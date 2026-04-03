Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στην… πίστα των πλειστηριασμών για χρέος 10.000 ευρώ (pics)
Για τις 29 Απριλίου έχει προγραμματιστεί επαναληπτικό σφυρί για ακίνητα του ίδιου και της συζύγου του στην περιοχή της Αιγιαλείας - Η νέα τιμή πρώτης προσφοράς, η διαδρομή του και η τωρινή περιπέτεια
Τέλος δεν έχει, όπως φαίνεται, η περιπέτεια του Μάκη Χριστοδουλόπουλου με τους πλειστηριασμούς. Αν και ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής έχει ήδη χάσει ένα ακίνητό του στην Κηφισιά το οποίο βγήκε στο σφυρί τον Φεβρουάριο του 2025, εξακολουθεί να… καταδιώκεται από κάποια χρέη του παρελθόντος.
Έτσι, στο στόχαστρο έχουν τεθεί από τον περασμένο Νοέμβριο άλλα ακίνητά του στην περιοχή της Αιγιαλείας και μάλιστα για οφειλή ύψους 10.000 ευρώ.
Αρχικά, στις 19 Νοεμβρίου 2025 έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση. Έμειναν όμως τα υπόλοιπα, τα οποία βγήκαν ξανά στις 28 Ιανουαρίου 2026, χωρίς αποτέλεσμα αφού υπήρξε ματαίωση ελλείψει πλειοδοτών.
