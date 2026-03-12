Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου

Το Βrent ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή