Οι κρυφοί «ράμπο» της ΤτΕ: Υπό στενή εποπτεία οι ασφαλιστικές μέσω των πελατών τους
Τι αναφέρει η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας - Πώς θα ελέγχονται τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιριών μέσα από τους πελάτες τους
Τέλος σε τυχόν αθέμιτες συμπεριφορές του ασφαλιστικού κλάδου βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο, που της επιτρέπει να διεξάγει κρυφές έρευνες στους πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών.
Τέρμα στα ψιλά γράμματα, στην αμφισβήτηση αποζημιώσεων σε ελλιπείς καλύψεις κοκ, με εργαλεία που λειτουργούν ήδη και έχουν δώσει αποτελέσματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το νέο εποπτικό εργαλείο, γνωστό ως «mystery shopping», προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Επιτρέπει τον ρεαλιστικό έλεγχο της αγοράς, καθώς παρατηρείται στην πράξη η εφαρμογή της νομοθεσίας κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η προσκόμιση των θεσμικά προβλεπόμενων εγγράφων και η παροχή επαρκούς ενημέρωσης στους ασφαλισμένους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενισχύει την εποπτεία της αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων με αυστηρότερες μεθόδους, στοχεύοντας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με το ισχύον νομικό πλαίσιο και στην προστασία των ασφαλισμένων.
Μέσω αυτών των ελέγχων εντοπίζονται έγκαιρα παραπλανητικές πρακτικές, ελλιπής ενημέρωση και παραβάσεις υποχρεώσεων διαφάνειας, ενισχύοντας την προστασία των πελατών. Τα ευρήματα τροφοδοτούν το εποπτικό έργο της Τράπεζας και, όταν εντοπίζονται παραβάσεις, δρομολογούνται οι κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
