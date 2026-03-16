Wall Street: Φρένο σε τρεις εβδομάδες απωλειών με ισχυρό rebound στις τεχνολογικές μετοχές
Η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών επανέφερε στο... πράσινο το ταμπλό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο - Αγωνία για τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών απέναντι στην κρίση, ξεκινώντας από τη Fed
Με το δεξί ξεκίνησε, επιτέλους, η εβδομάδα στη Wall Street, μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα αστάθειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παράγοντας-κλειδί στάθηκε η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω ελπίδων ότι περισσότερα δεξαμενόπλοια θα μπορέσουν να περάσουν από τα νευραλγικά Στενά του Ορμούζ, ενώ και η προοπτική νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων από βασικές χώρες βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,83% στις 46.946 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο ύψους 1,01% στις 6.699 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,22% φτάνοντας τις 22.374 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν, καθώς η πτώση του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Έτσι, η απόδοση του 10ετούς έπεσε στο 4,22% και του 2ετούς στο 3,68%.
Παρότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν παγωμένη λόγω του πολέμου με το Ιράν, οι τιμές του μαύρου χρυσού έχασαν σημαντικό έδαφος, καθώς ορισμένα πλοία άρχισαν να βρίσκουν τρόπους να διασχίσουν τη ζωτικής σημασίας ενεργειακή διαδρομή.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι το Ιράν έχει σχεδόν καταστραφεί. Πρόσθεσε δε, ότι το ενδεχόμενο επίθεσης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο βασικό εξαγωγικό λιμάνι της χώρας, στο νησί Χαργκ, παραμένει στο τραπέζι, αν και σε πρώτη φάση τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί ήταν χειρουργικά.
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που πρόσφατα συμφώνησε στην ιστορικά μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ανέφερε ότι διαθέτει επιπλέον ποσότητες που μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά εάν χρειαστεί.
Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στο CNBC, υποστήριξε ότι υπάρχουν κι άλλα εργαλεία για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών πέρα από την αποδέσμευση αποθεμάτων, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου.
Μάλιστα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στον κλάδο.
Υπό τις εξελίξεις αυτές, η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε σχεδόν 2,5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ οι απώλειες για το αμερικανικό αργό πλησίασαν το 5%.
Η εξέλιξη αυτή έδωσε… ανάσες στις αγορές διεθνώς, παρά το γεγονός ότι οι πετρελαϊκές τιμές εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ασκώντας πιέσεις στις οικονομίες και τον πληθωρισμό.
«Παρότι είναι πιθανό οι τιμές πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένουμε να παραμείνουν πάνω από αυτό το επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Ρίτσαρντ Σέιπερσταϊν της Treasury Partners. «Οι τιμές θα υποχωρήσουν όταν αποκλιμακωθούν οι εντάσεις και οι ροές πετρελαίου επανέλθουν στα επίπεδα πριν από την κρίση».
«Αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επιδεινωθεί σημαντικά, οι αγορές μπορεί να πάρουν μια ανάσα. Ωστόσο, χωρίς σαφείς ενδείξεις για αποκλιμάκωση που θα επιτρέψει την πτώση των τιμών πετρελαίου, οποιαδήποτε ανάκαμψη των μετοχών ενδέχεται να είναι βραχύβια», σχολίασε από την πλευρά του ο Κρις Λάρκιν της E*Trade από τη Morgan Stanley, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε άνοδος των αγορών, όπως η σημερινή, μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.
Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών προειδοποίησε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή που θα αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές προσδοκίες θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και δημοσιονομικές πιέσεις.
«Εάν η σύγκρουση παραταθεί, οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί μετάδοσης μπορεί να ενισχύσουν τις μακροοικονομικές επιπτώσεις», δήλωσε ο Χιουν Σονγκ Σιν, επικεφαλής του τμήματος οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.
Όσον αφορά το ντόμινο των συνεπειών «μια απότομη άνοδος των επιτοκίων θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα εκείνων που θεωρούνται ακριβές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις και η ανάγκη έκδοσης περισσότερου χρέους ενδέχεται να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, δεδομένου ότι τα δημόσια οικονομικά σε πολλές χώρες βρίσκονται ήδη υπό πίεση».
Οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία τις συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, μέσα στην εβδομάδα, για να διαπιστώσουν πόσο ανήσυχοι είναι οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συνέπειες τους στον πληθωρισμό.
Πάντως, τόσο η Fed όσο η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρούνται ότι στη φάση αυτή θα κρατήσουν στάση αναμονής, δίχως αλλαγές στα επιτόκια.
Σε επίπεδο μετοχών, την άνοδο οδήγησε κυρίως ο τεχνολογικός κλάδος, με αφορμή και την έναρξη του συνεδρίου τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.
Η ίδια η μετοχή της Nvidia ανέβηκε σχεδόν 2%, μετά την ομιλία του Τζένσεν Χουάνγκ, o οποίος προέβλεψε εκπληκτικές πωλήσεις αξίας 1 τρισ. δολαρίων σε προηγμένα μικροτσίπ ΑΙ έως το 2027
Μεταξύ των πιο κερδισμένων ήταν επίσης η Meta, η οποία ενισχύθηκε περίπου 3%, καθώς επενδυτές εκτίμησαν ότι ενδεχόμενες μεγάλες περικοπές προσωπικού θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν τις τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν η Micron Technology, μετά την ανακοίνωση δημιουργίας δεύτερης μονάδας παραγωγής μνημών στην Ταϊβάν και η Nebius Group, μετά τη συμφωνία cloud υπηρεσιών έως 27 δισ. δολαρίων με τη Meta, ενισχύοντας τις προοπτικές της στον τομέα των υποδομών AI.
Στις χαμένες μετοχές, η Molina Healthcare υποχώρησε καθώς αποχωρεί από τον δείκτη S&P 500 και μεταφέρεται στον S&P SmallCap 600, εξέλιξη που προκάλεσε πωλήσεις από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Απώλειες κατέγραψε επίσης η Ulta Beauty, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μετοχές λιανικής κατανάλωσης.
Παράλληλα, πιέσεις δέχθηκαν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τα hedge funds να αυξάνουν τις short θέσεις στον τραπεζικό κλάδο. Πτωτικά κινήθηκε και η Caterpillar, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια βιομηχανική ζήτηση επηρέασαν τις κυκλικές μετοχές.
