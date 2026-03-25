Kαμπανάκι από τον Λάρι Φινκ της BlackRock: Παγκόσμια ύφεση αν το πετρέλαιο εκτιναχθεί στα 150 δολάρια
Kαμπανάκι από τον Λάρι Φινκ της BlackRock: Παγκόσμια ύφεση αν το πετρέλαιο εκτιναχθεί στα 150 δολάρια
Οι παρατεταμένες υψηλές τιμές πετρελαίου λόγω Ιράν μπορεί να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση - Νωρίς να αποτιμηθεί το τελικό μέγεθος και η έκβαση της κρίσης
Ο επικεφαλής της αμερικανικής επενδυτικής BlackRock προειδοποιεί ότι μια εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.
Ο Λάρι Φινκ, που ηγείται του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, δήλωσε στο BBC ότι εάν το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία θα είναι «βαθιές».
Σε συνέντευξή του στο BBC, απέρριψε την άποψη ότι υπάρχει «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, αν και σημείωσε ότι η εξάπλωση της νέας τεχνολογίας οδηγεί υπερβολικά πολλούς ανθρώπους προς πανεπιστημιακές σπουδές και λιγότερους προς τεχνική εκπαίδευση.
Η BlackRock αποτελεί έναν οικονομικό κολοσσό, διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 14 τρισ. δολαρίων και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές σε πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.
Ο Φινκ ένας από τους οκτώ συνιδρυτές της εταιρείας που ιδρύθηκε το 1988 έχει την απόλυτη εικόνα για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας σημειώνει το BBC. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν την πορεία των ενεργειακών τιμών.
Ο Λάρι Φινκ, που ηγείται του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, δήλωσε στο BBC ότι εάν το Ιράν «παραμείνει απειλή» και οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία θα είναι «βαθιές».
Σε συνέντευξή του στο BBC, απέρριψε την άποψη ότι υπάρχει «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, αν και σημείωσε ότι η εξάπλωση της νέας τεχνολογίας οδηγεί υπερβολικά πολλούς ανθρώπους προς πανεπιστημιακές σπουδές και λιγότερους προς τεχνική εκπαίδευση.
Η BlackRock αποτελεί έναν οικονομικό κολοσσό, διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 14 τρισ. δολαρίων και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές σε πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.
Ο Φινκ ένας από τους οκτώ συνιδρυτές της εταιρείας που ιδρύθηκε το 1988 έχει την απόλυτη εικόνα για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας σημειώνει το BBC. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν την πορεία των ενεργειακών τιμών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
