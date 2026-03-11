Ανατροπή σκηνικού στις λαϊκές αγορές: Μόνο παραγωγοί σε νέες αγορές – Τέλος η ανανέωση στις άδειες
Ανατροπή σκηνικού στις λαϊκές αγορές: Μόνο παραγωγοί σε νέες αγορές – Τέλος η ανανέωση στις άδειες
Το νέο πολυνομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο αλλάζει ριζικά τις λαϊκές αγορές, εισάγοντας αγορές μόνο για παραγωγούς, ηλεκτρονικές κληρώσεις θέσεων, νέους κανόνες αδειοδότησης και μέτρα προστασίας εισοδήματος
Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών φέρνει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2026. Οι παρεμβάσεις αγγίζουν βασικά στοιχεία του υπαίθριου εμπορίου, από το σύστημα αδειοδότησης έως τον τρόπο διάθεσης των θέσεων και τη δημιουργία νέων τύπων αγορών.
Οι ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 167 έως 197 του νομοσχεδίου, φιλοδοξούν – σύμφωνα με το υπουργείο – να αντιμετωπίσουν χρόνιες δυσλειτουργίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και πρακτικές που είχαν δημιουργήσει κλειστές δομές στην αγορά.
Αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς
Μία από τις πιο ουσιαστικές τομές του νέου πλαισίου είναι η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί. Στις συγκεκριμένες αγορές θα έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης μόνο όσοι διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Η ίδρυση αυτών των αγορών θα γίνεται με απόφαση των αρμόδιων αρχών. Οι παραγωγοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν λάβει θέση μέσω σχετικής προκήρυξης που θα εκδίδει ο φορέας λειτουργίας της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Οι ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 167 έως 197 του νομοσχεδίου, φιλοδοξούν – σύμφωνα με το υπουργείο – να αντιμετωπίσουν χρόνιες δυσλειτουργίες, γραφειοκρατικές διαδικασίες και πρακτικές που είχαν δημιουργήσει κλειστές δομές στην αγορά.
Αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς
Μία από τις πιο ουσιαστικές τομές του νέου πλαισίου είναι η δυνατότητα δημιουργίας λαϊκών αγορών στις οποίες θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί. Στις συγκεκριμένες αγορές θα έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης μόνο όσοι διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Η ίδρυση αυτών των αγορών θα γίνεται με απόφαση των αρμόδιων αρχών. Οι παραγωγοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν λάβει θέση μέσω σχετικής προκήρυξης που θα εκδίδει ο φορέας λειτουργίας της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα