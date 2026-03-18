Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης
Στο εύρος του 3,5% με 3,75% διατηρήθηκαν τα επιτόκια, καθώς το ράλι του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και μεταθέτει τις προσδοκίες για την πρώτη μείωση της χρονιάς από το φθινόπωρο

Αμετάβλητα στο εύρος του 3,5% με 3,75% διατήρησε τα αμερικανικά επιτόκια η Federal Reserve, καθώς η ενεργειακή κρίση που έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αναλυτές και traders θεωρούσαν δεδομένο ότι η FOMC δεν θα ρισκάρει τροποποιήσεις της πολιτικής εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος. Μάλιστα, και τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού για τον Φεβρουάριο έδειξαν ανοδικές τάσεις των τιμών, πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ωστόσο, η σύρραξη αναπόφευκτα θόλωσε ακόμη περισσότερο το τοπίο, φουντώνοντας τη συζήτηση γύρω από το χειρότερο σενάριο του στασιμοπληθωρισμού.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος έχουν πλέον μετατοπίσει χρονικά την επόμενη περικοπή των αμερικανικών επιτοκίων για τον Σεπτέμβριο ή καλύτερα τον Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα η Fed θα προχωρήσει σε όλη κι όλη μία περικοπή τη φετινή χρονιά. Και αυτό βέβαια, εφόσον τελικά οι συνθήκες το επιτρέψουν!

Δείτε Επίσης