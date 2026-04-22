Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «λύγισε» το Χρηματιστήριο - Πτώση άνω του 1%
Υποχώρησε κάτω από τις 2.230 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Ισχυρές απώλειες για τον ΔΑΑ και την Aegean
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό το «βάρος» των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας στα Στενά του Ορμούζ. Οι επενδυτές τηρούν επιφυλακτική στάση λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ανησυχίας για την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στη Wall Street.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 31,08 μονάδες ή -1,37% και έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες. Σε περίπου 38 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.225,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.263,89 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ ενισχύεται κατά +7,97% εντός του Απριλίου, ενώ η απόδοσή του φέτος ανέρχεται σε +5,13%.
Οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της Aegean ηγήθηκαν των απωλειών. Ο ΔΑΑ κατέγραψε «βουτιά» -6% λόγω του μερίσματος που «έκοψε» σήμερα (μεικτό ποσό €0,662/μτχ – καθαρό ποσό €0,628/μτχ). Παράλληλα, η Aegean διολίσθησε -6,5%, καθώς ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης έκανε λόγο για συνολικό αντίκτυπο μεταξύ 90 και 115 εκατ. ευρώ από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος και με κέρδη άνω του +1% βρέθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 41,2 ευρώ.
Η είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έφερε το πολυπόθητο σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές, καλλιεργώντας προσδοκίες για οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και βελτιώνοντας αισθητά την επενδυτική ψυχολογία. Ωστόσο, η ανακούφιση παραμένει «υπό αίρεση», καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί την αβεβαιότητα για την ενεργειακή τροφοδοσία και προκαλεί σοβαρές αρρυθμίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Η προσοχή ήταν επίσης στραμμένη στο νέο πακέτο 8 μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, στον απόηχο των εκθέσεων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης προς τους οικονομικά ασθενέστερους, προσφέροντας ένα κοινωνικό «αντίβαρο» στην εισαγόμενη ακρίβεια των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η στάση αναμονής κυριάρχησε στο ταμπλό, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις αμφιβολίες για την τελική συμμετοχή του Ιράν στον νέο γύρο συνομιλιών.
Διευρυμένες απώλειες στο ταμπλό
Κατά -1,6% υποχώρησαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.588,95 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,46% στις 5.664,80 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,51% στις 2.843,60 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 229,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,24 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Η Alpha Bank έκανε τζίρο 39,6 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς με 36,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 159,88 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 75 μετοχές, θετικό για 40, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -3,04% στα 3,694 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,95% στα 3,92 ευρώ), η Εθνική (-1,24% στα 14,3 ευρώ) και η Πειραιώς (-1% στα 8,276 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,86% στα 9,19 ευρώ, η Optima bank -1,41% στα 9,08 ευρώ, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +1,97% στο 1,24 ευρώ.
Αποκοπή μερίσματος για ΔΑΑ και Trek Development – ΓΣ για Aegean και Autohellas
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα 0,662 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,628 ανά μετοχή) από τα διανεμητέα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης του ποσού επανεπένδυσης. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου.
Επιπλέον, κάθε δικαιούχος μέτοχος του ΔΑΑ θα δύναται να επανεπενδύσει σε νέες μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,323 ανά μετοχή (μεικτό ποσό) ή €0,306 ανά μετοχή (καθαρό ποσό), ενώ το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος, ήτοι €0,338 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή ή €0,322 (καθαρό ποσό) ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.
Διευκρινίζεται, δε, ότι το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του ποσού επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του ποσού επανεπένδυσης σε νέες μετοχές, θα ασκείται εντός διαστήματος 14 ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, ήτοι από τις 24 Απριλίου έως και τις 7 Μαΐου.
Μέρισμα «έκοψε» σήμερα και η Trek Development, με το μεικτό ποσό να υπολογίζεται σε 0,063 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό ποσό σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του προς διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η 28η Απριλίου.
Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Aegean, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν -μεταξύ άλλων θεμάτων- την πρόταση για μέρισμα ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί για τις 28 Απριλίου, ενώ η καταβολή του ξεκινά στις 5 Μαΐου.
Ακολούθησε το μεσημέρι η ΓΣ της Autohellas, όπου δόθηκε το «πράσινο φως» στην πρόταση για μέρισμα ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του μερίσματος έχει οριστεί για τις 24 Απριλίου και η πληρωμή θα ακολουθήσει στις 30 Απριλίου.
Τις οικονομικές τους επιδόσεις για την περσινή χρήση ανακοινώνουν σήμερα η Κρι Κρι, η Real Consulting, η Ευρώπη Holdings, η Πλαστικά Κρήτης και η Alumil. Οι δημοσιεύσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων θα συνεχιστούν έως την Πέμπτη 30 Απριλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026.
«Βίοι αντίθετοι» σε Wall Street και ευρωαγορές
Οι διεθνείς αγορές παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, καθώς η αισιοδοξία για τη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή «συγκρούεται» με τους φόβους για ελλείψεις στο πετρέλαιο και άλλα βασικά αγαθά. Αν και οι συνομιλίες Ουάσιγκτον – Τεχεράνης δείχνουν να προχωρούν προς μια πιθανή συμφωνία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ορατότητα για την επόμενη μέρα παραμένει περιορισμένη, γεγονός που αναχαιτίζει τη δυναμική για ένα ισχυρότερο ράλι.
Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, σημειώνοντας κέρδη μεταξύ +0,9% και +1,1%, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να «φλερτάρουν» με νέα ιστορικά ρεκόρ. Αντιθέτως, απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx 600 να υποχωρεί κατά -0,2%, όπως και ο βρετανικός FTSE 100 καθώς ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβασε ταχύτητα στο 3,3% τον περασμένο Μάρτιο. Ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,3% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,6%.
