. Με την επαναγορά των 156 εκατ. ευρώ, το Δημόσιο εξαγόρασε τους τίτλους στα 25 σεντς του ευρώ, κλείνοντας υποχρεώσεις που έφταναν ως το 2042 - και γλιτώνοντας επιβαρύνσεις της τάξης των 3 δισ. ευρώ. Η απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου είναι εφέσιμη εντός τριών εβδομάδων. Οι αντίδικοι δεν παρέστησαν. Αλλά η ουσία έχει ήδη κριθεί.
Οι μαρίνες ανεβαίνουν, το θεσμικό πλαίσιο “κολλάει”
-Έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, όμως τα πολλαπλά και προς κάθε κατεύθυνση μηνύματα που έστειλε, μέσω της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Ένωσης και Managing Director της LAMDA Marinas, Σταύρος Κατσικάδης, βρίσκονται υπό μελέτη αλλά είναι άγνωστο ακόμα το τι θα γίνει. Η εικόνα επισήμως είναι εντυπωσιακή με 30 μαρίνες-μέλη, κάλυψη περίπου του 75% των οργανωμένων θέσεων ελλιμενισμού, 9.573 θέσεις συνολικά και παρουσία που απλώνεται από μικρά σκάφη μέχρι mega yachts των 140 μέτρων. Όμως, στους παροικούντες την αγορά, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Ο Σταύρος Κατσικάδης μίλησε για έναν κλάδο που τραβάει προς τα εμπρός την ελληνική οικονομία με πολλαπλασιαστικά οφέλη, έως και 10 ευρώ για κάθε 1 ευρώ ελλιμενισμού, εκατοντάδες θέσεις εργασίας και ισχυρή συμβολή στα δημόσια έσοδα. Πίσω από τις γραμμές, η αναφορά σε καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων, γραφειοκρατικά εμπόδια και έλλειψη σταθερού φορολογικού πλαισίου ερμηνεύτηκε ως σαφής αιχμή προς το θεσμικό περιβάλλον. Στελέχη του κλάδου δεν κρύβουν ότι η κόπωση από τις συνεχείς εκκρεμότητες αρχίζει να επηρεάζει επενδυτικές αποφάσεις.
Το μεγάλο στοίχημα του Λιβανού στο Άμστερνταμ που αλλάζει την αγορά ενέργειας
-Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας περνά σε μια πιο πρακτική φάση. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παραγωγή υδρογόνου, αλλά το πώς θα μεταφερθεί και θα φτάσει στον τελικό χρήστη με ανταγωνιστικό κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η κίνηση της εταιρείας του Πήτερ Λιβανού, Ecolog, για τη δημιουργία κόμβου-hub στο λιμάνι του Άμστερνταμ. Ο σχεδιασμός είναι απλός στη σύλληψη. Εισαγωγή υγροποιημένου υδρογόνου και ταυτόχρονα εξαγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Στην πράξη, πρόκειται για μια προσπάθεια να δέσουν δύο αγορές που μέχρι τώρα κινούνται χωριστά. Η καθαρή ενέργεια και η διαχείριση ρύπων. Τα μεγέθη του έργου, 200.000 τόνοι πράσινου υδρογόνου και 1,8 εκατ. τόνοι CO₂ ετησίως, είναι ρεαλιστικά για τα σημερινά δεδομένα. Το πρόβλημα είναι το κόστος. Η βιωσιμότητα θα κριθεί σε τρία σημεία, πόσο φθηνά παράγεται το υδρογόνο εκτός Ευρώπης, πόσο κοστίζει η μεταφορά του σε υγρή μορφή και αν υπάρχει σταθερή ζήτηση από τη βιομηχανία. Κανένα από αυτά δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Στο τεχνικό σκέλος, η μεταφορά υγρού υδρογόνου παραμένει δύσκολη υπόθεση. Η τεχνολογία υπάρχει, αλλά δεν έχει ωριμάσει. Οι απώλειες λόγω εξάτμισης (boil-off) σε θερμοκρασίες -253°C ανεβάζουν το κόστος. Η Ecolog υποστηρίζει ότι έχει βελτιώσει σημαντικά αυτή την παράμετρο και έχει λάβει αρχική έγκριση για νέο σχεδιασμό πλοίου. Είναι θετική εξέλιξη, αλλά όχι οριστική λύση. Στο κομμάτι της διάθεσης, η σύνδεση με το δίκτυο της Hynetwork και τις υποδομές του Άμστερνταμ δίνει ευελιξία. Το υδρογόνο μπορεί είτε να μπει στο δίκτυο είτε να μεταφερθεί αλλού. Αυτό βελτιώνει το εμπορικό προφίλ, αλλά η πραγματική ζήτηση παραμένει εύθραυστη και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από κρατική στήριξη. Το χρονοδιάγραμμα για λειτουργία έως το 2030 θεωρείται τυπικό για τέτοιου μεγέθους έργα, εφόσον οι άδειες προχωρήσουν εντός του 2026
«Απογειώθηκαν» οι ενεργοβόρες βιομηχανίες
-Στην πρώτη γραμμή της ανόδου βρέθηκαν χθες οι μετοχές των ενεργοβόρων βιομηχανιών, μετουσιώνοντας σε κέρδη την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η αγορά πραγματοποίησε ένα «ειρηνευτικό άλμα» προς τις 2.300 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται πάνω από τα 440 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη μαζική επιστροφή των αγοραστών. Οι βιομηχανικοί όμιλοι, που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, έκαναν εντυπωσιακό rebound. Η προοπτική σταθεροποίησης των ενεργειακών τιμών σε προπολεμικά επίπεδα λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για μετοχές όπως η Metlen (τέταρτη σερί άνοδος), η Titan (άλμα 7,65%), η Viohalco (διψήφιο ράλι και νέο ιστορικό ρεκόρ), η Cenergy (επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ) και η ElvalHalcor. Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον σημαντική βελτίωση στα περιθώρια κερδοφορίας των ενεργοβόρων κλάδων, καθώς η μείωση του λειτουργικού κόστους συνδυάζεται με τη διατήρηση της ισχυρής διεθνούς ζήτησης για τα προϊόντα τους.
Eurobank Equities και Piraeus Securities «δίπολο» στην ΑΒΑΞ
-Η ΑΒΑΞ βρέθηκε στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η κατασκευαστική εταιρεία ευνοήθηκε από το εξαιρετικά θετικό κλίμα που επικράτησε χθες στην αγορά. Ωστόσο, η δυναμική του τίτλου ενισχύθηκε περαιτέρω από τις εκθέσεις της Eurobank Equities και της Piraeus Securities, οι οποίες διαβλέπουν περιθώριο ανόδου (upside) που άγγιζε το 50% πριν από τη δημοσιοποίηση των reports. Μετά το ράλι της Τετάρτης κατά 7,87%, η ΑΒΑΞ έφτασε στις παρυφές των 3,5 ευρώ και περιόρισε το upside σε περίπου 38,7%. Συγκεκριμένα, η Eurobank Equities ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με σύσταση «buy» και τιμή-στόχο τα 4,85 ευρώ, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές προοπτικές του ομίλου. Οι αναλυτές εστιάζουν στο ισχυρό ανεκτέλεστο έργων, την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και την ικανότητα της ΑΒΑΞ να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεγάλα έργα υποδομών και ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Η αγορά φαίνεται να υιοθετεί την οπτική των αναλυτών, αναγνωρίζοντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας στο ταμπλό δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την αξία των συμμετοχών και των μελλοντικών ταμειακών ροών της.
Όταν η Morgan Stanley υπέκυψε στη γοητεία των κρυπτονομισμάτων
-Η Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων μέσω της πλατφόρμας ETrade, με κόστος συναλλαγής 50 μονάδες βάσης. Το κόστος αυτός είναι χαμηλότερο από τις άλλες πλατφόρμες Coinbase, Robinhood και Charles Schwab. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα επεκταθεί στους 8,6 εκατ. πελάτες της ETrade μέχρι το τέλος του 2026. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο επικεφαλής Wealth Management Jed Finn δεν αφήνει αμφιβολίες για τη στρατηγική πρόθεση: «disintermediating the disintermediators». Η Morgan Stanley θέλει να εκτοπίσει αυτούς που κάποτε είχαν εκτοπίσει τις παραδοσιακές τράπεζες. Η Coinbase χτίστηκε στο κενό που άφησε η Wall Street. Τώρα, η Wall Street επιστρέφει. Η Morgan Stanley προωθεί ήδη στην αγορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Bitcoin ETF, σχεδιάζει νέα προϊόντα για Ether και Solana, έχει καταθέσει αίτηση για εθνικό trust bank charter ώστε να αναλαμβάνει η ίδια τη φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εξετάζει τη δυνατότητα μετατροπής κρυπτονομισματικών αξιών σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ETF χωρίς πώληση. Το MSBT, το Bitcoin ETF της Morgan Stanley, άντλησε πάνω από $100 εκατ. στις πρώτες 6 μέρες αποκλειστικά από μικροεπενδυτές πελάτες, προτού καν οι σύμβουλοί της αρχίσουν να το προτείνουν. Η ζήτηση προηγήθηκε της προσφοράς. Αυτό είναι το πιο εύγλωττο στοιχείο. Η Coinbase εκλαΐκευσε τα κρυπτονομίσματα. Η Morgan Stanley τα έβαλε σε θεσμικό πλαίσιο.
Η ιαπωνική κυβέρνηση ξεκίνησε τις παρεμβάσεις για να στηρίξει το γεν
-Η ιαπωνική κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι την περασμένη Πέμπτη δαπάνησε περίπου $34,5 δισ. για να σταματήσει την κατρακύλα του γεν. Ήταν η πρώτη παρέμβαση στις συναλλαγματικές αγορές από τον Ιούλιο του 2024. Η ισοτιμία είχε φτάσει στα 160,72 γεν προς 1 δολάριο, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2024. Με την παρέμβαση υπήρξε αντίδραση στα 155,50 γεν που ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος σε 3 χρόνια. Η εκτιμώμενη δαπάνη ύψους ¥5,4 τρισ. ξεπερνά τον μέσο όρο των ¥3,8 τρισ. που διατέθηκαν σε καθεμία από τις τέσσερις παρεμβάσεις του 2024. Είναι εντυπωσιακό ότι το Τόκιο πριν από την παρέμβαση ειδοποίησε την αμερικανική κυβέρνηση, σ΄ ένα κλίμα συντονισμένης ανοχής από την Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη υπό τον πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι και την υπουργό Οικονομικών Σατσούκι Κατάγιαμα, υποδηλώνοντας ότι η νέα κυβέρνηση τηρεί την ίδια «κόκκινη γραμμή» με τις προηγούμενες. Η ρίζα του προβλήματος παραμένει άθικτη. Το γεν βρίσκεται υπό διαρκή πίεση εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς επιτοκίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας που επιδεινώνεται από τις υψηλές τιμές πετρελαίου που ενισχύουν το δολάριο. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) διατήρησε το επιτόκιό της στο 0,75% για 4η διαδοχική συνεδρίαση, ενώ τα 10ετή ιαπωνικά ομόλογα αγγίζουν το 2,50%, τα υψηλότερα από τον Ιούλιο του 1997. Είναι προφανές ότι ο αγώνας δεν τελείωσε. Οι αγορές θέλουν μείωση επιτοκίων από τη FED και αύξηση επιτοκίων από την BOJ ώστε να τελειώσει μια και καλή το περιβόητο carry trade (να δανείζεσαι φθηνά γεν και να επενδύσει σε δολαριακές αξίες με εύκολα κέρδη).
Τα «χάρτινα βαρέλια» δεν γεμίζουν τις δεξαμενές
-Την περασμένη εβδομάδα το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στα $122 το βαρέλι, την υψηλότερη τιμή από τον Μάρτιο 2022. Χθες το πρωί η αγορά ξεκίνησε από τα $108 αλλά μετά την αναστολή της Επιχείρησης Ελευθερίας του PotUS και τις πληροφορίες του Axios ότι επίκειται συμφωνία οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα -11% για το Brent και -12% για το αμερικανικό αργό. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στις 17 Απριλίου όταν και τότε υπήρχαν ελπίδες ομαλοποίησης. Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) έσπευσαν να τιμολογήσουν το σενάριο της ειρήνης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα «χάρτινα βαρέλια», τα συμβόλαια, δεν γεμίζουν τις δεξαμενές σήμερα και αύριο. Κατά την κορύφωση της κρίσης, οι τιμές φυσικής παράδοσης αργού πετρελαίου είχαν έφτασαν κοντά στα $150/βαρέλι, πολύ πάνω από τα futures. Ήταν η απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί με ελλειμματικά παραδοτέα (deliverables). Η αληθινή κρίση βρίσκεται στα διυλισμένα προϊόντα. Το πετρέλαιο κίνησης και το αεροπορικό jet fuel είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα, καθώς δεν υπάρχει ευελιξία αύξησης παραγωγής αλλού, για να αντισταθμιστεί η απώλεια εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή. Η EIA προβλέπει ότι τα αποθέματα distillates στις ΗΠΑ θα παραμείνουν κάτω από τον πενταετή μέσο όρο, ενώ Ευρώπη και Ασία εξαρτώνται κρίσιμα από τις εισαγωγές diesel από τη Μέση Ανατολή. Οι αλυσίδες παραγωγής ήδη αισθάνονται τις ελλείψεις. Η βύθιση των προμηθειών LPG και νάφθας αναγκάζει ήδη τις πετροχημικές μονάδες να περικόψουν παραγωγή πολυμερών, επιδεινώνοντας την απώλεια ροών από τον Κόλπο, με αντίκτυπο σε πλαστικά, κλωστοϋφαντουργία, συσκευασίες, κατασκευές. Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζουν οξεία έλλειψη jet fuel, με εκτιμήσεις που μιλούν για εξάντληση αποθεμάτων σε λίγες εβδομάδες αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.
Ποιος έχει τα τελευταία αποθέματα πετρελαίου
-Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εκτιμώνται σήμερα σε 8,1 δισ. βαρέλια. Περίπου τα μισά βρίσκονται στις αναπτυγμένες οικονομίες. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ασιατικές χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, έπεσαν σε 31 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο, με περαιτέρω μειώσεις τον Απρίλιο. Οι πετροχημικοί παραγωγοί της Ασίας αναγκάστηκαν να μειώσουν παραγωγή καθώς εξαντλήθηκαν οι πρώτες ύλες. Αυτή η ανομοιόμορφη κατανομή έχει νικητές και ηττημένους. Χώρες με μεγάλα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου (ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία) αντέχουν περισσότερο. Η Σαουδική Αραβία και τα ΕΑΕ μπορούν να εκτρέψουν ένα μέρος της παραγωγής τους, σε τερματικούς σταθμούς εκτός Κόλπου, αλλά αυτές οι ποσότητες είναι σταγόνα στον ωκεανό. Οι τιμές Brent αυξήθηκαν ήδη κατά 50% από την αρχή του χρόνου, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει αύξηση τιμών ενέργειας 24% για το 2026, υψηλότερα από κάθε χρονιά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τον Απρίλιο, η αγορά πετρελαίου έζησε κάτι που δεν είχε ξαναδεί. Τα παγκόσμια αποθέματα έξω από τον Κόλπο του Περσικού κατέγραψαν ρεκόρ ημερήσιας μείωσης 6,6 εκατ. βαρελιών, σε σύνολο 205 εκατ. βαρελιών μέσα σε έναν μόνο μήνα. Αυτή η αιμορραγία αποθεμάτων είναι που συγκράτησε τις τιμές.
H τεχνητή νοημοσύνη αφήνει τον χαλκό και στρέφεται στο γυαλί
-Η Nvidia ανακοίνωσε χθες ότι θα καταβάλει 500 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει δικαιώματα αγοράς μετοχών της Corning. Η Corning είναι μια βιομηχανία παραγωγής γυαλιού, ηλικίας 175 ετών που ξαφνικά βρέθηκε στο επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η πολυετής εμπορική και τεχνολογική συνεργασία της Nvidia και της Corning για την οπτική συνδεσιμότητα. Τρία νέα εργοστάσια σε Βόρεια Καρολίνα και Τέξας, περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας θα δεκαπλασιάσουν την αμερικανική παραγωγική ικανότητα οπτικής συνδεσιμότητας και θα αυξήσουν την παραγωγή οπτικής ίνας κατά περισσότερο από 50%. Η Corning θα προσπαθήσει να φέρει τις γυάλινες ίνες ανάμεσα στα ίδια τα τσιπ, αντικαθιστώντας τελικά τα 5.000 χάλκινα καλώδια στα συστήματα της Nvidia. Η οπτική ίνα μεταφέρει δεδομένα ως φωτόνια, με ταχύτητες και ενεργειακή απόδοση που ο χαλκός αδυνατεί να προσεγγίσει. Η μετοχή της Corning εκτοξεύτηκε έως και +20%. Έχει ήδη κερδίσει πάνω από +250% τον τελευταίο χρόνο, ενισχυμένη και από τη δέσμευση της Meta, ύψους έως $6 δισ., για επέκταση παραγωγής οπτικών καλωδίων. Η Corning ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε ετήσιο τζίρο $20 δισ. ως το τέλος του 2026, $30 δισ. ως το 2028 και $40 δισ. ως το 2030.
Πηγή: www.newmoney.gr
