Στουρνάρας: Το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της οικονομίας είναι η πολιτική σταθερότητα
Στουρνάρας: Το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της οικονομίας είναι η πολιτική σταθερότητα
«Ειδικά τώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει, χρειαζόμαστε κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις», τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Σε μια συνολική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας, προχώρησε σήμερα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναλύοντας τις προκλήσεις του 2026 και τις προοπτικές για το μέλλον εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε το 2025 ως ένα από τα καλύτερα έτη για την ελληνική οικονομία, με την ανάπτυξη να κλείνει στο 2,1% —σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο— και τα δημοσιονομικά μεγέθη να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα με μείωση του χρέους και ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα.
Ωστόσο, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα της Ευρώπης (2,9% έναντι 2,1%), γεγονός που απέδωσε στην «υπερβάλλουσα ζήτηση» που δημιουργεί ο τουρισμός (45 εκατ. επισκέπτες σε έναν πληθυσμό 10 εκατ.).
Για το 2026, ο Διοικητής εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Προέβλεψε μια ελαφρά επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,9%, υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση θα εκτονωθεί σύντομα, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί.
Βασικός μοχλός της οικονομίας παραμένουν οι επενδύσεις, με προβλεπόμενη άνοδο 8,8%. Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη συνέργεια μεταξύ ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ καθησύχασε τους φόβους για ένα απότομο οικονομικό κενό (cliff effect) μετά τη λήξη του Ταμείου, καθώς τα κοινοτικά προγράμματα θα συνεχίσουν να παρέχουν ανάλογη στήριξη. Σημείωσε μάλιστα ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στο 18% σήμερα.
Απαντώντας στις επικρίσεις για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ο Διοικητής παραδέχθηκε ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη είναι μια αργή διαδικασία λόγω του «βαθέος αποτυπώματος» της προηγούμενης κρίσης. Ωστόσο, τόνισε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης έχει ανέβει από το 64% το 2019 στο 68-69%.
Η λύση, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, δεν βρίσκεται στην περικοπή της ζήτησης αλλά στην ενίσχυση της προσφοράς και της παραγωγικότητας. Διευκρίνισε ότι παραγωγικότητα δεν σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας, επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και εκπαίδευση.
Ειδική μνεία έκανε στον πρωτογενή τομέα, φέροντας ως παράδειγμα την Ολλανδία, η οποία είναι 4-5 φορές πιο παραγωγική από την Ελλάδα στη γεωργία λόγω τεχνολογίας (θερμοκήπια), καλώντας τους Έλληνες παραγωγούς να μιμηθούν επιτυχημένα μοντέλα και συνεταιρισμούς.
Σχετικά με το «μαύρο χρήμα», ο Διοικητής ανέφερε ότι οι ψηφιακές συναλλαγές και τα POS έχουν περιορίσει σημαντικά την παραοικονομία, η οποία όμως παραμένει στο 20-21% του ΑΕΠ (έναντι 15-16% στην ΕΕ). Υπογράμμισε ότι η οριστική πάταξη της φοροδιαφυγής, ειδικά στα καύσιμα, απαιτεί την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων εισροών-εκροών.
Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη εξάντλησης της τετραετίας. Χαρακτήρισε την πολιτική σταθερότητα ως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της χώρας, τονίζοντας ότι οι πρόωρες εκλογές μικραίνουν τον ωφέλιμο χρόνο μιας κυβέρνησης και δημιουργούν αποσταθεροποίηση σε μια περίοδο που οι εξωτερικές κρίσεις απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων.
«Ειδικά τώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει, χρειαζόμαστε κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις, να αντιμετωπίζει κυρίως τις εξωτερικές κρίσεις και ίσως τα δύσκολα να είναι ακόμα μπροστά μας στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής», κατέληξε στέλνοντας μήνυμα για θωράκιση της οικονομίας μέσω της θεσμικής ομαλότητας.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε το 2025 ως ένα από τα καλύτερα έτη για την ελληνική οικονομία, με την ανάπτυξη να κλείνει στο 2,1% —σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο— και τα δημοσιονομικά μεγέθη να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα με μείωση του χρέους και ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα.
Ωστόσο, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα της Ευρώπης (2,9% έναντι 2,1%), γεγονός που απέδωσε στην «υπερβάλλουσα ζήτηση» που δημιουργεί ο τουρισμός (45 εκατ. επισκέπτες σε έναν πληθυσμό 10 εκατ.).
Για το 2026, ο Διοικητής εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω της πολεμικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Προέβλεψε μια ελαφρά επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,9%, υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση θα εκτονωθεί σύντομα, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί.
Βασικός μοχλός της οικονομίας παραμένουν οι επενδύσεις, με προβλεπόμενη άνοδο 8,8%. Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη συνέργεια μεταξύ ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ καθησύχασε τους φόβους για ένα απότομο οικονομικό κενό (cliff effect) μετά τη λήξη του Ταμείου, καθώς τα κοινοτικά προγράμματα θα συνεχίσουν να παρέχουν ανάλογη στήριξη. Σημείωσε μάλιστα ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στο 18% σήμερα.
Απαντώντας στις επικρίσεις για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, ο Διοικητής παραδέχθηκε ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη είναι μια αργή διαδικασία λόγω του «βαθέος αποτυπώματος» της προηγούμενης κρίσης. Ωστόσο, τόνισε ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης έχει ανέβει από το 64% το 2019 στο 68-69%.
Η λύση, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, δεν βρίσκεται στην περικοπή της ζήτησης αλλά στην ενίσχυση της προσφοράς και της παραγωγικότητας. Διευκρίνισε ότι παραγωγικότητα δεν σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας, αλλά βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας, επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και εκπαίδευση.
Ειδική μνεία έκανε στον πρωτογενή τομέα, φέροντας ως παράδειγμα την Ολλανδία, η οποία είναι 4-5 φορές πιο παραγωγική από την Ελλάδα στη γεωργία λόγω τεχνολογίας (θερμοκήπια), καλώντας τους Έλληνες παραγωγούς να μιμηθούν επιτυχημένα μοντέλα και συνεταιρισμούς.
Σχετικά με το «μαύρο χρήμα», ο Διοικητής ανέφερε ότι οι ψηφιακές συναλλαγές και τα POS έχουν περιορίσει σημαντικά την παραοικονομία, η οποία όμως παραμένει στο 20-21% του ΑΕΠ (έναντι 15-16% στην ΕΕ). Υπογράμμισε ότι η οριστική πάταξη της φοροδιαφυγής, ειδικά στα καύσιμα, απαιτεί την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων εισροών-εκροών.
Κλείνοντας, ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη εξάντλησης της τετραετίας. Χαρακτήρισε την πολιτική σταθερότητα ως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο της χώρας, τονίζοντας ότι οι πρόωρες εκλογές μικραίνουν τον ωφέλιμο χρόνο μιας κυβέρνησης και δημιουργούν αποσταθεροποίηση σε μια περίοδο που οι εξωτερικές κρίσεις απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων.
«Ειδικά τώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεφύγει, χρειαζόμαστε κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις, να αντιμετωπίζει κυρίως τις εξωτερικές κρίσεις και ίσως τα δύσκολα να είναι ακόμα μπροστά μας στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής», κατέληξε στέλνοντας μήνυμα για θωράκιση της οικονομίας μέσω της θεσμικής ομαλότητας.
