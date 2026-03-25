Το πολυαναμενόμενο ξενοδοχείο Six Senses άνοιξε στο Λονδίνο
Το πολυαναμενόμενο ξενοδοχείο Six Senses άνοιξε στο Λονδίνο
Το Six Senses London που λειτουργεί στο ιστορικό κτίριο The Whiteley, άνοιξε τις πόρτες του πριν από λίγες ημέρες και επίκεντρο του έχει την ευεξία
Η πολυτελής αλυσίδα σηματοδοτεί με τα εγκαίνια του νέου της ξενοδοχείου την είσοδο της στη φιλοξενία του Ηνωμένου Βασιλείου -και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Παράλληλα, φέρνει πρωτοποριακές μεθόδους ευεξίας και θεραπειών στην καρδιά του Λονδίνου, αλλά και μενού με γαστρονομικές προτάσεις. Όλα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ικανοποιούν απόλυτα τον επισκέπτη που φτάνει εκεί μετά από πολλές ώρες πτήσης ή ακόμα και τον κάτοικο Βρετανικής πρωτεύουσας που θέλει απλά να ζήσει μια μοναδική εμπειρία αποφόρτισης από την πολύωρη εργασία του.
Εντυπωσιακό με την πρώτη ματιά
Περνώντας την εντυπωσιακή είσοδο του περίφημου The Whiteley, που έχει ανακαινιστεί με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητά του, δεν έχεις καμία αμφιβολία ότι εισέρχεσαι στο εσωτερικό ενός Six Senses -παρόλο που τα περισσότερα ξενοδοχεία της αλυσίδας λειτουργούν σε εξωτικές, απομακρυσμένες περιοχές και συνήθως αρκετά μακριά από αστικά κέντρα. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις στο εσωτερικό του, πανύψηλες οροφές, έπιπλα από σκούρο ξύλο και εντυπωσιακά καθιστικά διακοσμημένα με περίτεχνα σχέδια και ντυμένα με απαλά υφάσματα, σε μεταφέρουν μέσα σε λίγα λεπτά σε έναν αστικό παράδεισο, μια πράσινη όαση. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί και η πρώτη λέσχη μελών της αλυσίδας για τους κατοίκους του Λονδίνου -ή πιο σωστά που δημιουργήθηκε για εκείνους.
Εντυπωσιακό με την πρώτη ματιά
Περνώντας την εντυπωσιακή είσοδο του περίφημου The Whiteley, που έχει ανακαινιστεί με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητά του, δεν έχεις καμία αμφιβολία ότι εισέρχεσαι στο εσωτερικό ενός Six Senses -παρόλο που τα περισσότερα ξενοδοχεία της αλυσίδας λειτουργούν σε εξωτικές, απομακρυσμένες περιοχές και συνήθως αρκετά μακριά από αστικά κέντρα. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις στο εσωτερικό του, πανύψηλες οροφές, έπιπλα από σκούρο ξύλο και εντυπωσιακά καθιστικά διακοσμημένα με περίτεχνα σχέδια και ντυμένα με απαλά υφάσματα, σε μεταφέρουν μέσα σε λίγα λεπτά σε έναν αστικό παράδεισο, μια πράσινη όαση. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί και η πρώτη λέσχη μελών της αλυσίδας για τους κατοίκους του Λονδίνου -ή πιο σωστά που δημιουργήθηκε για εκείνους.
