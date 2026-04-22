Morgan Stanley για Metlen: Τα μηνύματα της διοίκησης από το Λονδίνο, οι εκτιμήσεις για την περίοδο 2026-2028
Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, υπογραμμίζοντας το σημαντικό περιθώριο ανόδου της μετοχής
Σε φάση μετάβασης εισέρχεται η Metlen το 2026, με τη Morgan Stanley να βλέπει τη χρονιά ως περίοδο ενίσχυσης ταμειακών ροών και εξυγίανσης του ισολογισμού, πριν από την ισχυρή επιτάχυνση της κερδοφορίας που αναμένεται από το 2027 και μετά. Ο οίκος διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή στόχο τα 55 ευρώ, υπογραμμίζοντας το σημαντικό περιθώριο ανόδου της μετοχής.
Η ανάλυση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου, μετά από διαδικτυακή συνάντηση τύπου fireside chat με τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον οικονομικό διευθυντή της Metlen, στο πλαίσιο roadshow στο Λονδίνο, εστιάζει στη βελτίωση του λειτουργικού προφίλ του ομίλου, με σαφή διαφοροποίηση των μοχλών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
Το βασικό μήνυμα είναι ότι το επενδυτικό αφήγημα ενισχύεται, κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου περιβάλλοντος στην αγορά αλουμινίου. Η διοίκηση σημειώνει ότι οι αρχικές παραδοχές για το earnings outlook είχαν βασιστεί σε χαμηλότερες τιμές και premia, γεγονός που σήμερα δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο θετικών εκπλήξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος για EBITDA κοντά στα 2 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα παραμένει απολύτως εφικτός.
