«Βουτιά» άνω του 2% στο Χρηματιστήριο: Σε νέο χαμηλό τετραμήνου – Εχασε όλα τα χθεσινά κέρδη
Έφτασε κάτω από τις 2.050 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στα χαμηλά ημέρας - Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες
Σε «βαθύ κόκκινο» επέστρεψε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο «έσβησε» τα κέρδη από το χθεσινό ράλι ανακούφισης, κλείνοντας σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών. Η Αθήνα παρουσίασε χειρότερη εικόνα σε σχέση με τις νευρικές μεν αλλά ήπιες κινήσεις στα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Μάλιστα, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε προσωρινά κάτω από το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.050 μονάδων, φτάνοντας έως τις 2.048 μονάδες στα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/3), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 43,55 μονάδες ή -2,07% και έκλεισε στις 2.058,02 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 20 Νοεμβρίου (2.056,39 μονάδες). Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 41 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.048,49 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.089,57 μονάδες. Η φετινή απόδοση διαμορφώνεται πλέον σε -2,96% και οι απώλειες εντός του Μαρτίου διευρύνονται σε -9,64%. Σημειώνεται ότι το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό αύριο λόγω της αργίας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν σήμερα οι τράπεζες και τα blue chips με επίκεντρο τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η Εθνική δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο, με την Eurobank να ακολουθεί. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση η Viohalco, η Metlen, η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση σημαντική ήταν η πτώση για την ΑΒΑΞ, την Alter Ego Media, την Austriacard και την Profile.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνεται σε 3,866%, του αμερικανικού σε 4,371%, του γερμανικού σε 3,0043%, του γαλλικού σε 3,728%, του ιταλικού σε 3,918% και του βρετανικού σε 4,913%.
Η αρχική ευφορία που προκάλεσε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πενθήμερη παύση των επιθέσεων και «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν εξανεμίζεται, καθώς η Τεχεράνη διαψεύδει κάθε επαφή. Παρά τη θετική συνεδρίαση της Δευτέρας οι διεθνείς αγορές κινούνται ήπια πτωτικά σήμερα, με τους επενδυτές να παραμένουν «εγκλωβισμένοι» σε ένα περιβάλλον αντικρουόμενων πληροφοριών. Η γεωπολιτική ειδησεογραφία παραμένει ο μοναδικός καταλύτης που καθορίζει την επενδυτική ψυχολογία και την κατεύθυνση των αγορών.
Στο εσωτερικό μέτωπο, το Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαίωσε χθες το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη. Παρόλα αυτά, η απότομη ανατροπή της τάσης στις διεθνείς αγορές υποδηλώνει ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ο κυρίαρχος παράγοντας. Οι επενδυτές πλέον σταθμίζουν αν η πενθήμερη εκεχειρία του Τραμπ αποτελεί ένα πραγματικό «παράθυρο» διπλωματίας ή απλώς μια στρατηγική παύση πριν από μια νέα κλιμάκωση.
Τα οικονομικά αποτελέσματα για την περσινή χρήση ανακοινώνει σήμερα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Ακολουθεί την Παρασκευή (27/3) η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (30/3) Alpha Trust Ανδρομέδα, BriQ Properties, Τρίτη (31/3) Τράπεζα Κύπρου, Fourlis, ΟΛΠ, Orilina Properties και Πέμπτη (2/4) Performance Technologies.
Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και η ισχυρή διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου ανακούφισαν τους επενδυτές, μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα πιέσεων που είχε οδηγήσει τους δείκτες σε χαμηλό έτους. Αν και η Wall Street κατάφερε να κλείσει με άνοδο τη Δευτέρα, σήμερα οι βασικοί δείκτες σημειώνουν μεικτά πρόσημα, αντανακλώντας την εύθραυστη φύση της υποτιθέμενης αποκλιμάκωσης. Ο S&P 500 ενισχύεται οριακά, ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά +0,2%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει απώλειες -0,3%.
Νευρικότητα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών δέχθηκε νέο ισχυρό πλήγμα μετά την επίσημη διάψευση από πλευράς Ιράν, το οποίο αρνήθηκε ότι βρίσκεται σε οποιοδήποτε στάδιο συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Η αντίφαση αυτή, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναγκάζει τους επενδυτές να υιοθετήσουν εκ νέου στάση αναμονής. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται σήμερα κατά +0,4% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,1% και +0,5%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα