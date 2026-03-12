Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου
Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου
Το Βrent ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Απώλειες σημειώνουν οι αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές έρχονται για ακόμα μια φορά αντιμέτωποι με την ασταθή πορεία των τιμών του πετρελαίου και την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, παρά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την άνευ προηγουμένου απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την ηρεμία των αγορών ενέργειας.
Η τιμή του West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 8,8% φτάνοντας τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent διαπραγματευόταν περίπου 8,88% υψηλότερα, στα 100 δολάρια, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της IEA για την ιστορική απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.
Στα ασιατικά ταμπλό, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυτή την ώρα χάνει 1,31%.
Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας με πτώση 1,26%, ενώ ο Topix χάνει 1,56%. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας με απώλειες 0,85%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ χάνει 1,11%, ενώ ο δείκτης CSI 300 υποχωρεί κατά 0,31%.
Την προηγούμενη νύχτα στις ΗΠΑ, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου.
Ο δείκτης των 30 μετοχών έχασε 289,24 μονάδες, ή 0,61%, κλείνοντας στις 47.417,27. Ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε κατά 0,08% και έκλεισε στις 6.775,80, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,08%, κλείνοντας στις 22.716,13.
