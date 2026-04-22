FedEx: Ο κολοσσός που σώθηκε με ένα Σαββατοκύριακο στο καζίνο
FedEx: Ο κολοσσός που σώθηκε με ένα Σαββατοκύριακο στο καζίνο
Όταν ο Fred Smith έπαιξε την επιβίωση της εταιρείας του στο blackjack
Στον «Παίκτη», ένα από τα αριστουργήματα του Φίοντορ Ντοστογέφσκι, υπάρχει εκείνη η σκηνή που μοιάζει σχεδόν εξωφρενική και ακροβατεί ανάμεσα στη λογοτεχνία και στην παράνοια. Ο ήρωας φεύγει από το καζίνο έχοντας στα χέρια του μια τελευταία μάρκα. Ξαφνικά κάνει μεταβολή, επιστρέφει στο τραπέζι. Δεν έχει τίποτα να χάσει, ακριβώς γι’ αυτό παίζει σαν να έχει τα πάντα. Και, φυσικά, κερδίζει. Είναι απ’ αυτές τις σκηνές που λες ότι συμβαίνουν μόνο στη φαντασία των συγγραφέων και των σεναριογράφων. Κι όμως, συνέβη στ’ αλήθεια. Πολύ πιο κοντά μας χρονικά και υπό πιο δραματικές συνθήκες. Και σχετίζεται με την επιβίωση μιας εταιρείας που σήμερα γνωρίζει όλος ο κόσμος: της FedEx.
Πρωταγωνιστής ο ιδρυτής της
Στον πρώτο ρόλο δεν είναι κάποιος μυθιστορηματικός χαρακτήρας αλλά ο ιδρυτής της FedEx, Fred Smith, της εταιρείας που σήμερα θεωρείται συνώνυμη της παγκόσμιας μεταφοράς δεμάτων. Πριν μισό αιώνα, όμως, για την ακρίβεια το 1973 που συνέβη το περιστατικό, η FedEx δεν ήταν τίποτα από αυτά. Αποτελούσε ένα νεοσύστατο, φιλόδοξο αλλά σχεδόν καταδικασμένο εγχείρημα, που προσπαθούσε να επιβιώσει σε μια αγορά, η οποία δεν είχε ακόμη πειστεί ότι χρειαζόταν την ύπαρξή του. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει μόλις εκείνη τη χρονιά τις επιχειρήσεις της, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που σήμερα θεωρείται αυτονόητο: την ταχεία μεταφορά δεμάτων μέσω ενός κεντρικού κόμβου. Τότε, όμως, το σχέδιο φαινόταν υπερβολικά ακριβό και ριψοκίνδυνο. Τα αεροπλάνα έπρεπε να πετούν άδεια σε μεγάλο βαθμό για να εξυπηρετούν το δίκτυο, το καύσιμο κόστιζε ολοένα και περισσότερο, και τα έσοδα δεν επαρκούσαν.
Κάπου εκεί, η ιστορία παίρνει την τροπή που την κάνει να μοιάζει με τη σκηνή του Ντοστογιέφσκι. Τον Οκτώβριο του 1973 η FedEx είχε σχεδόν εξαντλήσει τα διαθέσιμά της, χτυπημένη από την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση της εποχής, η οποία είχε σηκώσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Σε έναν τραπεζικό λογαριασμό απέμεναν περίπου 5.000 δολάρια, ένα ποσό που δεν μπορούσε να καλύψει ούτε βασικά λειτουργικά έξοδα. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν άμεσο και αμείλικτο: η εταιρεία χρωστούσε περίπου 24.000 δολάρια για καύσιμα. Χωρίς αυτά, τα αεροπλάνα θα έμεναν στο έδαφος. Και αν τα αεροπλάνα σταματούσαν, η εταιρεία ουσιαστικά θα εξαφανιζόταν.
Πρωταγωνιστής ο ιδρυτής της
Στον πρώτο ρόλο δεν είναι κάποιος μυθιστορηματικός χαρακτήρας αλλά ο ιδρυτής της FedEx, Fred Smith, της εταιρείας που σήμερα θεωρείται συνώνυμη της παγκόσμιας μεταφοράς δεμάτων. Πριν μισό αιώνα, όμως, για την ακρίβεια το 1973 που συνέβη το περιστατικό, η FedEx δεν ήταν τίποτα από αυτά. Αποτελούσε ένα νεοσύστατο, φιλόδοξο αλλά σχεδόν καταδικασμένο εγχείρημα, που προσπαθούσε να επιβιώσει σε μια αγορά, η οποία δεν είχε ακόμη πειστεί ότι χρειαζόταν την ύπαρξή του. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει μόλις εκείνη τη χρονιά τις επιχειρήσεις της, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο που σήμερα θεωρείται αυτονόητο: την ταχεία μεταφορά δεμάτων μέσω ενός κεντρικού κόμβου. Τότε, όμως, το σχέδιο φαινόταν υπερβολικά ακριβό και ριψοκίνδυνο. Τα αεροπλάνα έπρεπε να πετούν άδεια σε μεγάλο βαθμό για να εξυπηρετούν το δίκτυο, το καύσιμο κόστιζε ολοένα και περισσότερο, και τα έσοδα δεν επαρκούσαν.
Κάπου εκεί, η ιστορία παίρνει την τροπή που την κάνει να μοιάζει με τη σκηνή του Ντοστογιέφσκι. Τον Οκτώβριο του 1973 η FedEx είχε σχεδόν εξαντλήσει τα διαθέσιμά της, χτυπημένη από την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση της εποχής, η οποία είχε σηκώσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Σε έναν τραπεζικό λογαριασμό απέμεναν περίπου 5.000 δολάρια, ένα ποσό που δεν μπορούσε να καλύψει ούτε βασικά λειτουργικά έξοδα. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν άμεσο και αμείλικτο: η εταιρεία χρωστούσε περίπου 24.000 δολάρια για καύσιμα. Χωρίς αυτά, τα αεροπλάνα θα έμεναν στο έδαφος. Και αν τα αεροπλάνα σταματούσαν, η εταιρεία ουσιαστικά θα εξαφανιζόταν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
