ΕΝΦΙΑ 2026: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς πρόστιμο, ποιοι κερδίζουν έκπτωση, τι πρέπει να προσέξετε
ΕΝΦΙΑ 2026: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς πρόστιμο, ποιοι κερδίζουν έκπτωση, τι πρέπει να προσέξετε
Σε λειτουργία η πλατφόρμα Ε9 από την ΑΑΔΕ - Μέχρι 31 Ιουλίου οι διορθώσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχασαν εκπτώσεις λόγω λαθών
Άνοιξε η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την εφαρμογή Ε9 για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026. Όσοι εντοπίζουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους μπορούν να τα διορθώσουν χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου – και σε πολλές περιπτώσεις να δουν σημαντική μείωση στον φόρο.
Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, χιλιάδες ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους, οι οποίοι ενώ δικαιούνταν για πρώτη φορά έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, δεν την είδαν στα εκκαθαριστικά τους λόγω λαθών ή παραλείψεων στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9. Η διόρθωση του συγκεκριμένου στοιχείου ανοίγει τον δρόμο για νέα εκκαθάριση και χαμηλότερο φόρο.
Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε επανυπολογισμό του ΕΝΦΙΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, με το νέο εκκαθαριστικό να αναρτάται στο myAADE και το ποσό να κατανέμεται στις υπόλοιπες δόσεις του φόρου. Η διαδικασία δεν επιφέρει πρόστιμο όταν αφορά διορθώσεις στοιχείων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, ενώ αντίθετα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων μεταβολών περιουσίας, όπως αγορές, πωλήσεις, γονικές παροχές ή κληρονομιές.
Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν χορηγήθηκε η προβλεπόμενη μείωση ή απαλλαγή κατά την κεντρική εκκαθάριση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, συνοδευόμενη από το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πλήρη απαλλαγή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και κτίσματα.
Για τους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα και έχουν ήδη λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η απαλλαγή θα αποτυπωθεί αυτόματα σε νέα εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί εντός Απριλίου, με τα ποσά που έχουν καταβληθεί να συμψηφίζονται ή να επιστρέφονται. Παράλληλα, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε πληγείσες περιοχές έχει παραταθεί και για το 2026.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον έλεγχο των στοιχείων στο Ε9, καθώς συγκεκριμένα λάθη οδηγούν σε αυξημένο φόρο. Λανθασμένα τετραγωνικά σε αποθήκες και πάρκινγκ στερούν την έκπτωση 90%, μη δήλωση ημιτελών κτισμάτων οδηγεί σε απώλεια έκπτωσης 60%, ενώ λάθος καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων μπορεί να «φουσκώσει» τον λογαριασμό. Αντίστοιχα, η μη αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας οδηγεί σε υπολογισμό με βάση το 100%, ενώ η μη συμπλήρωση ορόφου ενεργοποιεί τον υψηλότερο συντελεστή.
Προσοχή απαιτείται και στην ηλικία του ακινήτου, καθώς λαμβάνεται υπόψη το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι η αποπεράτωση, επηρεάζοντας άμεσα το ύψος του φόρου. Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια, λάθη στη χρήση ή στα χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κτίσμα που έχει δηλωθεί ως κατοικία, γεγονός που οδηγεί ακόμη και σε πενταπλασιασμό του φόρου.
Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, χιλιάδες ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 ή 1.700 κατοίκους, οι οποίοι ενώ δικαιούνταν για πρώτη φορά έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, δεν την είδαν στα εκκαθαριστικά τους λόγω λαθών ή παραλείψεων στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9. Η διόρθωση του συγκεκριμένου στοιχείου ανοίγει τον δρόμο για νέα εκκαθάριση και χαμηλότερο φόρο.
Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε επανυπολογισμό του ΕΝΦΙΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, με το νέο εκκαθαριστικό να αναρτάται στο myAADE και το ποσό να κατανέμεται στις υπόλοιπες δόσεις του φόρου. Η διαδικασία δεν επιφέρει πρόστιμο όταν αφορά διορθώσεις στοιχείων που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, ενώ αντίθετα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων μεταβολών περιουσίας, όπως αγορές, πωλήσεις, γονικές παροχές ή κληρονομιές.
Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν χορηγήθηκε η προβλεπόμενη μείωση ή απαλλαγή κατά την κεντρική εκκαθάριση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, συνοδευόμενη από το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πλήρη απαλλαγή προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και κτίσματα.
Για τους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα και έχουν ήδη λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η απαλλαγή θα αποτυπωθεί αυτόματα σε νέα εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί εντός Απριλίου, με τα ποσά που έχουν καταβληθεί να συμψηφίζονται ή να επιστρέφονται. Παράλληλα, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε πληγείσες περιοχές έχει παραταθεί και για το 2026.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον έλεγχο των στοιχείων στο Ε9, καθώς συγκεκριμένα λάθη οδηγούν σε αυξημένο φόρο. Λανθασμένα τετραγωνικά σε αποθήκες και πάρκινγκ στερούν την έκπτωση 90%, μη δήλωση ημιτελών κτισμάτων οδηγεί σε απώλεια έκπτωσης 60%, ενώ λάθος καταχώριση εμπράγματων δικαιωμάτων μπορεί να «φουσκώσει» τον λογαριασμό. Αντίστοιχα, η μη αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας οδηγεί σε υπολογισμό με βάση το 100%, ενώ η μη συμπλήρωση ορόφου ενεργοποιεί τον υψηλότερο συντελεστή.
Προσοχή απαιτείται και στην ηλικία του ακινήτου, καθώς λαμβάνεται υπόψη το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι η αποπεράτωση, επηρεάζοντας άμεσα το ύψος του φόρου. Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια, λάθη στη χρήση ή στα χαρακτηριστικά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κτίσμα που έχει δηλωθεί ως κατοικία, γεγονός που οδηγεί ακόμη και σε πενταπλασιασμό του φόρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα