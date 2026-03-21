Πετρέλαιο: Ποιες περιοχές παράγουν σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής – Πού βρίσκεται το ενεργειακό κέντρο του πλανήτη
Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου φτάνει τα 106 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή να κυριαρχούν, ενώ κρίσιμα περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις αγορές
Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται γύρω από λίγες γεωγραφικές περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής. Παρότι η εξόρυξη πραγματοποιείται σε δεκάδες χώρες, η πραγματική ισχύς στην ενεργειακή αγορά παραμένει συγκεντρωμένη σε δύο βασικά ενεργειακά κέντρα: τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της U.S. Energy Information Administration (EIA), η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου έφτασε το 2025 περίπου τα 106 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Από αυτή την ποσότητα, σχεδόν το 60% προέρχεται από τις δύο αυτές περιοχές, γεγονός που τους προσδίδει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών ενεργειακών ισορροπιών.
Η Βόρεια Αμερική βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Το 2025 η περιοχή παρήγαγε περίπου 31,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής.
Βόρεια Αμερική: Η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός περιοχή
Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τα τελευταία είκοσι χρόνια αύξησαν θεαματικά την παραγωγή τους. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου (shale oil) άλλαξε ριζικά το ενεργειακό τοπίο της χώρας, οδηγώντας την παραγωγή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Σημαντική είναι και η συμβολή του Καναδά. Η χώρα κατέγραψε νέο ρεκόρ παραγωγής στα τέλη του 2025, φτάνοντας περίπου τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο.
Μέση Ανατολή: Η παραδοσιακή δύναμη του πετρελαίουΗ Μέση Ανατολή παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Το 2025 η συνολική παραγωγή της περιοχής διαμορφώθηκε περίπου στα 31 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.
Η Σαουδική Αραβία διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των παραγωγών της περιοχής, με παραγωγή περίπου 9,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτό συμβαίνει ενώ ο αριθμός των ενεργών γεωτρήσεων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων είκοσι ετών.
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη στρατηγική μετατόπιση των επενδύσεων προς το φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή του κατά περίπου 60% μέχρι το 2030.
Το Ιράν αποτελεί επίσης σημαντικό παραγωγό, με ημερήσια παραγωγή περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια. Παρόλα αυτά, η χώρα παραμένει κάτω από το ιστορικό επίπεδο των 4 εκατομμυρίων βαρελιών που είχε επιτύχει το 2007.
Παρά τις διακυμάνσεις, η γεωπολιτική σημασία της περιοχής παραμένει τεράστια. Το 2025 η Μέση Ανατολή παρήγαγε περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι η Αφρική, η Ευρώπη, η Κεντρική και Νότια Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μαζί.
