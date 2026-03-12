Μέση Ανατολή: To μπαράζ επιθέσεων σε λιμάνια και πλοία διατηρεί στα ύψη τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Μέση Ανατολή: To μπαράζ επιθέσεων σε λιμάνια και πλοία διατηρεί στα ύψη τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του και οι προσδοκίες για μια γρήγορη αποκλιμάκωση στη σύγκρουση μειώνονται
Δύο πετρελαιοφόρα -το ένα εξ αυτών ελληνόκτητο– χτυπήθηκαν σε ιρακινά ύδατα και η κεντρική εξαγωγική εγκατάσταση πετρελαίου του Ομάν εκκενώθηκε, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά εντείνονται. Συνολικά έξι πλοία έχουν χτυπηθεί από τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανάμεσά τους ελληνόκτητα. Με αυτά τα δεδομένα οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς, με το Brent να εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Παράλληλα, το WTI, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, σημείωσε επίσης αύξηση 8,7%, φτάνοντας τα 94,8 δολάρια.
Αντίστοιχη πορεία, ακολούθησαν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυξανόμενες έως και 7,7% στα 53,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Tα πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία της εταιρείας Benetech των Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ, με έδρα την Ελλάδα, και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc.
Οι επιθέσεις στα πλοία οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των ιρακινών τερματικών πετρελαίου. Παράλληλα, τα πλοία διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από το λιμάνι Mina Al Fahal στο Ομάν ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Oι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι αυξάνονται τα αντίποινα από το Ιράν, βάζοντας «φρένο» σε εκείνους που υποστήριζαν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η εκκένωση στο Mina Al Fahal, το οποίο βρίσκεται έξω από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνει πώς η σύγκρουση εξαπλώνεται, απειλώντας τα λίγα λιμάνια, από τα οποία εξακολουθεί να εξάγεται πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.
Οι επιθέσεις σε πλοία έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα, ότι ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βόρεια του Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εκπρόσωπος του Ναυτικού της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε την Τετάρτη. Το πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης — ένα bulk carrier 30.000 τόνων — προσπαθούσε να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ την ώρα εκείνη.
«Αν οι διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου του Ομάν αποδειχθούν πιο επίμονες, οι φόβοι για ευρύτερη περιφερειακή έλλειψη θα αυξηθούν», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING Groep NV στη Σιγκαπούρη. «Η αγορά θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί για περισσότερα από τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.»
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Παράλληλα, το WTI, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, σημείωσε επίσης αύξηση 8,7%, φτάνοντας τα 94,8 δολάρια.
Αντίστοιχη πορεία, ακολούθησαν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυξανόμενες έως και 7,7% στα 53,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Tα πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία της εταιρείας Benetech των Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ, με έδρα την Ελλάδα, και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc.
Οι επιθέσεις στα πλοία οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των ιρακινών τερματικών πετρελαίου. Παράλληλα, τα πλοία διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από το λιμάνι Mina Al Fahal στο Ομάν ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Απειλούνται πλοία και λιμάνια
Oι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι αυξάνονται τα αντίποινα από το Ιράν, βάζοντας «φρένο» σε εκείνους που υποστήριζαν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η εκκένωση στο Mina Al Fahal, το οποίο βρίσκεται έξω από τα Στενά του Ορμούζ, δείχνει πώς η σύγκρουση εξαπλώνεται, απειλώντας τα λίγα λιμάνια, από τα οποία εξακολουθεί να εξάγεται πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.
Οι επιθέσεις σε πλοία έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα, ότι ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα βόρεια του Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ εκπρόσωπος του Ναυτικού της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε την Τετάρτη. Το πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης — ένα bulk carrier 30.000 τόνων — προσπαθούσε να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ την ώρα εκείνη.
«Αν οι διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου του Ομάν αποδειχθούν πιο επίμονες, οι φόβοι για ευρύτερη περιφερειακή έλλειψη θα αυξηθούν», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING Groep NV στη Σιγκαπούρη. «Η αγορά θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί για περισσότερα από τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.»
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα