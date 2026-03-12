Σε νέα άνοδο το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις ροές LNG
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη πλησίασαν τα €52/MWh καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολήεντείνει τους φόβους για περιορισμό της προσφοράς
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά την Πέμπτη, πλησιάζοντας τα 52 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις παγκόσμιες ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου και να εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού.
Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου κατέγραψαν νέα άνοδο έως και 2%, καθώς οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.
Την Τετάρτη, ύποπτα ιρανικά drones έπληξαν τρία πλοία εντός και κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές στις ενεργειακές ροές της περιοχής.
Η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει την QatarEnergy να αναστείλει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων LNG της, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Παράλληλα, οι εξαγωγές LNG από τα ΗΑΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παγωμένες, καθώς δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τη διέλευση από το Στενά του Ορμούζ λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό για φορτία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν εξελιχθεί σε βασική πηγή εφοδιασμού για την Ευρώπη μετά τη δραστική μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια.
Αντιμέτωπη με τις νέες πιέσεις, η ΕΕ εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό της ανόδου των τιμών, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου τιμών στο φυσικό αέριο.
Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης παραμένουν σχετικά χαμηλά για την εποχή, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης βρίσκονται κάτω από το 30%, σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ευαλωτότητα της ευρωπαϊκής αγοράς σε νέες διαταραχές στην προσφορά ενέργειας, σε μια περίοδο όπου οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί πάνω από 60% μέσα στον μήνα.
