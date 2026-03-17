H Ελλάδα αποκτά αεράμυνα νέας γενιάς – Πότε έρχονται οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Οι διαπραγματεύσεις για τον Ελληνικό Θόλο με κόστος 3 δισ. ευρώ επιταχύνονται, με στόχο τη δημιουργία πολυεπίπεδης αεράμυνας, μέσω συνεργασίας με ισραηλινές εταιρείες και σημαντική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας
Με γοργούς ρυθμούς τρέχει πλέον το πρόγραμμα για τον Ελληνικό Θόλο που θα δημιουργήσει μια αντιπυραυλική, αντιβαλλιστική, αντιdrone ασπίδα στη χώρα δημιουργώντας μια σύγχρονη αεράμυνα ικανή να αντιμετωπίσει κάθε απειλή συνδυάζοντας αισθητήρες, πυραυλικά συστήματα, και ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.
Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται συνεχώς στο κόκκινο η ελληνική πλευρά πλέον δείχνει να αντιμετωπίζει τα όποια εμπόδια και να προχωρεί τις συζητήσεις με τις ισραηλινές εταιρείες.
Το πράσινο φως που δόθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής τη Δευτέρα ήταν η αρχή και το επόμενο βήμα θα είναι σύντομα τις επόμενες ημέρες (κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα) με το ΚΥΣΕΑ όπως άλλωστε είχε σημειωθεί και από το newmoney.gr καθώς οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις με τις ισραηλινές εταιρείες έχουν ωριμάσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα