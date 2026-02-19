Έρχεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών: Όλες οι οφειλές και όλα τα επιδόματα σε μία οθόνη
Έρχεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών: Όλες οι οφειλές και όλα τα επιδόματα σε μία οθόνη
Θα συγκεντρώνει φόρους, οφειλές σε δήμους και ταμεία, ρυθμίσεις, συμψηφισμούς και όλα τα επιδόματα - Δυνατότητα άμεσης ή προγραμματισμένης πληρωμής
Στα μέσα του έτους, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στις οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο. Πρόκειται για μια ενιαία οικονομική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία και μόνο οθόνη όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις παροχές ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης, βάζοντας τέλος στο σημερινό κατακερματισμένο τοπίο ενημέρωσης και πληρωμών.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 12.400.620 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026. Η λειτουργία του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2025, με στόχο να αποτελέσει τον ενιαίο ψηφιακό κόμβο για κάθε οικονομική εκκρεμότητα και κάθε παροχή που αφορά πολίτες και επιχειρήσεις.
Η νέα πύλη θα λειτουργεί στη λογική του gov.gr, που συγκέντρωσε σε μία πλατφόρμα τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αντίστοιχα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό ταμπλό όλες τις οικονομικές συναλλαγές, προσφέροντας πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 12.400.620 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026. Η λειτουργία του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2025, με στόχο να αποτελέσει τον ενιαίο ψηφιακό κόμβο για κάθε οικονομική εκκρεμότητα και κάθε παροχή που αφορά πολίτες και επιχειρήσεις.
Η νέα πύλη θα λειτουργεί στη λογική του gov.gr, που συγκέντρωσε σε μία πλατφόρμα τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αντίστοιχα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό ταμπλό όλες τις οικονομικές συναλλαγές, προσφέροντας πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα