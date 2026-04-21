Ελλάκτωρ: Στροφή σε real estate και φιλοξενία με φόντο τη μεγάλη αναδιάρθρωση
Ο όμιλος περνά σε νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με αποεπενδύσεις από παραδοσιακούς κλάδους, ισχυρή ρευστότητα και έμφαση σε ακίνητα, τουρισμό και εισοδηματικά assets
Το 2025 καταγράφεται ως μία καθοριστική χρονιά για την Ελλάκτωρ, καθώς ο όμιλος ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύκλο αναδιάρθρωσης, μεταβαίνοντας πλέον σε μια νέα επιχειρηματική εποχή, με αιχμή το real estate, τον τουρισμό και επιλεγμένες υποδομές.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ευθύμιος Μπουλούτας, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2025.
Ο επικεφαλής της εταιρείας περιέγραψε ένα σχέδιο στρατηγικής επανατοποθέτησης, το οποίο απομακρύνει σταδιακά την Ελλάκτωρ από τους παραδοσιακούς κλάδους δραστηριοποίησης – όπως οι κατασκευές, οι παραχωρήσεις, η ενέργεια και η διαχείριση απορριμμάτων – και τη μετατρέπει σε έναν όμιλο με χαμηλότερη έκθεση στο Δημόσιο, ισχυρή ρευστότητα και μεγαλύτερη ευελιξία.
