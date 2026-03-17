Το ράλι της τιμής στα καύσιμα αγγίζει και τις ΗΠΑ, ξεπέρασε τα $5/γαλόνι η μέση τιμή ντίζελ για πρώτη φορά από το 2022
Τόσο υψηλές τιμές έχουν καταγραφεί ξανά μόνο τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
Η μέση τιμή λιανικής του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα 5 δολάρια ανά γαλόνι για δεύτερη φορά στην ιστορία, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προσφορά και εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα με στοιχεία της GasBuddy, η εθνική μέση τιμή ντίζελ στις ΗΠΑ υπερέβη το όριο των 5 δολαρίων τη Δευτέρα, επίπεδο που είχε καταγραφεί ξανά μόνο τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι αγορές ενέργειας επηρεάζονταν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ ενδέχεται να επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, καθώς το καύσιμο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Η αύξηση του κόστους παραγωγής και διακίνησης αγαθών αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν — που πλέον εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα — έχει διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ντίζελ, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό προμηθευτή τόσο του καυσίμου όσο και των τύπων αργού πετρελαίου που είναι καταλληλότεροι για την παραγωγή του.
Ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει το 10% - 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, περιορίζοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα.
Παράλληλα, η μείωση των ροών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τα ασιατικά διυλιστήρια έχει οδηγήσει αρκετές μονάδες σε περιορισμό της παραγωγής, επιδεινώνοντας περαιτέρω την προσφορά.
Μέχρι στιγμής, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης ρεκόρ ποσοτήτων από στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δεν έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν την άνοδο των τιμών.
Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 3,76 δολάρια ανά γαλόνι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.
