Η γεωπολιτική αβεβαιότητα «λύγισε» το Χρηματιστήριο - Πτώση άνω του 1%

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το, υπό το «βάρος» των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας στα. Οι επενδυτές τηρούν επιφυλακτική στάση λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της ανησυχίας για την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί στηΕιδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/4), ουποχώρησε κατά 31,08 μονάδες ή -1,37% και έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες. Σε περίπου 38 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.225,56 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.263,89 μονάδες. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ ενισχύεται κατά +7,97% εντός του Απριλίου, ενώ η απόδοσή του φέτος ανέρχεται σε +5,13%.Οι μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της Aegean ηγήθηκαν των απωλειών. Ο ΔΑΑ κατέγραψε «βουτιά» -6% λόγω του μερίσματος που «έκοψε» σήμερα (μεικτό ποσό €0,662/μτχ – καθαρό ποσό €0,628/μτχ). Παράλληλα, η Aegean διολίσθησε -6,5%, καθώς ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης έκανε λόγο για συνολικό αντίκτυπο μεταξύ 90 και 115 εκατ. ευρώ από την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος και με κέρδη άνω του +1% βρέθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 41,2 ευρώ.Η είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έφερε το πολυπόθητο σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές, καλλιεργώντας προσδοκίες για οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και βελτιώνοντας αισθητά την επενδυτική ψυχολογία. Ωστόσο, η ανακούφιση παραμένει «υπό αίρεση», καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί την αβεβαιότητα για την ενεργειακή τροφοδοσία και προκαλεί σοβαρές αρρυθμίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.Η προσοχή ήταν επίσης στραμμένη στο νέο πακέτο 8 μέτρων στήριξης ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα, στον απόηχο των εκθέσεων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης προς τους οικονομικά ασθενέστερους, προσφέροντας ένα κοινωνικό «αντίβαρο» στην εισαγόμενη ακρίβεια των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η στάση αναμονής κυριάρχησε στο ταμπλό, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις αμφιβολίες για την τελική συμμετοχή του Ιράν στον νέο γύρο συνομιλιών.Κατά -1,6% υποχώρησαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.588,95 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,46% στις 5.664,80 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,51% στις 2.843,60 μονάδες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 229,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,24 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Η Alpha Bank έκανε τζίρο 39,6 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς με 36,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 159,88 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 75 μετοχές, θετικό για 40, ενώ 9 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -3,04% στα 3,694 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,95% στα 3,92 ευρώ), η Εθνική (-1,24% στα 14,3 ευρώ) και η Πειραιώς (-1% στα 8,276 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,86% στα 9,19 ευρώ, η Optima bank -1,41% στα 9,08 ευρώ, ενώ η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +1,97% στο 1,24 ευρώ.Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα 0,662 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,628 ανά μετοχή) από τα διανεμητέα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά και χωρίς το δικαίωμα επανεπένδυσης του ποσού επανεπένδυσης. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου.Επιπλέον, κάθε δικαιούχος μέτοχος του ΔΑΑ θα δύναται να επανεπενδύσει σε νέες μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,323 ανά μετοχή (μεικτό ποσό) ή €0,306 ανά μετοχή (καθαρό ποσό), ενώ το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος, ήτοι €0,338 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή ή €0,322 (καθαρό ποσό) ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους σε μετρητά, ανεξαρτήτως της επιλογής τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος.Διευκρινίζεται, δε, ότι το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του ποσού επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του ποσού επανεπένδυσης σε νέες μετοχές, θα ασκείται εντός διαστήματος 14 ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, ήτοι από τις 24 Απριλίου έως και τις 7 Μαΐου.Μέρισμα «έκοψε» σήμερα και η Trek Development, με το μεικτό ποσό να υπολογίζεται σε 0,063 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό ποσό σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του προς διανομή μερίσματος ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η 28η Απριλίου.