Δυναμικά τιμολόγια ρεύματος: Μεγάλες αποκλίσεις έως 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα στα «πορτοκαλί»
Τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος φέρνουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών, δημιουργώντας ευκαιρίες εξοικονόμησης για ευέλικτες επιχειρήσεις αλλά και κινδύνους υψηλότερου κόστους
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το κόστος κατανάλωσης μέσα στο ίδιο 24ωρο. Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή των λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων για επιχειρήσεις δείχνουν ότι οι διακυμάνσεις στις τιμές μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, φτάνοντας ακόμη και τα 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για όσους έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Επιχειρήσεις που μπορούν να μεταφέρουν ενεργοβόρες δραστηριότητες σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, όταν οι τιμές είναι μειωμένες ή ακόμη και μηδενικές, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.
Αντίθετα, όσοι δεν διαθέτουν τέτοια ευελιξία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς εάν επιλέξουν τη δυναμική τιμολόγηση. Στην πράξη, για να αποδειχθεί συμφέρουσα αυτή η επιλογή, το οικονομικό όφελος από τις ώρες χαμηλής χρέωσης πρέπει να υπερκαλύπτει το κόστος, που προκύπτει από τις ακριβότερες ώρες της ημέρας.
Παρά την προοπτική χαμηλότερων τιμών σε συγκεκριμένες ώρες, μεγάλο μέρος των καταναλωτών συνεχίζει να προτιμά τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η αυξημένη διεθνής αβεβαιότητα και η άνοδος των τιμών των ενεργειακών προϊόντων οδηγούν πολλούς καταναλωτές σε πιο προβλέψιμες λύσεις.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, τέτοιοι μετρητές έχουν ήδη εγκατασταθεί σε περίπου 1,4 εκατομμύρια παροχές, που περιλαμβάνουν τόσο επιχειρήσεις όσο και νοικοκυριά.
Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσειςΤο νέο μοντέλο τιμολόγησης δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα δυναμικά τιμολόγια πρόκειται να επεκταθούν και στα νοικοκυριά από την 1η Απριλίου, εισάγοντας μια νέα πραγματικότητα στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Πώς θα ενημερώνονται οι καταναλωτέςΣτο νέο σύστημα, η τελική τιμή προμήθειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι έχουν επιλέξει δυναμικό τιμολόγιο μπορούν να οργανώσουν έγκαιρα την κατανάλωσή τους και να επωφεληθούν από τις φθηνότερες ώρες.
