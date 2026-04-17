Το υπερπλεόνασμα ανοίγει παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης, οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν το τελικό πακέτο
Η υπεραπόδοση του 2025 δίνει στην Αθήνα ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί - Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να πείσει ότι η αύξηση των εσόδων δεν είναι συγκυριακή, αλλά έχει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
Μπορεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, όπως προϊδεάζει ήδη η κυβέρνηση, να ξεπερνά κατά περίπου 1% του ΑΕΠ (ή 2,5 δισ. ευρώ σε απόλυτα μεγέθη) το αναμενόμενο, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μεταφράζεται αυτόματα σε νέα μέτρα στήριξης και παροχές.
Από την Ουάσιγκτον, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθαρίζει ότι ο «λογαριασμός» θα περάσει πρώτα από τις Βρυξέλλες, βάζοντας από νωρίς τα όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί το νέο πακέτο παρεμβάσεων.
Το πρώτο καθοριστικό ορόσημο είναι η ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτυπώσει την τελική εικόνα για το πού διαμορφώνεται το πλεόνασμα του 2025, ενώ η πιστοποίηση των στοιχείων από τη Eurostat θα αποτελέσει τη βάση για τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η υπέρβαση του στόχου ανοίγει παράθυρο για παρεμβάσεις στήριξης, χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια για ανεξέλεγκτες κινήσεις. Ο διαθέσιμος χώρος θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στη διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ η αβεβαιότητα για την διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.
Από την άλλη, η υπεραπόδοση του 2025 δίνει στην Αθήνα ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να πείσει ότι η αύξηση των εσόδων δεν είναι συγκυριακή, αλλά έχει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, κάτι που —αν γίνει αποδεκτό— μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερο περιθώριο δαπανών, τώρα και τα επόμενα χρόνια.
Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 θα κινηθεί αισθητά πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας την καλύτερη πορεία των εσόδων και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Αν δεν υπήρχε η υπέρβαση ή, αντ’ αυτής είχαν προκύψει ελλείμματα και υστέρηση, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε -υπό το βάρος των ευρωπαϊκών κανόνων και του υψηλού δημοσίου χρέους της χώρας- να προβεί σε μέτρα στήριξης, χωρίς να πρέπει να περιστέλλει άλλες δαπάνες ή να επιβάλει νέους φόρους -όπως ήδη έκανε με τον νέο φόρο στα κέρδη από ηλεκτρονικά παίγνια.
