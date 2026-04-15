Δημόσιο: Μισθοί και επιδόματα σε άνοδο – Ποιοι κερδίζουν έως 80% επιπλέον εισόδημα

Η εικόνα των αποδοχών στο Δημόσιο μετασχηματίζεται ουσιαστικά το 2026, με τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων να καταγράφει αυξήσεις. Περίπου εννέα στους δέκα δημοσίους υπαλλήλους θα δουν φέτος ετήσια ενίσχυση που αντιστοιχεί από το 30% έως και το 80% ενός μηνιαίου μισθού που λάμβαναν το 2025, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού αλλά και με ένα ευρύτερο πλέγμα δημοσιονομικών παρεμβάσεων.Το άμεσο κόστος της συγκεκριμένης αύξησης υπολογίζεται στα 358 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ωστόσο, η συνολική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων είναι αισθητά μεγαλύτερη. Εφόσον συνυπολογιστούν οι μειώσεις φόρων και οι υπόλοιπες αυξήσεις που εφαρμόζονται ήδη από την αρχή του έτους, το 2026 αναμένεται να προσθέσει περίπου 1 δισ. ευρώ επιπλέον στις καθαρές αποδοχές, σε σχέση με το 2025.Η εμβέλεια των αυξήσεων είναι σχεδόν καθολική. Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι μεταβολές επικεντρώνονται κυρίως στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, στο Δημόσιο επηρεάζεται σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων. Από τους περίπου 850.000 μισθοδοτούμενους, τουλάχιστον 720.000 θα δουν αυξήσεις, ενώ περίπου 100.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου, που δεν εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο, παραμένουν εκτός των παρεμβάσεων.Οι αυξήσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για εργαζόμενους με παιδιά, καθώς και για νεοδιόριστους με περιορισμένα χρόνια υπηρεσίας. Σε πολλές περιπτώσεις, το καθαρό όφελος προσεγγίζει ή και ξεπερνά έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό σε ετήσια βάση, ενώ για ορισμένες κατηγορίες φτάνει ακόμη υψηλότερα επίπεδα.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια μιας διαδοχικής διαδικασίας αυξήσεων που ξεκίνησε το 2023, όταν τερματίστηκε η μακρά περίοδος στασιμότητας των μισθών στο Δημόσιο. Η νέα παρέμβαση αποτελεί την 35η κατά σειρά μόνιμη αύξηση που έχει δοθεί από τότε. Σε ετήσια βάση, οι συνολικές αυξήσεις στην τετραετία 2023-2026 προσεγγίζουν τα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ σε σωρευτικό επίπεδο το ποσό ξεπερνά τα 7,8 δισ. ευρώ, καθώς κάθε αύξηση ενσωματώνεται μόνιμα στις αποδοχές και μεταφέρεται στα επόμενα έτη.Η σύγκριση με το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα ήταν δημοσιονομικά εφικτή, καθώς το κόστος των δύο επιπλέον μισθών εκτιμάται μεταξύ 2,2 και 2,7 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ταυτόχρονα τόσο η επαναφορά των επιπλέον μισθών όσο και η συνέχιση των μόνιμων αυξήσεων, που ήδη κοστίζουν 3,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.Ακόμη και σε υποθετικό σενάριο, όπου μετά από 14 χρόνια στασιμότητας οι δημόσιοι υπάλληλοι λάμβαναν έναν 13ο μισθό το 2023 και έναν 14ο από το 2024 και μετά, το συνολικό όφελος στην τετραετία θα έφτανε περίπου τα 7,7 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το ίδιο με το άθροισμα των αυξήσεων που έχουν ήδη δοθεί. Ωστόσο, η κατανομή αυτών των ποσών θα ήταν διαφορετική και θα ευνοούσε περισσότερο τους υψηλόμισθους, διευρύνοντας τις εισοδηματικές ανισότητες.Αντίθετα, η υφιστάμενη στρατηγική δίνει έμφαση σε στοχευμένες αυξήσεις, που ενισχύουν κυρίως τους χαμηλόμισθους και τις οικογένειες με μεγαλύτερες ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται μια πιο ισορροπημένη κατανομή του εισοδήματος, σε αντίθεση με μια οριζόντια αύξηση που θα απέδιδε ίσο ποσοστό σε όλους αλλά διαφορετικά απόλυτα ποσά.Η ανάλυση των καθαρών αποδοχών δείχνει πιο καθαρά την πραγματική εικόνα. Ένας νεοδιόριστος υπάλληλος χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να δει αύξηση που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2023, ενώ εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις καταγράφουν επίσης σημαντικά οφέλη. Αντίστοιχα, εργαζόμενοι χαμηλότερων κατηγοριών εκπαίδευσης ή χωρίς προϋπηρεσία μπορούν να φτάσουν σε αυξήσεις που αντιστοιχούν ακόμη και σε τρεις επιπλέον μισθούς σε βάθος τριετίας.Από την άλλη πλευρά, οι αυξήσεις για εργαζόμενους με υψηλότερες αποδοχές ή σε θέσεις ευθύνης είναι πιο περιορισμένες σε ποσοστιαία βάση. Παρότι παραμένουν σημαντικές σε απόλυτους αριθμούς, δεν φτάνουν τα επίπεδα που καταγράφονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον στοχευμένο χαρακτήρα της πολιτικής.Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τις βασικές αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου, όπως ο βασικός μισθός και τα βασικά επιδόματα. Δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες απολαβές από υπερωρίες, ειδικά επιδόματα ή άλλες ενισχύσεις, οι οποίες επίσης έχουν αυξηθεί και συμβάλλουν περαιτέρω στη συνολική εικόνα.Η περίοδος 2023-2026 χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει όχι μόνο αυξήσεις μισθών αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις, αναμορφώσεις επιδομάτων και ειδικές ρυθμίσεις για επιμέρους κατηγορίες εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να διαταράξουν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Παράλληλα, οι περιορισμοί παραμένουν σημαντικοί. Η ανάγκη διατήρησης των δημοσιονομικών στόχων, καθώς και οι αυξημένες δαπάνες για συντάξεις και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις, περιορίζουν τα περιθώρια για πιο γενναίες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, μόνο για τις συντάξεις απαιτείται περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, γεγονός που μειώνει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.Συνολικά, η πολιτική που εφαρμόζεται στο Δημόσιο στηρίζεται στη σταδιακή και μόνιμη ενίσχυση των αποδοχών, αντί για εφάπαξ ή οριζόντιες παροχές. Η επιλογή αυτή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των εργαζομένων και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, δίνοντας έμφαση σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.Το κατά πόσο η στρατηγική αυτή θα αποδειχθεί επαρκής σε βάθος χρόνου θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας, τα δημόσια έσοδα και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Προς το παρόν, πάντως, το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων.Η λίστα με τις 35 αυξήσεις (2023 έως 2026)Έτος 20261. Αύξηση μισθών στο σύνολο του δημοσίου τον Απρίλιο του 2026, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 358 εκατ. ευρώ.2. Εφαρμογή μειωμένων συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος βάση της μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και την μεσαία τάξη. Το ετήσιο κόστος που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους εκτιμάται σε 400 εκατ. ευρώ.3. Αύξηση της αποζημίωσης αλλοδαπής υπηρεσίας και του επιδόματος ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των αποζημιώσεων για τα δίδακτρα τέκνων με ετήσιο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.4. Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία του μεταπτυχιακού, με προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια, το δίπλωμα του Πολυτεχνείου και λοιπών Πανεπιστημίων με πενταετή κύκλο σπουδών. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι είναι περίπου 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιο κόστος 7 εκατ. ευρώ.5. Θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με ετήσιο κόστος περί τα 6 εκατ. ευρώ.Έτος 20256. Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ και περεταίρω μείωση του συντελεστή σε 20%, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.7. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 448 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.8. Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.9. Αναμόρφωση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο Δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.10. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους ΟΤΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού με επιπρόσθετο κόστος περίπου 40 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.11. Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.12. Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.13. Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ.14. Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 162 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι έχουν εξοικονομηθεί σε ετήσια βάση περίπου 77 εκατ. ευρώ από την αναμόρφωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων. Αφορά περίπου 75.500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.15. Αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης των ενόπλων δυνάμεων με ετήσιο κόστος 9 εκατ. ευρώ.16. Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού με αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025. Το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 127 εκατ. ευρώ, και αφορά περίπου 76.000 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας.17. Θέσπιση επιδόματος ιδιαιτέρων καθηκόντων στο προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, με ετήσιο κόστος 6 εκατ. ευρώ.Έτος 202418. Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 674 εκατ. ευρώ.19. Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 187 εκατ. ευρώ.20. Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 62 εκατ. ευρώ.21. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 9 εκατ. ευρώ.22. Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 24 εκατ. ευρώ.23. Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 49 εκατ. ευρώ.24. Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.25. Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.26. Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ.27. Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.28. Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.Έτος 202329. Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ.30. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ.31. Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ.32. Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές.33. Πρώτη υλοποίηση των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων στο δημόσια τομέα, σε συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, με ετήσιο κόστος 50 εκατ. ευρώ κατ’έτος.34. Αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με επιπρόσθετο κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.35. Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2023 με κόστος 80 εκατ. ευρώ.